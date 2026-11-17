L’interrogation fait partie des trois notions de grammaire propres à la classe de première et peut tomber à l’oral du bac de français. Cette fiche explique comment distinguer interrogation totale et partielle, directe et indirecte, analyser le mot interrogatif et formuler une réponse brève et juste.

« Analysez l’interrogation dans cette phrase », « Transformez cette question en interrogation indirecte » : ces consignes font partie de celles que l’examinateur peut poser à l’oral du bac de français, car l’interrogation est l’une des trois notions de grammaire propres à la classe de première. La réponse attendue tient en quelques phrases, à condition de savoir nommer exactement ce que l’on observe : type d’interrogation, construction, mot interrogatif, place du sujet. Cette fiche rassemble l’essentiel sur l’interrogation au bac de français, avec des exemples analysés et une méthode de réponse. Pour avancer aussi dans les autres matières, vous pouvez vous appuyer sur notre offre pour réviser au lycée en ligne.

Sommaire

Ce que dit le programme de première

Le programme de français de première des voies générale et technologique consacre une rubrique de grammaire à « l’interrogation : syntaxe, sémantique et pragmatique ». Avec les subordonnées conjonctives circonstancielles et l’expression de la négation, c’est l’une des trois notions réservées à la classe de première. Les autres objets d’étude (accords, valeurs du verbe, phrase complexe, subordonnées relatives) sont travaillés dès la seconde.

Le texte officiel indique que l’on peut présenter les différentes formes de la phrase interrogative selon le niveau de langue, mais qu’il s’agit surtout d’éclairer la distinction entre l’interrogation directe et les interrogatives indirectes, souvent mal maîtrisées à l’écrit comme à l’oral. Il invite aussi à étudier la nature et la fonction du mot interrogatif. Retenez ces deux axes : ce sont eux qui structurent l’essentiel des questions possibles.

Le programme prévoit enfin une ouverture pragmatique : une phrase interrogative ne sert pas toujours à poser une question. Elle peut exprimer un ordre, une protestation, une indignation. Cette dimension compte pour l’explication de texte, mais nous verrons qu’elle n’est pas interrogée à la question de grammaire.

L’interrogation à l’oral du bac de français

Dans la ressource éduscol consacrée à la question de grammaire de l’épreuve anticipée orale (avril 2022), la question porte sur l’analyse syntaxique d’une courte phrase ou d’une partie de phrase, toujours tirée du texte que vous venez d’expliquer. Elle est notée sur 2 points et ne doit pas dépasser deux minutes. La consigne nomme explicitement la notion visée et s’appuie sur des verbes précis : analysez, transformez, identifiez, justifiez.

Deux exemples donnés par cette ressource concernent directement l’interrogation : l’analyse de deux interrogatives indirectes coordonnées introduites par « si », dans un extrait de Madame de La Fayette, et l’analyse d’une interrogation directe introduite par « que », suivie de sa transformation avec « ce que ». La transformation d’une interrogation directe en indirecte est donc un exercice à préparer.

Point important : la même ressource précise que la pragmatique de l’interrogation ne peut pas faire l’objet de la question. On attend une description de la construction, pas un commentaire sur l’effet produit. La valeur d’une question rhétorique se commente dans l’explication linéaire. Les épreuves anticipées de la session 2027 sont définies par une note de service du 11 septembre 2026 (Bulletin officiel spécial n° 4 du 17 septembre 2026) ; les repères de durée et de points cités ici viennent de la ressource éduscol de 2022, et votre professeur de français reste la personne à qui demander confirmation du déroulé de votre session. Pour une vue d’ensemble de l’épreuve, consultez notre article sur l’oral de français du bac.

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Interrogation totale et interrogation partielle

L’interrogation totale

Elle porte sur l’ensemble de la phrase et appelle une réponse par oui, non ou si. « Viendras-tu demain ? » : c’est le fait même de venir qui est mis en question. L’interrogation totale ne contient pas de mot interrogatif, sauf la locution « est-ce que », qui ne fait que signaler la question.

