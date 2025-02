Classement des 15 BTS les plus demandés sur Parcoursup (édition 2024)

Parcoursup 2025 est lancé et c’est à ton tour de formuler tes vœux cette année ? Tu souhaites connaître le classement des BTS les plus demandés sur Parcoursup lors de la précédente édition ? On te dévoile le TOP 15 des spécialités ayant comptabilisé le plus de vœux en 2024.

Qu’est-ce qu’un BTS ?

Le BTS pour Brevet de Technicien supérieur est une formation post-bac conduisant à l’obtention d’un diplôme de niveau bac + 2.

Il s’agit de la formation incontournable, si tu es à la recherche d’une formation courte en 2 ans et professionnalisante. Celle-ci est reconnue de niveau 5 au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles).

En effet, que tu choisisses de réaliser ton BTS en initial avec 14 à 16 semaines de stage ou en apprentissage avec 50 % du temps à l’école et 50 % du temps en entreprise, la pratique est au cœur de la formation.

Aujourd’hui, le BTS se décline en plus de 150 spécialités dans des domaines tels que :

L’agriculture

L’art

La beauté

Le BTP (bâtiment et travaux publics)

Le commerce

La communication

L’édition

L’environnement

La finance

La santé

L’industrie

L’informatique

Le tourisme

Les transports

Etc.

Carte d’identité du BTS :

Un cursus court en 2 ans

Une formation professionnalisante grâce aux stages ou à l’alternance

Deux rythmes : initial ou alternance

Plus de 150 spécialités

120 crédits ECTS permettant une poursuite d’études

Que faire après un BTS ?

L’entrée sur le marché du travail

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le BTS est une formation professionnalisante te permettant d’être opérationnel afin de rentrer directement sur le marché du travail.

Si ton ambition est de quitter rapidement les bancs de l’école, sache que tu pourras continuer à te former même une fois embauché, dans le but de prétendre à des postes avec plus de responsabilités.

Garde également à l’esprit que les employeurs recherchent de plus en plus des profils ayant déjà une expérience professionnelle. Ainsi, si tu décides d’intégrer au plus tôt le marché de l’emploi, tu apprendras vite de nouvelles compétences et ton profil prendra de la valeur !

La poursuite d’études

L’avantage du BTS est qu’il te permet de valider 120 crédits ECTS et par conséquent de pouvoir poursuivre tes études si tu souhaites monter en compétences et te spécialiser.

Tu peux te tourner vers des licences, des licences professionnelles, des BUT, des écoles de commerce, des écoles d’ingénieurs ou encore des écoles spécialisées !

Tu l’as compris, même si le BTS est une formation qui ne te fermera pas de portes, au contraire !

Quelques chiffres clés

Le savais-tu ?

Le taux de poursuite d’études des jeunes après un BTS est de 48 %.

Le taux d’emploi salarié à 6 mois des sortants de BTS est de 59 %.

Les meilleurs taux d’emploi salarié à 6 mois des jeunes sortis en 2023 :

51 % : services à la collectivité (sécurité, nettoyage)

51 % : énergie, chimie, métallurgie

51 % : coiffure, esthétique

50 % : services aux personnes (santé, social)

Champ : France (hors Mayotte). Sortants en 2023 d’une dernière année de formation professionnelle de BTS en lycées publics et privés sous contrat, relevant du ministère de l’Éducation nationale.

Source : DEPP – Dares, Inserjeunes.

Le classement des BTS les plus demandés sur Parcoursup (édition 2024)

Les données suivantes sont issues du bilan de la procédure Parcoursup 2024.

FILIÈRES NOMBRE DE VŒUX BTS MCO (management commercial opérationnel)

Voir notre vidéo de présentation. 170 514 BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client)

Voir notre vidéo de présentation. 149 921 BTS CI (commerce international)

Voir notre vidéo de présentation. 116 034 BTS CG (comptabilité et gestion) 86 947 BTS Gestion de la PME (petites et moyennes entreprises) 75 235 BTS SAM (support à l’action managériale) 53 365 BTS Cybersécurité, informatique et réseaux, Électronique – Option A : informatique et réseaux 48 190 BTS Tourisme 48 185 BTS Communication 42 685 BTS Services informatiques aux organisations 42 501 BTS Économie sociale familiale 31 886 BTS PI (professions immobilières) 29 409 BTS SP3S (service et prestation des secteurs sanitaire et social) 24 734 BTS Électrotechnique 22 552 BTS Cybersécurité, informatique et réseaux, Électronique – Option B : électronique et réseaux 21 858

