Grand oral STMG : conseils et astuces pour préparer son exposé 

Tu es en terminale STMG et tu passes ton bac cette année ? Tu souhaites en savoir plus sur le Grand oral de voie technologique, ses modalités et les attentes ? Tu es au bon endroit ! Consulte cet article, tu apprendras tout ce qu’il faut savoir pour réussir le Grand oral du baccalauréat haut la main !

Le Grand oral existe maintenant depuis la réforme du bac de 2019. Si tu es en terminale STMG tu trouveras dans cet article des conseils délivrés par un professionnel du Grand oral et un exemple de sujet pour la spécialité MSDGN afin de t’aider à travailler. Comment préparer son exposé du Grand oral en STMG ? Il est temps pour toi de retrouver des conseils et astuces pour préparer ton exposé, et réussir cette épreuve du baccalauréat !

Comment se passe le Grand oral en STMG ?

Le Grand oral en voie technologique est d’un coefficient de 14 pour une durée de 20 minutes de présentation. La problématique choisie et travaillée se base sur l’enseignement de spécialité dans lequel un projet annuel ou une étude approfondie, a été mené.

Modalités du Grand oral en STMG

Le Grand oral en voie techno, notamment en STMG, se passe en deux temps :

la première partie dure 10 minutes et porte sur : la présentation de sa question , pourquoi l’avoir choisie , sa réflexion autour, la réponse à cette question et les arguments à fournir ;

dure et porte sur : la , , sa autour, la et les à fournir ; la deuxième partie concerne l’échange avec le jury : pendant 10 minutes, les membres du jury t’amèneront à préciser certains éléments de ta question. C’est l’opportunité de montrer que tu sais argumenter et que tu maîtrises ton sujet !

« Dans la voie technologique, les questions s’appuient sur l’enseignement de spécialité dans lequel les programmes du cycle terminal prévoient la réalisation d’une étude approfondie, ou d’un projet. Elles sont donc prioritairement adossées au projet technologique réalisé par l’élève. […]

Le jour de l’épreuve, la démarche consiste à remettre au jury, sur une feuille signée par ses professeurs de spécialité, l’énoncé des deux questions. Le jury en choisit une. Le candidat dispose de 20 minutes pour préparer sa présentation. » (source : eduscol.education.fr)

Tu disposeras donc de 20 minutes de préparation avant ton passage qui durera lui-même 20 minutes ! Ce sera le bon moment pour mettre en ordre tes idées et réaliser un support, au besoin (ce dernier n’étant pas évalué).

Exemple d’exposé pour le Grand oral en STMG

En vue du jour J de l’épreuve du Grand oral du bac, tu peux chercher des exemples d’oraux existants afin de comprendre ce qu’on attend de toi et pour trouver TA propre problématique ! Par exemple, tu peux consulter un modèle d’exposé de Grand oral pour la spécialité MSDGN sur la problématique : « En quoi le « made in France » peut-il être considéré comme une forme de protectionnisme ? »

Voir l’exposé : Exemple de Grand oral en MSDGN

Décortique le sujet, et inspire-toi du format et du plan proposés !

Astuces pour le Grand oral

Nous te livrons, ci-dessous, des astuces d’élocution pour travailler ta parole pendant un examen oral. Pour plus de méthodologie, n’hésite pas à consulter nos cours complets dédiés au Grand oral !

4 exercices pour améliorer son élocution

On te conseille de t’exercer avant le grand jour avec quelques exercices de débit et volume de voix ! Ces astuces et conseils sont idéaux pour gérer son élocution lorsque l’on stresse.

Voici une liste d’exercices à réaliser chez soi en vue de l’épreuve du Grand oral :

Exerce-toi à adapter ta voix selon où ton audience se trouve, sans jamais crier ! Pour vraiment bien te mettre en situation, on te propose de demander à des proches à toi de jouer le rôle du jury : demande-leur de se placer d’abord à 1 mètre, puis à 3 mètres de toi pour cet exercice d’adaptation de la voix. On reste dans le même esprit d’exercice, mais cette fois-ci tu dois parler à ton audience avec 10 mètres de distance ! Pour « corser les choses » imagine qu’il y a du bruit dans la rue, que des gens parlent, etc. Sélectionne un texte d’une dizaine de lignes et, grâce à un logiciel de traitement de texte, amuse-toi à varier la grosseur de la police de caractères d’une ligne sur l’autre : mets en corps 24 certaines lignes, et d’autres en corps 9 ! Lis les lignes « corps 24 » à voix haute et les lignes « corps 9 » à voix basse. Et inversement. Choisis un extrait de poème que tu apprécies en vers. Exerce-toi en prononçant chaque vers différemment : le premier rapidement avec une voix bien forte (sans crier), puis lentement et à voix basse, et ainsi de suite…

À voir aussi : 10 exercices concrets pour améliorer ta manière de parler pendant le Grand oral

Astuces pour préparer l’entretien avec le jury

Quelles sont les astuces pour bien préparer l’échange avec le jury pendant son exposé du Grand oral ?

Très bonne question ! Pour bien te préparer à la discussion, tu peux commencer par bien analyser ton exposé : il faut cibler les mots-clés et réfléchir aux questions possibles à leur propos ! Anticiper les questions du jury permet de préparer la meilleure réponse possible !

Pour réussir à cibler les questions les plus adéquates, fais-toi aider par tes proches, tes enseignants, tes camarades : déroule devant eux ton exposé et demande-leur de poser les questions les plus pertinentes selon eux ! Note et garde précieusement toutes les questions relevées, contre-arguments, objections et thèmes connexent qui apparaissent : préparent ceux qui reviennent régulièrement !

Tu peux également amener ton audience à te poser les questions que tu souhaites : donne des éléments au cours de ton exposé sans les détailler complètement (par exemple, la définition de l’INSEE) ce qui ouvrira une « porte » à ton jury ! Comme tu auras au préalable préparé cette réponse, tu auras toutes les cartes en mains pour y répondre convenablement !