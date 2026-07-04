Bac de français 2027 : les œuvres au programme en première

Le programme du bac de français 2027 renouvelle l’objet d’étude roman et récit : Chrétien de Troyes, Zola et Simone Schwarz-Bart rejoignent la liste. Les neuf autres œuvres sont maintenues. Liste complète voie générale et technologique, parcours associés et conseils de lecture pour l’été.

Vous entrez en première en septembre 2026 ? Votre liste de lectures est déjà connue. La note de service du 4 juillet 2025, publiée au Bulletin officiel n° 30, fixe les douze œuvres du programme national de français pour l’année scolaire 2026-2027. La nouveauté se joue du côté du roman : Chrétien de Troyes, Zola et Simone Schwarz-Bart remplacent les titres des sessions précédentes, tandis que la poésie, la littérature d’idées et le théâtre ne bougent pas. Avec un soutien scolaire au lycée et quelques lectures bien placées cet été, vous aborderez l’épreuve anticipée de juin 2027 avec une longueur d’avance. Voici la liste officielle complète des œuvres du bac de français 2027, voie générale et voie technologique, avec les parcours associés.

Programme 2026-2027 : trois œuvres nouvelles au titre du roman et du récit, neuf œuvres maintenues. Source : BO n° 30 du 24 juillet 2025.

Sommaire

Ce qui change en 2027 : le roman renouvelé

Le programme national d’œuvres est renouvelé par quart chaque année : un seul des quatre objets d’étude change à la fois. Pour l’année scolaire 2026-2027, c’est « le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle » qui fait peau neuve. Trois titres entrent au programme : Le Chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes, un roman de Zola (Pot-Bouille en voie générale, Thérèse Raquin en voie technologique) et Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart.

Manon Lescaut de l’abbé Prévost, La Peau de chagrin de Balzac et Sido de Colette quittent donc la liste après plusieurs sessions. Si vous cherchez le programme de l’épreuve passée en juin 2026, il reste consultable dans notre article sur les œuvres du bac de français 2026.

À retenir : trois œuvres nouvelles sur douze. Les neuf autres (poésie, littérature d’idées, théâtre) sont reconduites à l’identique. Si un frère ou une sœur aînée a passé l’épreuve en 2026, ses fiches sur Rimbaud, La Boétie ou Sarraute restent valables.

La liste des œuvres en voie générale

Voici les douze œuvres inscrites au programme de première générale pour 2026-2027, avec le parcours associé à chacune. Votre professeur en choisira une par objet d’étude.

Objet d’étude Œuvre Parcours associé Le roman et le récit (renouvelé) Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette (édition bilingue) Le roman et l’invention de l’amour Zola, Pot-Bouille Dévoiler les rouages de la société Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle Tisser les mémoires, habiter le monde La poésie du XIXe au XXIe siècle Rimbaud, Cahier de Douai (22 poèmes, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) ») Émancipations créatrices Ponge, La rage de l’expression Dans l’atelier du poète Hélène Dorion, Mes forêts La poésie, la nature, l’intime La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire « Défendre » et « entretenir » la liberté Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes Le goût de la science Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne (avec l’introduction historique et les Lettres XXVIII, XXIX, XXX et XXXIV de l’édition de 1752) « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle Pierre Corneille, Le Menteur Mensonge et comédie Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour Les jeux du cœur et de la parole Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non Théâtre et dispute

La liste des œuvres en voie technologique

Le programme de la voie technologique (STMG, STI2D, STL, ST2S et les autres séries) repose sur les mêmes auteurs, avec trois différences à connaître :

Zola : c’est Thérèse Raquin qui est au programme, avec le parcours « anatomie des passions », et non Pot-Bouille ;

: c’est Thérèse Raquin qui est au programme, avec le parcours « anatomie des passions », et non Pot-Bouille ; Chrétien de Troyes : même œuvre, Le Chevalier de la charrette, mais un parcours différent, « héroïsme et amour » ;

: même œuvre, Le Chevalier de la charrette, mais un parcours différent, « héroïsme et amour » ; des sections d’œuvres allégées : pour Fontenelle, seuls les trois premiers soirs des Entretiens sur la pluralité des mondes sont au programme ; pour Ponge, la section va de « Berges de la Loire » à « Le mimosa » inclus.

Le reste de la liste (Rimbaud, Hélène Dorion, La Boétie, Graffigny, Corneille, Musset, Sarraute) est identique à celle de la voie générale, parcours compris.

Comment fonctionne le programme (et ce que vous étudierez vraiment)

Douze œuvres au programme national ne signifie pas douze œuvres à lire pour l’épreuve. Le principe est le suivant : pour chacun des quatre objets d’étude, votre professeur choisit une œuvre parmi les trois proposées, avec son parcours associé. Vous étudierez donc quatre œuvres intégrales en classe dans l’année, complétées par des lectures cursives choisies par l’enseignant.

