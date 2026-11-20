À l’écrit du bac de français en voie générale, la dissertation porte sur une œuvre du programme et son parcours associé. Cette méthode détaille chaque étape, de l’analyse du sujet à la conclusion, avec un exemple de plan sur une œuvre de 2027 et les erreurs qui coûtent le plus de points.

Trois sujets de dissertation, un commentaire, quatre heures : le matin de l’écrit, beaucoup de candidats de première se décident en deux minutes, et le regrettent à la deuxième heure. La dissertation n’est pas réservée aux « littéraires ». C’est un exercice très codé, qui récompense surtout la méthode : comprendre exactement la question posée, y répondre de façon progressive et appuyer chaque idée sur l’œuvre étudiée en classe. Ce guide reprend les attendus officiels, puis chaque étape, avec un exemple de plan construit sur une œuvre du programme 2027. Pour travailler aussi les autres matières de l’année, vous pouvez vous appuyer sur notre soutien scolaire au lycée.

Sommaire

Ce que l’épreuve de dissertation au bac de français attend de vous

La dissertation fait partie de l’épreuve écrite anticipée de français, passée en fin de première. Elle concerne la voie générale : le candidat y choisit entre un commentaire de texte et une dissertation. En voie technologique, l’alternative est différente, entre un commentaire et une contraction de texte suivie d’un essai. L’écrit dure 4 heures, il est noté sur 20 et il pèse un coefficient 5 dans le calcul du baccalauréat général, autant que l’oral de français.

Depuis la réforme du lycée, la dissertation ne porte plus sur un sujet général de littérature. La ressource éduscol consacrée à l’exercice le résume ainsi : le candidat choisit l’un des trois sujets proposés, chacun en rapport avec une des œuvres du programme et son parcours associé. Le sujet peut prendre la forme d’une question ou d’une citation. En pratique, vous traitez le sujet qui correspond à l’œuvre étudiée en classe pour l’objet d’étude concerné.

Les attendus listés par éduscol tiennent en quatre points :

comprendre le sens et les enjeux du sujet, sans le déformer ni le réduire à un thème ;

conduire un développement pertinent et cohérent, organisé en plusieurs parties, qui traite la question de façon progressive et argumentée ;

montrer une connaissance précise de l’œuvre et de ses contextes ;

s’exprimer de façon correcte et juste.

Ce dernier point pèse davantage depuis la rentrée 2026. Une note de service du 11 septembre 2026 sur les exigences de maîtrise de la langue, publiée au Bulletin officiel spécial n° 4 du 17 septembre 2026, prévoit qu’au moins deux points soient accordés à la maîtrise de la langue dans chacune des épreuves, et qu’une copie défaillante sur la plupart de ses aspects ne puisse pas obtenir la moyenne dans les épreuves à forte dimension rédactionnelle. Le même bulletin contient la note de service qui définit les épreuves anticipées de français à partir de la session 2027 : votre professeur peut vous en préciser le barème. Nous avons détaillé ce que les correcteurs peuvent retirer dans notre article sur l’orthographe au bac.

Les repères de l’épreuve écrite de français en voie générale. Sources : éduscol, education.gouv.fr, note de service du 11 septembre 2026.

Dissertation ou commentaire : comment choisir

Le choix se fait en début d’épreuve, et il se prépare dès l’année. Les deux exercices ne demandent pas les mêmes forces. Le commentaire porte sur un texte que vous découvrez, jamais extrait d’une œuvre au programme : il récompense la finesse de lecture. La dissertation porte sur une œuvre que vous connaissez : elle récompense la capacité à argumenter et la maîtrise de l’œuvre.

Choisissez plutôt la dissertation si… Choisissez plutôt le commentaire si… vous connaissez bien l’œuvre et avez des citations en tête vous aimez analyser un texte ligne à ligne vous comprenez immédiatement la question posée le sujet de dissertation vous semble flou après lecture vous savez organiser une argumentation en parties vous repérez vite les procédés d’écriture vous avez travaillé le parcours associé avec votre classe l’œuvre concernée est celle que vous avez le moins révisée

Une règle simple : ne choisissez pas la dissertation « par défaut » parce que le texte du commentaire paraît difficile. Un sujet de dissertation mal compris donne une copie hors sujet, ce qui est plus pénalisant qu’un commentaire inégal. Lisez les deux sujets en entier, notez en trois minutes ce que chacun vous inspire, puis tranchez. Si le commentaire vous attire, notre article sur le commentaire composé au bac de français détaille sa méthode.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Étape 1 : analyser le sujet de dissertation

C’est l’étape qui décide de la note. Un correcteur repère en une page si le candidat traite le sujet ou récite un cours sur l’œuvre. Comptez 20 à 30 minutes pour cette analyse, au brouillon.

