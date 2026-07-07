Relevé de notes et attestation de réussite au bac 2026 : les récupérer et s’en servir

Le diplôme du bac n’arrive qu’à l’automne, mais l’inscription dans le supérieur, elle, se joue en juillet. Relevé de notes, attestation de réussite, diplôme original : ce que chaque document prouve, à quel moment le télécharger sur Cyclades et comment s’en servir.

Vous venez d’avoir le bac : félicitations. Mais entre le soulagement du 7 juillet et la rentrée, une question très concrète surgit vite. L’université ou l’école qui vous a accepté sur Parcoursup réclame un justificatif de votre diplôme pour finaliser l’inscription, alors que le diplôme original, lui, n’arrive qu’à l’automne. La solution tient en deux documents que vous pouvez récupérer immédiatement : le relevé de notes et l’attestation de réussite. Encore faut-il savoir où les trouver, ce que chacun prouve et à partir de quand. Pour tout ce qui touche à la préparation et au suivi de la scolarité, digiSchool accompagne le soutien scolaire au lycée ; ici, on se concentre sur l’après-résultats. Voici, à partir des textes officiels, comment obtenir votre relevé de notes du bac 2026 et votre attestation de réussite, et comment vous en servir.

Du relevé de notes au diplôme original : quel document est disponible à quel moment. Source : service-public.gouv.fr et education.gouv.fr.

Sommaire

Trois documents à ne pas confondre

Le bac, une fois obtenu, se matérialise par plusieurs pièces qui n’ont ni le même calendrier ni la même fonction. Les confondre, c’est risquer de fournir le mauvais justificatif à son école.

Le relevé de notes : le détail de vos notes, épreuve par épreuve, avec votre moyenne et votre éventuelle mention. Disponible tout de suite après la publication des résultats.

: le détail de vos notes, épreuve par épreuve, avec votre moyenne et votre éventuelle mention. Disponible tout de suite après la publication des résultats. L’attestation de réussite : un document qui certifie l’obtention du diplôme. Elle a, aux yeux d’une administration ou d’un employeur, la même valeur juridique que le diplôme original.

: un document qui certifie l’obtention du diplôme. Elle a, aux yeux d’une administration ou d’un employeur, la même valeur juridique que le diplôme original. Le diplôme original : le parchemin officiel, édité par l’imprimerie nationale. Il n’est disponible que plusieurs mois après les résultats.

Dans la pratique, pour tout ce qui se joue en juillet, ce sont les deux premiers qui comptent. Le diplôme original, vous irez le chercher bien plus tard.

Télécharger son relevé de notes sur Cyclades

Cyclades est le portail officiel des examens de l’Éducation nationale, celui-là même où vous avez consulté vos résultats. C’est là que se trouve votre relevé de notes, téléchargeable dès la publication des résultats, sans attendre.

Le parcours indiqué par les académies : connectez-vous à votre espace candidat Cyclades, ouvrez l’onglet « Mes documents » (ou « Mes résultats et documents » selon l’affichage), puis cliquez sur « Relevé de notes » pour le télécharger au format PDF. La connexion se fait avec vos identifiants Cyclades, et de plus en plus d’académies passent par FranceConnect. Si vous ne retrouvez plus vos identifiants, ils figurent dans le courriel reçu lors de votre inscription à l’examen.

Bon réflexe : enregistrez le PDF de votre relevé de notes et faites-en une copie dès aujourd’hui. C’est le document que la plupart des formations du supérieur réclament en premier, et le télécharger à froid en septembre, quand l’espace candidat est saturé, est nettement moins confortable.

Ce relevé n’est pas un simple récapitulatif : c’est un document officiel. En attendant votre diplôme, il prouve à lui seul que vous avez satisfait aux épreuves. Gardez en tête que vos identifiants Cyclades servent aussi pour les résultats du bac 2026 et, si besoin, pour consulter vos copies corrigées.

L’attestation de réussite : même valeur que le diplôme

C’est le point que beaucoup de bacheliers ignorent, et qui évite bien des inquiétudes : l’attestation de réussite au baccalauréat a la même valeur que le diplôme original. Face à une administration, une université ou un recruteur, elle ouvre exactement les mêmes droits. Autrement dit, ne pas encore détenir le parchemin ne vous bloque en rien.

