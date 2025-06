10 exercices concrets pour améliorer ta manière de parler pendant le Grand oral

Tu peux toujours améliorer ta diction, ta « manière de parler », en faisant attention au volume et au débit (la vitesse) de ta voix, à ton intonation, à ton articulation et aux pauses, car parler c’est aussi faire des pauses. Tu peux t’entraîner avec tes camarades, toujours avec bienveillance et avec des objectifs précis pour chaque exercice. Tu peux aussi t’entraîner en t’enregistrant avec un smartphone : rappelle-toi que généralement, on n’aime pas entendre sa propre voix ! Mais pas d’inquiétude : pour t’aider, Olivier Jaoui, directeur de la collection Mission Grand oral (Ed. Nathan) et fondateur de Mission Admission te fournit des exercices pour aborder sereinement le Grand oral.