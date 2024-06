Bac 2024 : les sujets corrigés des épreuves

Tu cherches les sujets corrigés du bac 2024 pour savoir si tu as réussi tes épreuves ? Cet article est pour toi ! Retrouve le pdf des corrections qualitatives à l’issue de ton examen pour savoir si tu as été au top pendant les épreuves.

Sujet et corrigé de l’épreuve anticipée de français du bac 2024

Retrouve les sujets corrigés du bac 2024 de l’épreuve anticipée de français. En attendant le jour J, consulte notre site ou notre application pour recueillir les conseils et astuces de notre communauté enseignante sur l’aisance à l’oral ou sur la construction d’un commentaire ou d’une dissertation.

Sujet officiel

Tu as le choix entre quatre sujets : un commentaire et trois dissertations.

Cette année le commentaire de texte porte sur l’objet d’étude suivant : le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Le texte étudié est extrait d’Édouard, de Claire de Duras (1825).

Concernant les dissertations, il y a donc trois sujets, s’inscrivant dans l’objet d’étude : la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle.

Sujet A : Dans le poème « Sensation », Arthur Rimbaud écrit : « j’irai loin, bien loin ». Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet ?

Sujet B : Selon un critique, La rage de l’expression donne à voir « l’écriture en plein travail et se regardant travailler ». Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?

Sujet C : Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit :

« mes forêts

racontent une histoire ».

En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?

Sujet corrigé

Philosophie 2024 : sujet corrigé du bac

Le sujet corrigé du bac 2024 de philosophie est disponible le 18 juin 2024. Consulte nos cours sur notre site ou notre application comme notre synthèse sur l’Histoire, sur la liberté ou nos cours sur la méthode de dissertation pour affiner tes connaissances.

Sujet officiel

Sujet corrigé

Spé. HGGSP : sujet officiel et corrigé 2024

Au top sur les chapitres « Histoire et mémoire, histoire et justice » et « Le Cyberespace : conflictualité et coopération entre les acteurs » ? Consulte nos leçons pour affiner tes connaissances en HGGSP !

Les deux sujets au choix pour la dissertation ainsi que l’étude critique de documents seront disponibles en juin 2024.

Sujet officiel

Sujet corrigé

Spécialité HLP 2024 : sujet officiel du bac

Les sujets corrigés du bac 2024 dont celui de la spé. HLP sont disponibles le 19 juin 2024. En attendant, consulte nos annales pour t’entraîner dans les temps impartis à l’exercice du bac avec les sujets officiels et leur corrigé des années précédentes.

Sujet officiel

Sujet corrigé

Besoin de peaufiner tes connaissances sur le chapitre « L’Humanité en question » pour répondre au quiz « Le progrès n’est-il qu’un mythe ? » ou « Qu’est-ce que la modernité en art ? » ?

Bac 2024 : sujet et corrigé de la spé. SVT

Le sujet corrigé du bac 2024 des épreuves de la spé. SVT est disponible le 19 juin 2024.

Sujet officiel

Sujet corrigé

Spécialité SES 2024 : sujet officiel et corrigé du bac

Mets au défi tes connaissances en SES avec nos quiz sur « Les sources de la croissance économique » ou « Les analyses fondatrices de la stratification sociale » ! Retrouve les cours pour affiner tes connaissances sur les crises bancaires ou encore sur la politique européenne de la concurrence.

Le sujet corrigé de l’épreuve de la spé. SES du bac 2024 sera disponible ci-dessous en juin 2024.

Sujet officiel

Sujet corrigé

Bac 2024 : sujet officiel de la spé. physique-chimie

Les exercices officiels pour les épreuves du bac 2024 de la spé. physique-chimie sont disponibles en juin 2024.

Vérifie tes connaissances avec notre quiz sur les mesures d’une grandeur physique, les facteurs cinétiques ou encore la décroissance radioactive.

Sujet officiel

Sujet corrigé

Spé. maths 2024 : sujet et corrigé du bac

Retrouve les différents exercices qui composent l’épreuve officielle de la spé. maths 2024 en juin.

Sujet officiel

Sujet corrigé

