Que faire après un bac pro ? Selon l’Onisep, la plupart des bacheliers professionnels entrent dans la vie active, tandis que 40 % poursuivent des études supérieures, surtout en BTS. Voici les options, les repères chiffrés et les points à vérifier avant de choisir.

Après un bac pro, trois grandes voies s’ouvrent : entrer directement dans la vie active, préparer un BTS grâce aux places qui y sont réservées, ou se spécialiser avec une formation courte ou un cursus plus long. Selon l’Onisep, la plupart des bacheliers professionnels entrent directement dans la vie active, et 40 % poursuivent des études supérieures. Cet article fait le point sur chaque option, avec les chiffres disponibles et les vérifications à faire avant de choisir. Pour arriver à l’examen dans de bonnes conditions, un soutien scolaire au lycée avec des cours et des exercices en ligne peut aider à consolider les matières générales.

Sommaire

La réponse en bref

La majorité des bacheliers pro entrent dans la vie active et 40 % poursuivent des études supérieures, principalement en BTS, d’après l’Onisep.

et poursuivent des études supérieures, principalement en BTS, d’après l’Onisep. Des places sont réservées aux bacheliers professionnels en BTS , avec un examen prioritaire de leur dossier.

, avec un examen prioritaire de leur dossier. L’Onisep recense une vingtaine de diplômes ou certificats accessibles après un CAP ou un bac pro, dont la plupart existent aussi en apprentissage.

accessibles après un CAP ou un bac pro, dont la plupart existent aussi en apprentissage. Plus de 25 % des élèves de terminale professionnelle préparent un diplôme de niveau bac+2 en apprentissage.

Entrer dans la vie active

Le bac professionnel est un diplôme qui prépare à un métier : l’Onisep rappelle que la plupart des bacheliers pro entrent directement dans la vie active. C’est une option légitime, à condition de la choisir en connaissance de cause. Selon la spécialité, les débouchés ne sont pas les mêmes : le secteur du commerce, de la santé, du bâtiment ou de la maintenance recrutent de manières très différentes, et les fiches de l’Onisep détaillent les métiers visés par chaque bac pro.

Entrer dans la vie active n’empêche pas de reprendre des études plus tard, notamment par l’apprentissage ou la formation continue. Les modalités précises dépendent de chaque diplôme et sont à vérifier auprès des organismes de formation.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Préparer un BTS

Le BTS (brevet de technicien supérieur) est la poursuite d’études la plus fréquente : l’Onisep indique que les bacheliers pro qui continuent le font principalement en BTS, « où des places leur sont réservées ». La fiche Onisep du BTS management commercial opérationnel précise que les dossiers des bacheliers professionnels sont examinés en priorité et qu’un quota de places leur est réservé. Le pourcentage exact n’est pas indiqué dans les fiches lues : il est à vérifier auprès de chaque établissement et sur Parcoursup.

Repère Ce que dit l’Onisep Durée et niveau 2 ans, niveau bac+2 (RNCP niveau 5), 120 crédits ECTS Où se déroule la formation En lycée ou en CFA (apprentissage) Recrutement Sur dossier, avec éventuellement des tests ou un entretien Accès pour les bacs pro Examen prioritaire du dossier et quota de places réservées

Ces éléments concernent la fiche du BTS management commercial opérationnel, un exemple parmi de nombreux BTS. Chaque BTS a ses propres bacs pro d’origine et ses conditions : pour un bac pro métiers du commerce et de la vente, la fiche cite les options A et B, mais pour une autre spécialité, il faut consulter la fiche du BTS visé. Pour une lecture orientée commerce, vous pouvez lire les débouchés d’un bac pro métiers du commerce et de la vente.