Repérer la forme du sujet

Le sujet se présente sous l’une de ces formes :

une question fermée (« Peut-on dire que… ? ») : elle appelle une réponse nuancée, ni un oui sec ni un non sec ;

(« Peut-on dire que… ? ») : elle appelle une réponse nuancée, ni un oui sec ni un non sec ; une question ouverte (« Comment… ? », « En quoi… ? ») : elle invite à explorer des modalités ou des effets ;

(« Comment… ? », « En quoi… ? ») : elle invite à explorer des modalités ou des effets ; une citation à discuter, d’un critique ou de l’auteur, suivie d’une consigne (« Vous discuterez ce jugement en vous appuyant sur… ») : il faut d’abord expliquer la citation avant de la discuter.

Peser chaque mot

Recopiez le sujet au centre d’une feuille et entourez chaque terme important. Pour chacun, notez sa définition, ses synonymes et ses contraires. Les adverbes et les restrictions (« seulement », « avant tout », « vraiment », « ne… que ») sont souvent la clé : ils indiquent la thèse que le sujet invite à discuter. Un sujet qui demande si une œuvre « dénonce seulement » une société ne vous demande pas de prouver qu’elle dénonce : il vous demande ce qu’elle fait d’autre, ou de plus.

Relier le sujet au parcours

L’intitulé du parcours, selon éduscol, définit la perspective principale de travail sur l’œuvre, et le sujet en tient compte. Relisez donc l’intitulé du parcours étudié en classe : il éclaire souvent l’angle du sujet. Pour Pot-Bouille, le parcours s’intitule « Dévoiler les rouages de la société » ; pour On ne badine pas avec l’amour, « Les jeux du cœur et de la parole ». La liste complète figure dans notre article sur les œuvres au programme du bac de français 2027.

Reformuler

Terminez l’analyse en reformulant le sujet avec vos propres mots, en une phrase. Si vous n’y arrivez pas, vous n’avez pas encore compris le sujet : reprenez les mots-clés. Cette reformulation servira dans l’introduction.

Étape 2 : formuler la problématique

La problématique est la question précise à laquelle votre copie va répondre. Elle naît d’une tension contenue dans le sujet : entre une thèse et ses limites, entre deux sens d’un même mot, entre ce que l’œuvre semble faire et ce qu’elle fait vraiment. Recopier le sujet avec un point d’interrogation ne suffit pas.

Pour la trouver, posez-vous trois questions au brouillon :

Qu’est-ce qui, dans le sujet, est vrai de l’œuvre de façon évidente ?

Qu’est-ce qui résiste, ou ne colle pas tout à fait ?

Qu’est-ce que l’œuvre permet de comprendre de plus, au-delà de cette opposition ?

La problématique se formule en une ou deux questions, rarement plus. Elle doit rester lisible : un correcteur qui la relit en fin de copie doit pouvoir vérifier que vous y avez répondu.

Étape 3 : construire le plan

La ressource éduscol n’impose aucun nombre de parties : deux, trois ou quatre mouvements sont recevables si l’argumentation est claire et progresse. Elle ne fait pas non plus du plan « thèse, antithèse, synthèse » un modèle obligé : un plan analytique ou progressif convient tout autant. Ce qui compte, c’est que chaque partie fasse avancer la réponse.

Trois structures fonctionnent bien à ce niveau :

le plan progressif : chaque partie approfondit la précédente (le constat, puis ses causes, puis sa portée) ;

: chaque partie approfondit la précédente (le constat, puis ses causes, puis sa portée) ; le plan dialectique nuancé : on valide la thèse du sujet, on en montre les limites, puis on dépasse l’opposition par une lecture plus fine de l’œuvre ;

: on valide la thèse du sujet, on en montre les limites, puis on dépasse l’opposition par une lecture plus fine de l’œuvre ; le plan analytique : on examine les différentes dimensions de la question (les personnages, l’écriture, les effets sur le lecteur), à condition que l’ordre ait un sens.

Chaque partie se divise en deux ou trois sous-parties, et chaque sous-partie repose sur un argument appuyé par un exemple précis. Au brouillon, rédigez les titres de vos parties sous forme de phrases complètes : un titre nominal (« Les personnages ») ne dit pas ce que vous démontrez. Dans la copie, ces titres disparaissent, remplacés par des phrases d’annonce et de transition.