L’interrogation partielle

Elle porte sur un seul élément de la phrase, que la réponse vient compléter. « Quand viendras-tu ? » suppose que la venue est acquise : seule la date est inconnue. L’interrogation partielle passe toujours par un mot interrogatif (qui, que, quoi, quel, lequel, où, quand, comment, pourquoi, combien) ou un groupe qui le contient (« à qui », « depuis combien de temps », « quel livre »).

Un test simple permet de trancher : si l’on peut répondre par oui ou par non, l’interrogation est totale ; si la réponse doit apporter une information (une personne, un lieu, une cause), elle est partielle.

Les trois constructions de l’interrogation directe

L’interrogation directe se termine à l’écrit par un point d’interrogation. Elle peut se construire de trois façons, qui ne relèvent pas du même niveau de langue. Savoir les nommer fait partie des attendus.

Construction Exemple (totale) Exemple (partielle) Niveau de langue Intonation seule, sujet avant le verbe « Tu viens ? » « Tu arrives quand ? » Familier, surtout à l’oral Locution « est-ce que », sujet avant le verbe « Est-ce que tu viens ? » « Quand est-ce que tu arrives ? » Courant Inversion du sujet « Viens-tu ? » « Quand arrives-tu ? » Soutenu, écrit littéraire

Inversion simple et inversion complexe

Quand le sujet est un pronom personnel, « ce » ou « on », il passe simplement après le verbe et s’y rattache par un trait d’union : c’est l’inversion simple (« Viens-tu ? », « Est-ce vrai ? »). Quand le sujet est un groupe nominal ou un nom propre, il reste devant le verbe et il est repris après le verbe par un pronom personnel : c’est l’inversion complexe (« Ton frère viendra-t-il ? »). Le « t » euphonique s’intercale entre deux voyelles (« viendra-t-il », « aime-t-elle »).

Dans une interrogation partielle, l’inversion simple du sujet nominal est aussi possible avec certains mots interrogatifs : « Où habite ton frère ? ». Ce détail suffit souvent à distinguer une réponse moyenne d’une réponse précise.

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Nature et fonction du mot interrogatif

Le programme demande d’étudier « la nature et la fonction du mot interrogatif ». À l’oral, ne vous contentez donc pas de dire « c’est un mot interrogatif » : précisez sa classe grammaticale, puis le rôle qu’il joue dans la phrase.

Nature Mots Exemple et fonction Pronom interrogatif qui, que, quoi, lequel (laquelle, lesquels…) « Qui frappe ? » : sujet. « Que veux-tu ? » : COD. « À quoi penses-tu ? » : complément d’objet indirect. Déterminant interrogatif quel, quelle, quels, quelles « Quel livre lis-tu ? » : détermine le nom « livre », le groupe « quel livre » est COD. « Quelle est ta réponse ? » : « quelle » est attribut du sujet. Adverbe interrogatif où, quand, comment, pourquoi, combien « Pourquoi pleures-tu ? » : complément circonstanciel de cause. « Où vas-tu ? » : complément de lieu du verbe.

La fonction se vérifie en reconstruisant la réponse : « Que veux-tu ? » → « Je veux la paix » : le pronom « que » occupe la place du COD. Les formes renforcées « qui est-ce qui » (sujet, personne), « qu’est-ce que » (COD, chose) et « qu’est-ce qui » (sujet, chose) sont des variantes courantes de ces pronoms : « Qu’est-ce qui te fait peur ? ».

L’interrogation indirecte

L’interrogation indirecte rapporte une question à l’intérieur d’une phrase, sans la poser directement. Elle prend la forme d’une proposition subordonnée interrogative indirecte, qui dépend d’un verbe comme demander, se demander, savoir, ignorer, dire ou chercher à savoir. Elle occupe le plus souvent la fonction de complément d’objet de ce verbe : « Je me demande s’il viendra ».

