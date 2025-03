BTS SAM Paris

Suivre un BTS SAM (Support à l’Action Managériale) à Paris constitue un choix stratégique pour acquérir une solide expérience professionnelle et bénéficier de l’exceptionnel dynamisme économique de la capitale.

Qu’est-ce qu’un BTS SAM à Paris ?

Le BTS SAM est un diplôme post-bac qui se prépare en 2 ans. Le BTS SAM est le 6ème brevet de technicien supérieur le plus demandé sur Parcoursup : 53 365 voeux formulés. Si ça t’intéresse voici le classement des BTS les plus demandés sur Parcoursup.

Le BTS SAM (Support à l’Action Managériale), anciennement appelé BTS Assistant de Manager (BTS AM), est une formation en deux ans qui vise à former des collaborateurs polyvalents, capables d’assister des responsables dans leurs missions au sein d’une organisation. Réalisable en initial ou en alternance, ce diplôme d’État de niveau Bac+2 attire chaque année de nombreux étudiants. Zoom sur les spécificités du BTS SAM à Paris, ses débouchés et les opportunités offertes par la capitale.

Pourquoi choisir Paris pour son BTS SAM ?

1. Un réseau d’entreprises riche et varié

Paris et sa région (Ile-de-France) concentrent une grande partie de l’activité économique française : sièges sociaux, grandes entreprises, start-up, PME dynamiques… Faire un BTS SAM à Paris vous offre de nombreuses opportunités de stages et d’alternance, mais aussi de futurs débouchés professionnels. Vous pourrez ainsi profiter de ce dynamisme pour développer votre réseau, nouer des contacts et multiplier les expériences professionnelles enrichissantes.

2. Une offre de formation diversifiée

Dans la capitale, de nombreux établissements proposent le BTS SAM : lycées publics, écoles privées spécialisées, centres de formation en alternance, etc. Cet éventail d’options vous permet de sélectionner la structure qui correspond le mieux à vos attentes : en termes de coût, d’ambiance, de pédagogie ou encore de modalités (initial ou alternance).

3. L’effervescence culturelle et étudiante

Vivre à Paris, c’est aussi bénéficier d’un environnement culturel unique : musées, expositions, spectacles, vie nocturne, rencontres internationales… L’offre de loisirs y est vaste, et la diversité étudiante contribue à créer une atmosphère particulièrement dynamique. Pour les étudiants en BTS SAM, cela se traduit également par de nombreuses possibilités de participer à des événements, de gérer des projets ou d’organiser des manifestations au sein des écoles ou des entreprises.

Les établissements proposant un BTS SAM à Paris

Lycées publics à Paris

Lycée Turgot Arrondissement : Paris 3ᵉ

Particularités : réputation solide pour les BTS tertiaires, partenariats d’entreprises solides. Lycée Montaigne Arrondissement : Paris 6ᵉ

Particularités : très bonne notoriété, situation centrale. Lycée Elisa Lemonnier Arrondissement : Paris 12ᵉ

Particularités : formations variées dans le domaine tertiaire, réseau d’entreprises actif. Lycée René Cassin Arrondissement : Paris 16ᵉ

Particularités : propose plusieurs BTS tertiaires, dont le BTS SAM. Lycée Nicolas-Louis Vauquelin Arrondissement : Paris 13ᵉ

Particularités : plutôt connu pour des filières techniques et tertiaires, propose parfois le BTS SAM. Lycée Paul Poiret Arrondissement : Paris 11ᵉ

Particularités : spécialisé dans certaines formations du tertiaire et de la mode, propose également des BTS. Lycée Maximilien Vox Arrondissement : Paris 6ᵉ

Particularités : davantage spécialisé en arts appliqués, mais peut proposer des filières tertiaires selon les années. Lycée Honoré de Balzac Arrondissement : Paris 17ᵉ

Particularités : grand lycée polyvalent avec plusieurs BTS. L’offre en BTS SAM peut exister ou dépendre des années.

(D’autres lycées publics parisiens peuvent proposer le BTS SAM de façon plus ponctuelle, selon leur carte de formations mise à jour annuellement.)

Lycées et écoles privés (sous contrat ou hors contrat) à Paris

Pigier Performance Lieu : Paris (plusieurs campus possibles)

Particularités : accès souvent proposé en alternance, large réseau d’entreprises. ISCG (Institut Supérieur de Commerce et de Gestion) Lieu : Paris 13ᵉ

Particularités : propose le BTS SAM principalement en alternance, et un accompagnement dans la recherche d’entreprise. ICOGES Lieu : Paris 12ᵉ (et autres arrondissements possibles)

Particularités : propose plusieurs BTS tertiaires, notamment en initial et en alternance. ISEFAC Lieu : Paris (campus principal dans le 10ᵉ)

Particularités : réputée pour les filières marketing, communication et management ; propose également des BTS SAM. ESG (Paris School of Business / ESG) Lieu : Paris (différents campus)

