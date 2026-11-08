Quel bac pour devenir pilote de ligne ?

Quel bac choisir pour devenir pilote de ligne ? Les fiches de l’Onisep ne citent aucune série obligatoire, mais l’accès à l’ENAC se fait sur concours avec une base scientifique. Voici les voies d’accès, les spécialités qui aident au lycée, la durée de la formation et les points à vérifier avant de se lancer.

Pour devenir pilote de ligne, les fiches de l’Onisep ne citent aucune série de bac obligatoire : l’accès à la formation de l’ENAC se fait sur concours, avec une base scientifique. Le bac général avec des spécialités scientifiques est donc le profil le plus cohérent, mais la sélection porte sur le concours et non sur la seule série. Cet article détaille les voies d’accès, les spécialités utiles au lycée, la durée de la formation et les points à vérifier. Pour consolider ses bases dès maintenant, il est utile de suivre un soutien scolaire au lycée avec des cours et des exercices en ligne.

Sommaire

La réponse en bref

Il n’y a pas de série de bac imposée dans les fiches lues : l’Onisep indique un concours accessible avec un niveau bac+1 scientifique pour l’ENAC.

dans les fiches lues : l’Onisep indique un concours accessible avec un niveau bac+1 scientifique pour l’ENAC. La formation de l’ENAC dure deux ans et conduit à un diplôme conférant le grade de licence (bac+3), d’après l’Onisep.

et conduit à un diplôme conférant le grade de licence (bac+3), d’après l’Onisep. La voie militaire est accessible sur concours avec le bac et implique un engagement de dix ans dans l’armée de l’air.

est accessible sur concours avec le bac et implique un engagement de dix ans dans l’armée de l’air. Les formations privées et les aéroclubs existent, mais l’Onisep les décrit comme coûteuses, avec une insertion plus difficile.

Quel bac et quelles spécialités choisir

La fiche métier de l’Onisep ne désigne pas de spécialité de bac obligatoire. Elle précise que la formation est accessible sur concours avec un bac+1 scientifique, ce qui oriente naturellement vers un bac général avec des enseignements scientifiques. Nous n’avons pas pu lire la notice officielle du concours de l’ENAC : les conditions précises d’inscription, l’âge limite et les épreuves restent donc à vérifier sur le site de l’école.

À titre d’indication de bon sens, et non de condition d’admission, des enseignements de spécialité comme mathématiques et physique-chimie donnent des bases utiles pour la navigation, la mécanique du vol et la météorologie. L’anglais compte beaucoup : l’Onisep rappelle que la communication se fait en anglais, que le ou la pilote le maîtrise parfaitement et que l’admission comporte un test de niveau. Un bachelier technologique, par exemple en STI2D, n’est pas exclu par les fiches lues, mais il devra vérifier les attendus du concours.

Pour comparer avec d’autres parcours longs, vous pouvez lire quel bac pour devenir architecte.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Les voies d’accès au métier

Selon l’Onisep, plusieurs routes mènent au poste de pilote de ligne, avec des conditions très différentes.

Voie Condition d’accès indiquée Point d’attention ENAC (campus de Toulouse) Concours avec un bac+1 scientifique Formation de 2 ans, diplôme conférant le grade de licence Voie militaire (armée de l’air) Concours avec le bac Engagement de 10 ans Formations privées Non détaillées par l’Onisep Financement à la charge de l’élève, insertion jugée plus difficile Aéroclubs Acquisition progressive des brevets et licences Option décrite comme coûteuse

L’Onisep note que presque toutes les personnes sorties de l’ENAC trouvent un emploi dans les compagnies aériennes, alors que celles issues des formations privées ont beaucoup plus de mal à s’insérer. Aucun coût précis n’est indiqué dans les fiches lues : nous n’en donnons donc aucun et nous invitons à demander les tarifs écrits à chaque école.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

Combien d’années d’études

L’Onisep indique deux ans pour préparer le diplôme d’élève pilote de ligne de l’ENAC, après avoir réussi le concours. Comme l’entrée se fait avec un bac+1 scientifique, le parcours complet représente en pratique plusieurs années d’études après le bac. La fiche formation mentionne un diplôme conférant le grade de licence, inscrit au RNCP au niveau 6 (bac+3).

Repère Information Source Durée de la formation ENAC 2 ans Onisep Niveau de sortie Niveau 6 (bac+3), grade de licence Onisep Niveau minimum d’accès au métier Bac+3 Onisep Établissement listé 1 : ENAC, campus de Toulouse Onisep

L’Onisep présente la voie du pilote de ligne ATPL (licence de pilote de ligne) dans une fiche distincte, que nous n’avons pas lue : le détail des licences et des qualifications reste à vérifier auprès des organismes officiels de l’aviation civile.

Pour situer ces études parmi d’autres parcours exigeants, l’article quel bac pour devenir kiné propose une comparaison.

Le métier, le salaire et les contraintes

L’Onisep indique un salaire débutant à partir de 2 100 euros brut par mois, variable selon le lieu d’exercice et le statut. L’évolution classique commence par le poste d’officier pilote de ligne (copilote), puis commandant de bord, avec des possibilités d’évoluer vers l’instruction ou l’examen.

Le métier impose aussi des contraintes : temps de travail importants, vols de nuit, décalages horaires, condition physique et visites médicales régulières pendant toute la carrière. L’Onisep précise que la licence de vol peut être retirée en cas de défaillance. Ces éléments méritent d’être pesés avant de choisir cette voie.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Se préparer dès le lycée

Voici des repères concrets, sans promesse de résultat :

Soigner les matières scientifiques : mathématiques et physique-chimie sont au coeur du concours, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité.

: mathématiques et physique-chimie sont au coeur du concours, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité. Travailler l’anglais : un test de niveau figure à l’admission, d’après l’Onisep.

: un test de niveau figure à l’admission, d’après l’Onisep. Découvrir le milieu : portes ouvertes, rencontres avec des pilotes, initiation en aéroclub pour vérifier que le métier convient.

: portes ouvertes, rencontres avec des pilotes, initiation en aéroclub pour vérifier que le métier convient. Anticiper l’aptitude médicale : le métier suppose des visites médicales régulières ; les exigences exactes sont à vérifier auprès des organismes officiels.

: le métier suppose des visites médicales régulières ; les exigences exactes sont à vérifier auprès des organismes officiels. Prévoir une solution de repli : garder d’autres filières scientifiques dans ses vœux.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir pilote de ligne ? Aucune série n’est imposée dans les fiches de l’Onisep lues. L’accès à l’ENAC se fait sur concours avec un bac+1 scientifique, ce qui oriente vers un bac général avec des spécialités scientifiques. Peut-on devenir pilote de ligne avec un bac technologique ou professionnel ? Les fiches lues ne l’excluent pas, mais les conditions du concours doivent être vérifiées directement auprès de l’école. Combien d’années d’études pour être pilote de ligne ? La formation de l’ENAC dure deux ans après le concours, d’après l’Onisep, et conduit à un diplôme conférant le grade de licence. Combien gagne un pilote de ligne débutant ? L’Onisep indique un salaire débutant à partir de 2 100 euros brut par mois, variable selon le lieu d’exercice et le statut. Peut-on devenir pilote de ligne avec le bac seulement ? La voie militaire est accessible sur concours avec le bac, avec un engagement de dix ans dans l’armée de l’air, selon l’Onisep. Les écoles privées de pilotage sont-elles une bonne option ? L’Onisep indique que les personnes issues des formations privées ont beaucoup plus de mal à s’insérer et doivent financer leur formation. Comparez les coûts et les débouchés avant de vous engager.

Sources