Le mot introducteur

Une interrogation totale devient une subordonnée introduite par si : « Viendras-tu ? » → « Il demande si tu viendras ».

devient une subordonnée introduite par : « Viendras-tu ? » → « Il demande si tu viendras ». Une interrogation partielle garde son mot interrogatif : « Où vas-tu ? » → « Il demande où tu vas ».

garde son mot interrogatif : « Où vas-tu ? » → « Il demande où tu vas ». Les formes en « est-ce » se transforment : « qu’est-ce que » et « que » deviennent ce que (« Que veux-tu ? » → « Il demande ce que tu veux »), « qu’est-ce qui » devient ce qui (« Qu’est-ce qui se passe ? » → « Il demande ce qui se passe »).

Les trois règles de transformation

La ressource éduscol sur la syntaxe de l’interrogation, construite à partir d’erreurs relevées dans des copies, retient trois règles pour passer correctement à l’interrogation indirecte :

le sujet se place devant le verbe : plus d’inversion ; le point d’interrogation disparaît : la phrase se termine par un point ; le mot interrogatif est conservé ou remplacé par le mot qui convient (si, ce que, ce qui).

L’erreur typique, relevée dans cette ressource, ressemble à ceci : « Nous allons nous demander comment l’auteur fait-il pour… ? ». La phrase mélange les deux constructions. La forme correcte est : « Nous allons nous demander comment l’auteur fait pour… ». Cette faute apparaît très souvent dans les problématiques de commentaire et de dissertation : la corriger vous sert bien au-delà de l’oral.

Quand la question est rapportée au passé, la transformation entraîne aussi des changements de personnes, de temps et d’indicateurs de temps, comme au discours indirect : « Viendras-tu demain ? » → « Il m’a demandé si je viendrais le lendemain ».

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Les pièges classiques

« Si » interrogatif ou « si » conditionnel

Dans « Je me demande s’il pleuvra », « si » introduit une interrogative indirecte, complément du verbe « se demander ». Dans « S’il pleut, nous resterons », il introduit une subordonnée circonstancielle de condition, que l’on peut déplacer ou supprimer. Le verbe de la principale est le meilleur indice : un verbe de questionnement ou de connaissance appelle une interrogative indirecte.

Interrogative indirecte ou relative

« Je sais où il habite » et « Voici la maison où il habite » utilisent le même mot. Dans la première phrase, « où » n’a pas d’antécédent et la subordonnée complète le verbe « savoir » : c’est une interrogative indirecte. Dans la seconde, « où » reprend le nom « maison » : c’est un pronom relatif, et la subordonnée est une relative, complément du nom.

Interrogatif ou exclamatif

« Quel » peut être exclamatif : « Quel beau jour ! » n’est pas une question. Le point d’exclamation et l’absence d’attente de réponse permettent de trancher. Le programme prévoit d’ailleurs des prolongements vers la phrase exclamative.

Forme interrogative et valeur réelle

« Pouvez-vous fermer la porte ? » a la forme d’une interrogation totale, mais la valeur d’une demande. « Qui ne connaît cette histoire ? » est une question rhétorique, qui affirme que tout le monde la connaît. À la question de grammaire, analysez la forme ; dans l’explication linéaire, commentez la valeur.

Méthode : répondre à la question de grammaire en deux minutes

La réponse doit être brève et ordonnée. Une démarche en quatre temps fonctionne bien :

Relire la phrase et isoler la proposition concernée : principale, ou subordonnée dépendant d’un verbe de questionnement. Classer l’interrogation : directe ou indirecte, puis totale ou partielle. Décrire la construction : intonation, « est-ce que » ou inversion (simple ou complexe) pour une interrogation directe ; mot introducteur (si, mot interrogatif, ce que, ce qui) pour une indirecte ; nature et fonction du mot interrogatif. Prouver par une manipulation : répondre par oui ou non, reconstruire la réponse, ou transformer l’interrogation directe en indirecte (et inversement).