Selon les académies, l’attestation se récupère dans votre espace Cyclades, à la rubrique dédiée aux attestations, ou se demande en ligne via le service diplome.gouv.fr. Elle devient généralement disponible dans les jours ou semaines qui suivent les résultats. Si une formation exige spécifiquement une « attestation de réussite » et non un relevé de notes, c’est ce document qu’il faut lui transmettre.

À garder sous le coude ➜ Diplôme perdu : comment demander une attestation de réussite

Le diplôme original : quand et où le retirer

Le diplôme papier, lui, se fait attendre. Son édition demande plusieurs mois : pour la session de juin, il est généralement disponible entre octobre et décembre. Vous n’avez aucune démarche particulière à faire pour le déclencher.

Pour un candidat scolaire, le retrait s’effectue dans l’établissement où vous avez été scolarisé, à partir de l’automne, souvent dès le mois de novembre. Pour un candidat individuel, c’est le rectorat ou le service des examens de votre académie qui vous l’adresse ou vous invite à venir le récupérer. Un conseil pratique : le diplôme n’existe qu’en un seul exemplaire et aucun duplicata n’est délivré en cas de perte. Récupérez-le quand il est prêt, et conservez-le précieusement. Si vous l’égarez plus tard, seule une attestation de réussite pourra le remplacer.

Document Disponible À quoi il sert Relevé de notes Dès la publication des résultats (7 juillet 2026), sur Cyclades Détail des notes et mention ; premier justificatif accepté par le supérieur Attestation de réussite Dans les jours qui suivent, sur Cyclades ou diplome.gouv.fr Certifie l’obtention du bac, même valeur que le diplôme original Diplôme original Octobre à décembre, retrait dans l’établissement d’origine Parchemin officiel, en un seul exemplaire, sans duplicata possible

Utiliser ces documents pour s’inscrire dans le supérieur

Une fois une proposition acceptée sur Parcoursup, l’admission ne devient définitive qu’après l’inscription administrative auprès de la formation, dans les délais qu’elle fixe. C’est à ce moment que les justificatifs entrent en jeu. La plupart des universités et des écoles demandent le relevé de notes du bac, parfois l’attestation de réussite, en plus de l’attestation d’admission Parcoursup.

Concrètement, préparez dès maintenant un dossier numérique avec votre relevé de notes en PDF, votre attestation de réussite quand elle est disponible, et l’attestation issue de votre dossier Parcoursup. Vérifiez la liste exacte des pièces sur le site de votre formation : les exigences varient d’un établissement à l’autre, certains réclamant l’original et une photocopie du relevé de notes le jour de l’inscription. Pour tout ce qui concerne la procédure et le calendrier d’admission, la procédure Parcoursup reste votre point de repère jusqu’à la clôture de la phase principale, le 11 juillet.

FAQ

Où télécharger son relevé de notes du bac 2026 ? Sur votre espace candidat Cyclades, à la rubrique des documents, dès la publication des résultats le 7 juillet 2026. Le relevé se télécharge au format PDF avec vos identifiants Cyclades, souvent via FranceConnect. L’attestation de réussite a-t-elle la même valeur que le diplôme ? Oui. L’attestation de réussite au baccalauréat ouvre les mêmes droits que le diplôme original auprès des administrations, des universités et des employeurs. Elle suffit donc pour s’inscrire dans le supérieur en attendant le parchemin. Quand reçoit-on le diplôme original du bac ? Plusieurs mois après les résultats, en général entre octobre et décembre pour la session de juin. Les candidats scolaires le retirent dans leur établissement d’origine, souvent à partir de novembre ; les candidats individuels sont contactés par leur académie. Peut-on s’inscrire à l’université sans le diplôme du bac ? Oui. Le diplôme original n’étant pas encore édité en juillet, les formations acceptent le relevé de notes ou l’attestation de réussite comme justificatif. Vérifiez la liste des pièces demandées sur le site de votre formation. Combien de temps les notes du bac sont-elles conservées ? Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 peuvent être conservées pendant cinq ans, utile si vous repassez le bac en candidat libre. Le relevé de notes reste, lui, téléchargeable sur Cyclades pendant la période d’ouverture du service.

Sources