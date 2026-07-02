« Combien de points pour avoir le bac pro ? » La question est mal posée : il n’y a pas de nombre de points fixe, mais un seuil de moyenne, 10 sur 20. Voici comment se calcule vraiment votre note, ce qui ouvre une mention, et ce qui se passe entre 8 et 10 avec l’épreuve de contrôle.

C’est l’une des questions les plus tapées à l’approche des résultats : combien de points faut-il pour avoir le bac pro ? La réponse honnête va décevoir ceux qui cherchent un chiffre magique du type « 360 points » : ce nombre n’existe pas de façon universelle. Ce qui compte, c’est une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Le total de « points » varie d’une spécialité à l’autre, parce que les coefficients sont fixés par le règlement d’examen propre à chaque diplôme. Pour progresser au lycée (seconde à terminale) et comprendre ce qui se joue à l’examen, voici comment se calcule réellement la note du bac pro, et ce que valent les seuils de 8, 10, 12, 14 et 16.

Au bac pro, tout se lit sur une note de 20 : 10/20 pour l’obtention, puis 12, 14 et 16 pour les trois mentions. Source : education.gouv.fr.

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Pourquoi il n’y a pas de « nombre de points » fixe

L’idée d’un seuil exprimé en points vient d’une intuition logique : si l’on multiplie chaque note par son coefficient, on obtient bien un total de points. Le problème, c’est que ce total dépend de la somme des coefficients, et cette somme n’est pas la même partout. Le bac pro rassemble près de cent spécialités, et chacune possède son propre règlement d’examen qui fixe la liste des épreuves et leurs coefficients.

Autrement dit, viser « 360 points » ou tout autre chiffre entendu quelque part n’a de sens que pour une grille de coefficients précise. Le repère universel, lui, ne change jamais : il faut une moyenne de 10 sur 20. C’est cette moyenne, et non un total de points, qui décide de l’admission. Raisonner en moyenne évite les erreurs de calcul et permet de se situer d’une spécialité à l’autre.

À retenir : le seuil d’obtention du bac pro est une moyenne générale d’au moins 10/20. Le « nombre de points » nécessaire n’est qu’une autre écriture de cette moyenne, propre à la grille de coefficients de votre spécialité.

Comment se calcule la moyenne du bac pro

La mécanique est celle d’une moyenne pondérée. Chaque note obtenue à une épreuve est multipliée par le coefficient de cette épreuve. On additionne tous ces produits, puis on divise la somme par le total des coefficients. Le résultat est votre moyenne générale, sur 20. Si elle atteint 10, le diplôme est acquis.

Pour savoir combien de points « rapporte » une épreuve, la logique est simple : une note multipliée par son coefficient donne des points, et ce sont ces points cumulés qui construisent la moyenne. Une bonne note dans une épreuve à fort coefficient pèse donc beaucoup plus qu’un même écart dans une épreuve secondaire. C’est pourquoi il vaut la peine de repérer, dans le règlement de sa spécialité, où sont les gros coefficients avant de décider où concentrer ses efforts. Pour vous entraîner à ce raisonnement avec vos propres notes, un simulateur de note fait le calcul automatiquement.

Comprendre les épreuves et la méthode ➜ Réviser le bac : épreuves, coefficients, méthode

Les épreuves qui comptent : ponctuelles et CCF

L’examen du bac professionnel comporte sept épreuves obligatoires, auxquelles peuvent s’ajouter jusqu’à deux épreuves facultatives (par exemple une langue vivante ou l’unité de mobilité). Ces épreuves prennent deux formes selon les spécialités et le statut du candidat.

Les épreuves ponctuelles terminales : écrites, pratiques ou orales, elles se déroulent en fin de cursus, comme les épreuves écrites du domaine général organisées en mai.

: écrites, pratiques ou orales, elles se déroulent en fin de cursus, comme les épreuves écrites du domaine général organisées en mai. Le contrôle en cours de formation (CCF) : évalué sur le lieu de formation, par les formateurs eux-mêmes, au moment où le candidat a atteint le niveau requis. Le CCF évalue les mêmes compétences que les épreuves ponctuelles.

C’est le règlement d’examen de chaque spécialité qui détermine, discipline par discipline, ce qui relève du CCF et ce qui relève de l’épreuve ponctuelle. À cela s’ajoutent les périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires et évaluées, dont la durée globale s’étend de 16 à 20 semaines sur les trois années. Pour un panorama des conseils propres à cette voie, l’article Bac pro : conseils et astuces de digiSchool complète utilement ce cadrage.