Ce choix varie d’un lycée à l’autre, et même d’une classe à l’autre. Inutile, donc, d’acheter les douze titres avant la rentrée : la liste précise vous sera communiquée par votre professeur de français. En revanche, connaître le programme complet vous permet d’anticiper, notamment si vous récupérez des annales ou des fiches d’élèves des années précédentes.

Sujets corrigés d’EAF ➜ Les annales du bac de français

Ce que ces œuvres pèsent à l’écrit et à l’oral

Les épreuves anticipées de français se passent en fin de première, en juin 2027 pour les élèves qui entrent en première à la rentrée 2026. Point de vocabulaire administratif : ces épreuves sont officiellement rattachées à la « session 2028 » du baccalauréat, puisque c’est l’année de votre terminale qui donne son millésime à l’examen. Deux notes, deux coefficients 5, soit 10 coefficients sur 100 au total.

À l’écrit (4 heures), les œuvres du programme sont au cœur de la dissertation : en voie générale, le sujet porte sur l’une des œuvres étudiées dans l’année et son parcours. Une lecture précise, appuyée sur des citations mémorisées, fait la différence. Si vous optez pour le commentaire, l’entraînement méthodique compte davantage : notre article sur le commentaire composé au bac de français détaille la méthode attendue.

À l’oral (30 minutes de préparation, 20 minutes de passage), vous présentez une explication linéaire d’un texte étudié, répondez à une question de grammaire, puis échangez avec l’examinateur sur une œuvre que vous avez choisie parmi vos lectures de l’année. Le déroulé complet est décrit dans notre guide de l’oral du bac de français. C’est précisément sur cette partie que les recherches du type « œuvres bac première oral » explosent chaque année : l’entretien valorise une lecture personnelle et argumentée, pas un résumé récité.

Que lire cet été avant la première ?

Sans connaître le choix de votre futur professeur, une stratégie de lecture d’été raisonnable existe :

Commencez par le roman , l’objet d’étude renouvelé : Thérèse Raquin ou Pot-Bouille se lisent bien en vacances, et Pluie et vent sur Télumée Miracle est le titre le plus dépaysant de la liste. Le Chevalier de la charrette gagne à être découvert en édition bilingue commentée ;

, l’objet d’étude renouvelé : Thérèse Raquin ou Pot-Bouille se lisent bien en vacances, et Pluie et vent sur Télumée Miracle est le titre le plus dépaysant de la liste. Le Chevalier de la charrette gagne à être découvert en édition bilingue commentée ; Piochez une pièce de théâtre : Pour un oui ou pour un non se lit en une heure, Le Menteur et On ne badine pas avec l’amour en une soirée ;

: Pour un oui ou pour un non se lit en une heure, Le Menteur et On ne badine pas avec l’amour en une soirée ; Gardez la poésie et la littérature d’idées pour l’année : ces textes courts s’étudient mieux accompagnés du parcours et du cours.

Lire deux ou trois œuvres avant la rentrée allège sensiblement l’année de première, qui cumule l’EAF et, depuis 2026, l’épreuve anticipée de mathématiques. Pour structurer vos révisions dès septembre, nos fiches et quiz pour réviser en première couvrent le français et toutes les matières du tronc commun. Et pour situer l’EAF dans l’ensemble de l’examen, consultez notre synthèse sur ce qui change au bac 2027.

FAQ

Combien d’œuvres faut-il étudier pour le bac de français 2027 ? Quatre œuvres intégrales, une par objet d’étude, choisies par votre professeur parmi les douze du programme national, auxquelles s’ajoutent des lectures cursives. Le programme complet compte douze œuvres, mais aucun élève ne les étudie toutes. Qu’est-ce qui change par rapport au programme 2026 ? Seul l’objet d’étude « le roman et le récit » est renouvelé : Chrétien de Troyes, Zola et Simone Schwarz-Bart remplacent Prévost, Balzac et Colette. Les neuf œuvres de poésie, de littérature d’idées et de théâtre sont reconduites à l’identique. Les œuvres sont-elles les mêmes en voie générale et en voie technologique ? Les auteurs sont les mêmes, avec trois différences : Zola est étudié à travers Thérèse Raquin en techno (Pot-Bouille en générale), le parcours de Chrétien de Troyes diffère, et Fontenelle comme Ponge sont au programme par sections en voie technologique. Pourquoi parle-t-on d’épreuves anticipées de la « session 2028 » ? Le millésime du bac correspond à l’année de terminale. Un élève qui entre en première en septembre 2026 passe son épreuve de français en juin 2027, au titre des épreuves anticipées de la session 2028. Dans le langage courant, on parle simplement du bac de français 2027. Faut-il acheter les douze œuvres avant la rentrée ? Non. Attendez la liste communiquée par votre professeur, qui choisit une œuvre par objet d’étude. Lire en avance deux ou trois titres du programme, en commençant par les romans, reste en revanche un vrai gain de temps pour l’année.

Sources