Organiser son année de première ➜ réviser en première

Étape 4 : choisir les exemples dans l’œuvre et le parcours

Un argument sans exemple reste une affirmation. Un exemple sans commentaire reste une citation décorative. Le bon exemple est précis (un passage situé, un personnage nommé, une citation exacte), puis analysé en une ou deux phrases qui montrent en quoi il prouve l’argument.

Éduscol admet des références de formes variées : citations, narrations brèves d’un épisode, caractérisations d’un personnage, allusions à un passage, du moment qu’elles sont justes et servent le développement. Vous n’avez donc pas besoin d’apprendre des pages par cœur. Visez plutôt :

une dizaine de citations courtes et sûres pour chaque œuvre, classées par thème ;

des épisodes clés que vous savez situer (début, milieu, fin ; chapitre, acte ou scène) ;

deux ou trois textes du parcours étudiés en classe, pour élargir la réflexion au-delà de l’œuvre.

L’œuvre reste au centre de la copie. Les textes du parcours servent à éclairer ou à nuancer, pas à remplacer l’analyse de l’œuvre. Une copie qui parle surtout des lectures complémentaires s’éloigne du sujet.

Étape 5 : rédiger l’introduction et la conclusion

L’introduction

Éduscol attend trois gestes : amener le sujet, en formuler l’enjeu, annoncer la construction du devoir. Elle précise que l’introduction peut être brève. Dans les faits, une quinzaine de lignes suffit :

l’amorce : une phrase qui situe l’œuvre ou la question, sans généralité creuse du type « depuis toujours, les hommes… » ;

: une phrase qui situe l’œuvre ou la question, sans généralité creuse du type « depuis toujours, les hommes… » ; la présentation du sujet : recopiez-le s’il est court, ou reformulez-le en reprenant ses termes ; s’il s’agit d’une citation, nommez son auteur ;

: recopiez-le s’il est court, ou reformulez-le en reprenant ses termes ; s’il s’agit d’une citation, nommez son auteur ; l’analyse et la problématique : en deux ou trois phrases, montrez la tension du sujet, puis posez votre question ;

: en deux ou trois phrases, montrez la tension du sujet, puis posez votre question ; l’annonce du plan : une phrase par partie, sans lourdeur.

Rédigez l’introduction au propre seulement une fois le plan arrêté. Beaucoup de candidats la rédigent au brouillon en entier : c’est une bonne habitude, car c’est la première page que lit le correcteur.

La conclusion

La conclusion répond clairement à la problématique, en rappelant le chemin parcouru en deux ou trois phrases. Elle peut s’ouvrir sur une autre œuvre ou une autre question, à condition que l’ouverture soit pertinente. Elle ne doit jamais apporter un argument nouveau. Gardez-lui dix minutes : une copie sans conclusion donne l’image d’un devoir inachevé.

Gérer les quatre heures de l’épreuve

Le temps se perd surtout au brouillon. Voici une répartition indicative, à adapter à votre rythme lors des entraînements :

Moment Durée conseillée Ce que vous faites Lecture des sujets et choix 10 minutes lire le commentaire et les trois sujets, choisir Analyse du sujet et problématique 25 minutes mots-clés, reformulation, tension, question Plan détaillé et exemples 45 minutes parties, sous-parties, citations associées Introduction au brouillon 15 minutes rédaction complète, puis relecture Rédaction au propre 2 heures 15 développement, transitions, conclusion Relecture 10 minutes accords, conjugaisons, ponctuation, noms propres

Ne rédigez pas tout le développement au brouillon : vous n’auriez pas le temps de le recopier. Le brouillon sert au plan détaillé, à l’introduction et, si possible, à la conclusion. La relecture finale n’est pas un luxe : avec au moins deux points réservés à la maîtrise de la langue, chaque faute d’accord repérée compte.

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Les erreurs qui coûtent le plus de points

Les mêmes défauts reviennent souvent dans les copies :

Le hors-sujet partiel : traiter le thème de l’œuvre plutôt que la question posée. Un sujet sur « l’humour » dans une pièce n’est pas un sujet sur « la pièce ».

: traiter le thème de l’œuvre plutôt que la question posée. Un sujet sur « l’humour » dans une pièce n’est pas un sujet sur « la pièce ». La récitation de cours : aligner tout ce que l’on sait de l’auteur et de son époque, sans rapport avec le sujet.

: aligner tout ce que l’on sait de l’auteur et de son époque, sans rapport avec le sujet. Le catalogue d’exemples : enchaîner les citations sans les analyser.

: enchaîner les citations sans les analyser. Le plan déséquilibré : une première partie de trois pages, une dernière de dix lignes, signe d’un temps mal géré.