L’Onisep mentionne aussi des dispositifs de soutien pour les bacheliers pro à l’entrée en BTS, dont un parcours de consolidation. Les intitulés figurent sur sa FAQ, mais leur contenu n’a pas pu être lu : les modalités sont à demander aux établissements. Pour une vue d’ensemble de la question, l’article peut-on faire un BTS après un bac pro complète ces repères.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

Les autres voies après un bac pro

Le BTS n’est pas la seule option. La méta-description de la fiche Onisep « Après un bac professionnel : poursuivre ses études » cite aussi les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL), les certificats de spécialisation (CS), les écoles spécialisées, l’université et l’année de césure. L’Onisep recense en tout une vingtaine de diplômes ou de certificats accessibles après un CAP ou un bac pro, et la plupart existent en apprentissage. Plus de 25 % des élèves de terminale professionnelle préparent un diplôme de niveau bac+2 en apprentissage.

Après un BTS, la poursuite en bac+3 est possible. La fiche du BTS management commercial opérationnel cite la licence professionnelle comme voie privilégiée, et, avec un très bon dossier ou une mention, une licence professionnelle du domaine commercial, une licence 3 d’économie-gestion ou de sciences de gestion, ou une école de commerce ou de gestion par admission parallèle. Pour approfondir le bac+1 après un bac pro, vous pouvez consulter un bac+1 après un bac pro.

Pour le secteur du soin et de l’accompagnement, que faire après un bac pro ASSP détaille les poursuites propres à cette spécialité.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Comment choisir et préparer son projet

Voici des repères concrets, sans promesse de résultat :

Partir de sa spécialité : chaque bac pro a ses poursuites naturelles. La fiche Onisep de votre spécialité et celle du BTS visé indiquent les bacs pro admis.

: chaque bac pro a ses poursuites naturelles. La fiche Onisep de votre spécialité et celle du BTS visé indiquent les bacs pro admis. Soigner le dossier : le BTS recrute sur dossier, donc les notes et l’appréciation de première et de terminale comptent, y compris dans les matières générales.

: le BTS recrute sur dossier, donc les notes et l’appréciation de première et de terminale comptent, y compris dans les matières générales. Multiplier les vœux : combiner plusieurs formations, en lycée comme en apprentissage, limite le risque de n’en obtenir aucune.

: combiner plusieurs formations, en lycée comme en apprentissage, limite le risque de n’en obtenir aucune. Tenir compte du statut : en apprentissage, il faut trouver une entreprise d’accueil, ce qui demande d’anticiper les candidatures.

: en apprentissage, il faut trouver une entreprise d’accueil, ce qui demande d’anticiper les candidatures. Vérifier les chiffres d’insertion : pour le BTS management commercial opérationnel, l’Onisep cite InserJeunes 2024 : six mois après la formation en voie scolaire, 32 % des diplômés sont en emploi salarié et 44 % en formation. Ces chiffres valent pour ce BTS seul, pas pour tous les parcours.

Pour préparer l’examen lui-même, vous pouvez aussi consulter combien de points pour avoir le bac pro.

Questions fréquentes

Que faire après un bac pro ? Trois voies principales : entrer dans la vie active, préparer un BTS ou se spécialiser avec une formation complémentaire. Selon l’Onisep, la plupart des bacheliers pro travaillent directement et 40 % poursuivent des études supérieures. Peut-on faire un BTS après un bac pro ? Oui. L’Onisep indique que des places sont réservées aux bacheliers professionnels en BTS, avec un examen prioritaire de leur dossier. Le pourcentage exact n’est pas précisé dans les fiches lues. Combien de diplômes sont accessibles après un bac pro ? L’Onisep parle d’une vingtaine de diplômes ou de certificats professionnels après un CAP ou un bac pro, la plupart étant aussi proposés en apprentissage. Peut-on faire un BTS en alternance après un bac pro ? Oui, le BTS peut se préparer en lycée ou en CFA, c’est-à-dire en apprentissage. Plus de 25 % des élèves de terminale professionnelle préparent un diplôme bac+2 en apprentissage, selon l’Onisep. Peut-on aller au-delà du bac+2 après un bac pro ? Oui, avec un bon dossier. La fiche Onisep du BTS management commercial opérationnel cite la licence professionnelle, la licence 3 de gestion ou d’économie-gestion et certaines écoles par admission parallèle. Où trouver les règles exactes d’admission ? Sur la fiche Onisep de la formation visée, sur Parcoursup et auprès des établissements, car les quotas et les critères varient selon le BTS et l’établissement.

Sources