Les seuils des mentions

Au-delà de l’obtention, la moyenne détermine la mention, selon les mêmes seuils que pour les autres bacs. Ces mentions ne sont pas qu’une reconnaissance symbolique : une bonne mention peut faciliter l’accès à certaines poursuites d’études, notamment en BTS.

Moyenne générale Résultat Inférieure à 8/20 Non admis, sans épreuve de contrôle De 8 à 9,99/20 Épreuve de contrôle possible (sous conditions) 10 à 11,99/20 Admis, sans mention 12 à 13,99/20 Admis, mention assez bien 14 à 15,99/20 Admis, mention bien 16/20 et plus Admis, mention très bien

Entre 8 et 10 : l’épreuve de contrôle

Une moyenne comprise entre 8 et 9,99 sur 20 n’est pas un échec définitif. Le candidat peut être convoqué à l’épreuve de contrôle, l’équivalent du rattrapage, à deux conditions cumulées : cette moyenne générale de 8 à 9,99, et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles.

L’épreuve de contrôle se compose de deux sous-épreuves orales. Le candidat choisit ses deux disciplines : une sous-épreuve de sciences (mathématiques, physique-chimie, économie-droit, économie-gestion ou prévention santé environnement) et une sous-épreuve de culture générale (français ou histoire-géographie-enseignement moral et civique). Chaque sous-épreuve dure 30 minutes, dont 15 minutes de préparation, et porte sur le programme de terminale. Aucun document n’est à apporter.

À l’issue de l’oral, la moyenne est recalculée en retenant les meilleures notes. Le candidat est admis si cette nouvelle moyenne atteint 10 sur 20. Pour préparer sereinement ces oraux, l’article de digiSchool consacré au rattrapage détaille la méthode et le déroulé.

Préparer l’oral de contrôle ➜ Réviser le bac : méthode et annales

Après les résultats : le calendrier 2026

Pour la session 2026, les résultats du bac professionnel sont communiqués à partir du mardi 7 juillet 2026. Les épreuves de contrôle se tiennent ensuite dans l’ensemble des académies jusqu’au jeudi 9 juillet, et au plus tard le vendredi 10 juillet à la mi-journée. Les candidats concernés par des épreuves de remplacement les passeront en septembre.

Une fois le diplôme en poche, la question devient celle de la suite : entrée dans la vie active ou poursuite d’études, souvent en BTS. Là encore, mieux vaut anticiper les échéances Parcoursup plutôt que de les découvrir dans l’urgence. La moyenne et la mention obtenues au bac pro pèsent dans certains dossiers, ce qui donne une raison de plus de viser au-delà du simple seuil des 10/20.

FAQ

Combien de points faut-il pour avoir le bac pro ? Il n’y a pas de nombre de points fixe : le repère officiel est une moyenne générale d’au moins 10 sur 20. Le total de points varie selon la spécialité, car les coefficients sont fixés par le règlement d’examen de chaque diplôme. Un chiffre entendu comme « 360 points » ne vaut donc que pour une grille de coefficients précise, pas pour tous les bacs pro. Comment se calcule la moyenne du bac pro ? On multiplie chaque note par le coefficient de son épreuve, on additionne tous les résultats, puis on divise par le total des coefficients. Cette moyenne pondérée, exprimée sur 20, décide de l’admission dès qu’elle atteint 10. Les notes proviennent d’épreuves ponctuelles terminales et de contrôles en cours de formation (CCF). Quelles sont les mentions au bac pro et à partir de combien ? Les seuils sont les mêmes que pour les autres bacs : mention assez bien à partir de 12/20, mention bien à partir de 14/20 et mention très bien à partir de 16/20. En dessous de 12, le diplôme est obtenu sans mention dès lors que la moyenne atteint 10. Que se passe-t-il avec une moyenne entre 8 et 10 ? Le candidat peut passer l’épreuve de contrôle, à condition d’avoir aussi au moins 10 sur 20 aux épreuves professionnelles. Elle se compose de deux oraux de 30 minutes chacun, dont 15 de préparation, dans une discipline de sciences et une de culture générale. La moyenne est ensuite recalculée avec les meilleures notes, et l’admission est acquise si elle atteint 10. Quand tombent les résultats du bac pro 2026 ? Les résultats de la session 2026 sont communiqués à partir du mardi 7 juillet 2026. Les épreuves de contrôle se déroulent jusqu’au 9 juillet, au plus tard le 10 juillet à la mi-journée, selon les académies. Les dates précises et les horaires d’affichage dépendent de votre académie.

Sources