Restez sur la syntaxe : la ressource éduscol précise que la réponse n’attend ni développement stylistique ni lien avec le sens du texte. Si l’examinateur vous relance, c’est en général pour vous aider à compléter, et une partie des points peut être accordée après cette aide. Pour une démarche commune à toutes les notions, notre article sur la question de grammaire à l’oral du bac de français détaille les étapes de révision.

Exemples de réponses

Phrase Réponse attendue (en résumé) « Rodrigue, as-tu du cœur ? » (Corneille, Le Cid) Interrogation directe totale : on peut y répondre par oui ou non. Construction par inversion simple du pronom sujet « tu », relié au verbe par un trait d’union. « Rodrigue » est une apostrophe, hors de la structure interrogative. « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » (Molière, Les Fourberies de Scapin) Interrogation directe partielle. « Que » est un pronom interrogatif, COD du verbe « faire ». Inversion simple du pronom sujet « il ». « Diable » est une interjection de renforcement. Transformation : « Je me demande ce qu’il allait faire dans cette galère ». « Ton frère viendra-t-il ? » Interrogation directe totale, inversion complexe : le sujet nominal « ton frère » reste devant le verbe et il est repris par le pronom « il », avec un « t » euphonique. « Elle ignorait si on l’avait vue et ce qu’on en penserait. » Deux subordonnées interrogatives indirectes coordonnées par « et », compléments d’objet du verbe « ignorait ». La première, introduite par « si », correspond à une interrogation totale ; la seconde, introduite par « ce que », à une interrogation partielle. Pas d’inversion, pas de point d’interrogation. « Je ne sais pas où il habite. » Subordonnée interrogative indirecte partielle, introduite par l’adverbe interrogatif « où », COD de « sais ». Ce n’est pas une relative : « où » n’a pas d’antécédent.

Ces exemples suivent la logique attendue : classer, décrire, justifier. Pour préparer votre descriptif, repérez à l’avance les phrases interrogatives de chaque extrait (directes et indirectes) et rédigez pour chacune une réponse de trois ou quatre lignes. Si vous êtes en première en 2026-2027, notre article sur les œuvres au programme du bac de français 2027 vous aide à cibler les textes à travailler.

Questions fréquentes

L’interrogation peut-elle tomber à la question de grammaire du bac de français ? Oui. L’interrogation est une notion de grammaire du programme de première, et la ressource éduscol sur l’oral donne plusieurs exemples de questions qui portent sur elle, notamment l’analyse d’interrogatives indirectes introduites par si. Quelle est la différence entre interrogation totale et interrogation partielle ? L’interrogation totale porte sur toute la phrase et appelle une réponse par oui ou non. L’interrogation partielle porte sur un seul élément, désigné par un mot interrogatif comme qui, où, quand, comment ou pourquoi. Comment reconnaître une interrogation indirecte ? Elle prend la forme d’une subordonnée qui dépend d’un verbe comme demander, savoir ou ignorer. Elle est introduite par si ou par un mot interrogatif, le sujet est placé devant le verbe et la phrase ne se termine pas par un point d’interrogation. Quelle est la différence entre inversion simple et inversion complexe ? Dans l’inversion simple, le pronom sujet passe après le verbe, comme dans viens-tu. Dans l’inversion complexe, le sujet nominal reste devant le verbe et il est repris après lui par un pronom, comme dans ton frère viendra-t-il. Faut-il commenter l’effet d’une question rhétorique dans la réponse de grammaire ? Non. La ressource éduscol précise que la pragmatique de l’interrogation ne fait pas l’objet de la question de grammaire. L’effet d’une question rhétorique se commente dans l’explication linéaire. Combien de temps dure la question de grammaire ? Selon la ressource éduscol d’avril 2022, elle ne dépasse pas deux minutes et elle est notée sur 2 points. Votre professeur peut vous confirmer le déroulé exact de votre session.

Sources