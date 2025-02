Stephenson Formation intègre deux parcours RSE et IA dans ses BTS MCO et BTS NDRC

Si le commerce et la relation clients t’intéressent, le BTS MCO et le BTS NDRC sont des voies post-bac à envisager sérieusement. Et si en plus d’un diplôme national bac+2, tu pouvais te former dans des domaines porteurs comme la RSE et l’IA ? C’est ce que te propose Stephenson Formation dès la rentrée prochaine ! Caroline Marmu, directrice pédagogique, nous explique.

Des parcours RSE et IA pour tous les étudiants de BTS MCO et de BTS NDRC

En plus de préparer ton BTS en alternance dans les spécialités MCO ou NDRC, Stephenson Formation se démarque et a fait le choix de proposer à l’ensemble de ses étudiants de première année d’enrichir leur cursus de formation par deux parcours RSE et IA. “Il nous a semblé plus pertinent de proposer les deux parcours à tous les étudiants afin qu’ils puissent bénéficier d’une double compétence et répondre aux besoins du marché.” Comme l’indique Caroline Marmu, cette initiative vise à “apporter une réelle valeur ajoutée aux étudiants et à les préparer aux défis de demain.” Et le choix de ces deux thématiques de parcours n’est pas le fruit du hasard.

En effet, ces domaines sont au cœur des préoccupations actuelles des entreprises et répondent à des enjeux majeurs :

Parcours RSE

Face à une législation de plus en plus contraignante, les entreprises doivent intégrer la RSE à leur stratégie et former leurs collaborateurs. « Pour une entreprise, avoir des salariés formés à la RSE les intéresse forcément”, constate Caroline.

Avec le parcours RSE, les étudiants seront sensibilisés :

Aux enjeux et défis environnementaux et sociétaux auxquels les entreprises font face

Au numérique responsable, notamment avec la réduction de l’empreinte écologique des technologies numériques.

Aux enjeux de la RSE en entreprise et l’exploration des stratégies et outils pour intégrer la RSE dans les pratiques commerciales.

Parcours IA

L’intelligence artificielle est en train de transformer en profondeur les métiers et les organisations. “Il y a aussi un gain qui n’est pas législatif mais qui va être un gain d’efficacité, un gain de transformation des métiers”, explique Caroline. « Nous avons bien conscience d’être au coeur des deux transitions les plus importantes actuellement.”

Ce parcours se composera de 3 blocs pour maîtriser l’intelligence artificielle dans le commerce

une initiation aux concepts fondamentaux de l’IA, avec des cas concrets liés au secteur commercial.

l’intégration des technologies intelligentes pour optimiser la recherche et la gestion de prospects.

la découverte des outils d’IA permettant d’automatiser des processus clés et d’améliorer la productivité.

Une intégration harmonieuse dans le cursus

Ces parcours, d’une quarantaine d’heures au total, seront intégrés aux 1 350 heures de cours obligatoires et ne représenteront donc pas une charge de travail supplémentaire pour les étudiants.

« L’idée est de proposer une approche intégrée de ces thématiques dans le cursus. Par exemple en BTS NDRC, nous allons utiliser les ateliers de professionnalisation pour dispenser ces enseignements. En BTS MCO, nous allons intégrer les modules RSE et IA aux différentes matières, notamment à la culture économique, juridique et managériale. Tout cela en présentiel et avec un formateur.

Une pédagogie active et concrète

Loin d’une approche théorique, le CFA privilégie une pédagogie active et immersive. “On va privilégier des pédagogies plutôt actives ou de projets parce qu’il faut que les étudiants puissent manipuler et mettre en application concrète. En RSE par exemple, ça va être peut-être des learning expedition, des ateliers de sensibilisation”, explique la directrice pédagogique.

Chaque étudiant devra travailler sur au moins deux réalisations concrètes. Des projets qui pourront être menés et suivis dans le cadre de leur alternance, au sein de l’établissement, ou même dans un cadre personnel si l’étudiant a un engagement.

Un badge certifiant pour valoriser les acquis

À l’issue de ces parcours, les étudiants recevront un badge certifiant qui viendra valoriser leurs compétences en RSE et en IA. “Ce badge n’est pas une note, mais une reconnaissance d’un engagement concret et d’une réalisation qui a un impact réel”, insiste Caroline. “Le côté employabilité, c’est vraiment ça qu’on préfère à un QCM réussi, une expérience sur le CV qui va plus s’intéresser derrière les employeurs.”

Une démarche en cohérence avec les valeurs de Stephenson Formation

L’intégration de ces parcours s’inscrit pleinement dans le projet d’établissement de Stephenson Formation, qui accorde une importance particulière à l’inclusion et à l’accompagnement de ces étudiants. “Si on lance ces parcours, c’est aussi qu’il y a une cohérence avec nos valeurs et notre projet d’établissement”, précise Caroline. “La RSE et l’IA peuvent être des leviers puissants pour favoriser l’égalité des chances et permettre à chacun de s’épanouir professionnellement.”

En intégrant des parcours RSE et IA à ses formations de BTS MCO et BTS NDRC, Stephenson Formation démontre sa volonté de former des professionnels responsables, engagés et prêts à relever les défis de demain. Une initiative qui profite aux étudiants, aux entreprises et à la société dans son ensemble.