: une première partie de trois pages, une dernière de dix lignes, signe d’un temps mal géré. L’absence de transitions : le correcteur doit comprendre pourquoi vous passez d’une partie à la suivante.

: le correcteur doit comprendre pourquoi vous passez d’une partie à la suivante. La conclusion manquante ou bâclée .

. La langue négligée : accords, homophones, ponctuation, titres d’œuvres sans majuscule.

Exemple guidé : un plan de dissertation sur Pot-Bouille

Le sujet qui suit est un sujet d’entraînement, rédigé pour cet article à la manière des sujets du bac ; ce n’est pas un sujet officiel. Il porte sur Pot-Bouille d’Émile Zola, au programme 2026-2027 avec le parcours « Dévoiler les rouages de la société ».

Sujet : « Dans Pot-Bouille, Zola se contente-t-il de dénoncer l’hypocrisie de la bourgeoisie ? »

Analyse : le verbe « se contente » porte la tension. Le sujet admet que le roman dénonce, et demande s’il fait autre chose. « Dénoncer » suppose un regard critique et une intention ; « l’hypocrisie » renvoie à l’écart entre la façade respectable de l’immeuble de la rue de Choiseul et ce qui s’y passe réellement. Le parcours invite à se demander comment le roman rend visibles des mécanismes sociaux.

Problématique possible : en quoi la satire de l’hypocrisie bourgeoise devient-elle, dans Pot-Bouille, une manière de démonter le fonctionnement d’une société entière ?

Plan progressif :

I. Une dénonciation féroce de l’hypocrisie bourgeoise. L’immeuble, décor de la respectabilité ; le contraste entre l’escalier d’apparat et l’escalier de service ; des personnages dont la morale affichée cache les calculs.

L’immeuble, décor de la respectabilité ; le contraste entre l’escalier d’apparat et l’escalier de service ; des personnages dont la morale affichée cache les calculs. II. Au-delà de la satire, un mécanisme social mis à nu. Le mariage comme marché ; l’argent et la réputation comme moteurs des actions ; les domestiques, témoins de ce que les maîtres cachent.

Le mariage comme marché ; l’argent et la réputation comme moteurs des actions ; les domestiques, témoins de ce que les maîtres cachent. III. Un roman qui fait voir plus qu’il ne juge. Le regard naturaliste, qui observe et expose ; le rôle du lecteur, invité à tirer lui-même la leçon ; l’éclairage des textes du parcours, autres manières de dévoiler les rouages de la société.

Chaque sous-partie se nourrit ensuite d’un épisode ou d’une citation précise relevés dans votre édition. C’est ce travail de sélection, fait pendant l’année, qui permet de construire un tel plan en 45 minutes le jour de l’épreuve.

Pour savoir combien pèse votre écrit dans le résultat final, consultez notre article quelle note pour avoir le bac de français, puis faites le calcul avec notre outil pour simuler sa note au bac.

Questions fréquentes

La dissertation est-elle obligatoire au bac de français ? Non. En voie générale, le candidat choisit entre un commentaire de texte et une dissertation. En voie technologique, la dissertation n’est pas proposée : le choix se fait entre un commentaire et une contraction de texte suivie d’un essai. Sur quoi porte la dissertation du bac de français ? Elle porte sur une œuvre du programme et son parcours associé. Trois sujets sont proposés, un par œuvre, et le candidat traite celui qui correspond à l’œuvre étudiée en classe. Combien de parties faut-il dans une dissertation de français ? Aucun nombre n’est imposé. Selon la ressource éduscol, deux, trois ou quatre parties sont recevables si l’argumentation est claire et progressive. Le plan en trois parties reste le plus courant. Le plan thèse, antithèse, synthèse est-il obligatoire ? Non. Éduscol ne l’impose pas et admet un plan analytique ou progressif. Le plan dialectique reste possible s’il conduit à une réponse nuancée plutôt qu’à une contradiction. Combien de citations faut-il connaître pour la dissertation ? Aucun minimum n’est fixé. Une dizaine de citations courtes et sûres par œuvre, complétées par des épisodes que vous savez situer, permettent de construire la plupart des plans. Éduscol accepte aussi les résumés brefs d’épisodes et les allusions précises. Combien de temps dure l’épreuve écrite de français ? L’épreuve écrite dure 4 heures. Elle est notée sur 20 et compte pour un coefficient 5 dans le baccalauréat général. Peut-on parler d’autres œuvres que celle du sujet ? Oui, à condition que l’œuvre du sujet reste au centre. Les textes du parcours étudiés en classe et d’autres lectures servent à élargir ou à nuancer un argument, jamais à remplacer l’analyse de l’œuvre.

Sources