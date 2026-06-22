Les astuces pour réussir la phase de discussion du Grand oral avec le jury

Pour le Grand oral, prépare la discussion avec le jury autant que ton exposé et ton support ! Tu peux anticiper et préparer les questions du jury. Tu peux également amener les jurés à te poser des questions auxquelles tu auras réfléchies ! Garde à l’esprit que chaque question est une opportunité de marquer des points et qu’en aucun cas le jury ne cherchera à te piéger. Afin de t’aider, Olivier Jaoui, directeur de la collection Mission Grand oral (Ed. Nathan) et fondateur de Mission Admission te fournit de précieux conseils pour maîtriser la phase de discussion du Grand oral.

SOMMAIRE

Ton exposé va naturellement déclencher des questions du jury

En vue du Grand oral, tu auras effectué des recherches qui t’auront permis d’approfondir ta question. Ainsi, tu n’auras pas de mauvaise surprise pour la phase de discussion, d’autant que tu peux préparer tes réponses à l’avance.

Le jury peut te demander d’expliquer tous les termes que tu as utilisés dans ton exposé. Il s’agit notamment de tous les termes propres à ta spécialité. Tu dois être capable de les définir. C’est un impératif du Grand oral : n’utilise aucun terme ou ne cite aucun exemple ou argument que tu ne sauras pas expliquer ! Tu pourras également être amené à compléter ou développer un point de ton exposé.

Tu peux découvrir tous nos conseils pour te préparer au mieux à l’exposé du Grand oral et notre fiche méthodo.

De plus, le jury peut te demander de préciser quelque chose qu’il aura mal compris. N’oublie pas qu’un des jurés du Grand oral ne sera pas un professeur de la spécialité que tu auras choisie : ce juré pourra t’interroger afin de bien comprendre tes propos.

On te demandera probablement d’en dire davantage sur ta motivation concernant ton sujet. Prépare cette question du jury : elle fait partie des attendus du Grand oral ! Réfléchis aussi au lien entre ta question et le programme de la spécialité.

Tu dois également travailler la question suivante : « Comment avez-vous effectué vos recherches ; quelles sont les sources que vous avez utilisées ? »

Sache que tu peux inciter le jury à te poser des questions que tu auras préparées. En voici des exemples : « […] mais de nouvelles possibilités sont apparues », « il existe d’autres arguments », « il existe quand même des inconvénients », ou encore « je pourrais développer ce point pendant la discussion, si vous le souhaitez ». Bien entendu, prépare les réponses en amont !

Garde à l’esprit que le jury peut te poser des questions relatives aux programmes de tes deux spécialités de terminale.

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Analyse bien ton exposé : passe en revue tous les mots et réfléchis à toutes les questions envisageables.

Ne travaille pas seul, fais-toi aider par tes enseignants et tes camarades. Entraîne-toi en public et demande que l’on te pose un maximum de questions. Note soigneusement toutes les questions, contre-arguments, objections et thèmes connexes qui apparaissent. Retiens et prépare tout particulièrement les questions et thèmes qui reviennent régulièrement. Enfin, vérifie que les sujets que tu as évoqués suscitent la curiosité de ton auditoire.

Quelques conseils sur l’oral pendant la discussion avec le jury

Prends le temps de réfléchir avant de répondre. N’interromps pas les jurés, développe tes réponses et évite les réponses fermées (« oui », « non ») et trop brèves.

La phase de discussion avec le jury du Grand oral dure dix minutes : tu t’apercevras qu’il n’y aura pas plus de 7 à 8 questions dont la plupart pourront être anticipées. Pas de stress : mise sur une préparation qui te fera marquer des points !

Savoir comment se comporter durant le Grand oral, te permettra d’être à l’aise le jour J et participera à augmenter ta note. Entraîne-toi également avec des exercices concrets pour améliorer ta diction ! Enfin, n’hésite pas à regarder notre playlist YouTube dédiée à cet oral !