Particularités : propose divers BTS et formations en commerce, gestion, management. Campus IGS / Groupe IGS Lieu : Paris 10ᵉ / 19ᵉ

Particularités : grand groupe d’écoles spécialisées dans la RH, le management, le commerce. BTS SAM régulièrement proposé. ICS Bégué Lieu : Paris 16ᵉ

Particularités : spécialisé à la base en expertise comptable et gestion, mais propose parfois un BTS SAM ou apparenté. Sup de Vente (Chambre de Commerce et d’Industrie) Lieu : parfois en périphérie proche, mais intègre la région parisienne

Particularités : axé sur les métiers du commerce et de la vente, il arrive qu’un BTS SAM soit proposé. Pôle Alternance et Apprentissage (Groupe C&D) Lieu : Paris et région parisienne

Particularités : fort accent sur l’alternance, propose plusieurs BTS tertiaires dont SAM.

Centres de Formation d’Apprentis (CFA) / Instituts spécialisés à Paris

IFCV (Institut de Formation aux Carrières de la Communication et de la Vente) Lieu : La Défense / Paris

Particularités : spécialisé dans l’alternance, partenariats avec de nombreuses enseignes (banque, assurance, commerce). IFA Delorozoy Lieu : Paris / Île-de-France (siège à Issy-les-Moulineaux)

Particularités : CFA reconnu pour ses formations en alternance dans le domaine tertiaire, dont le BTS SAM. CFA Stephenson Lieu : Paris 18ᵉ

Particularités : connu pour les filières commerce, vente et services. Le BTS SAM y est parfois proposé. CIEFA (Centre Inter-Entreprises de Formation en Alternance) Lieu : Paris (Groupe IGS)

Particularités : propose de nombreuses formations en alternance liées au tertiaire (dont le BTS SAM). Negoventis (CCI Paris Île-de-France) Lieu : Plusieurs sites en IDF

Particularités : réseau de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie, propose différents BTS et titres pro dans le tertiaire.

Programme du BTS SAM

Le programme du BTS SAM est varié et combine des enseignements généraux et professionnels. Il prépare l’étudiant à la fois à la maîtrise d’outils de gestion et de communication, et à des missions d’organisation et de management. Parmi les enseignements, on trouve :

1ère année de BTS

Culture générale et expression 3h Langue vivante 1 – Anglais 3h Langue vivante 2 – Espagnol 3h Culture économique, juridique et managériale 4 h Optimisation des processus administratifs 4h Gestion de projets 4h Collaboration à la gestion des ressources humaines 4h Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale 6h Matières de 1ère année du BTS SAM

2ème année de BTS

Culture générale et expression 3h Langue vivante 1 – Anglais 4h Langue vivante 2 – Espagnol 2h Culture économique, juridique et managériale 4h Optimisation des processus administratifs 4h Gestion de projets 4h Contribution à la gestion des ressources humaines 4h Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale 6 h Matières de 2ème année du BTS SAM

Le cursus comporte également des stages en entreprise (généralement 14 à 16 semaines sur les deux ans), où l’étudiant met en pratique ses compétences. Ces périodes en milieu professionnel sont souvent décisives pour affiner le projet professionnel et décrocher un emploi à l’issue du BTS.

Attendus Parcoursup pour un BTS SAM

Voici les attendus nationaux de la plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur Parcoursup.

Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale.

Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers en lien avec les ressources humaines.

Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères.

S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique.

Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques.

Faire un BTS SAM hors Parcoursup

Il est également possible d’intégrer un BTS SAM hors Parcoursup. Certains établissements privés proposent des admissions parallèles, en s’appuyant sur des dossiers de candidature et des entretiens de motivation propres. Ces formations peuvent offrir un rythme en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), permettant ainsi de développer une expérience professionnelle solide et de financer plus facilement ses études.

Quels diplômes faire après un BTS SAM ?

Plusieurs possibilités de poursuite d’études s’offrent à vous pour compléter et approfondir vos compétences :

Licence professionnelle : généralement proposée dans les domaines du management, des ressources humaines, de la gestion commerciale ou du marketing. Bachelor : en école de commerce ou en école spécialisée (management, communication, etc.) ; ces formations durent souvent un an (pour les titulaires d’un bac+2) et sont compatibles avec l’alternance. BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) : possible dans le domaine du management, de la gestion ou du commerce, selon les équivalences et passerelles. Écoles spécialisées : certaines écoles de management ou de RH acceptent les titulaires d’un BTS en admissions parallèles, via un concours ou un dossier.

Quels métiers faire après un BTS SAM et les salaires à Paris ?

1. Assistant(e) de direction

Missions :

Gestion de l’agenda du manager, organisation de réunions, suivi des dossiers, préparation de comptes rendus, coordination interservices, etc.

: Gestion de l’agenda du manager, organisation de réunions, suivi des dossiers, préparation de comptes rendus, coordination interservices, etc. Salaire brut mensuel (débutant à Paris) : autour de 1 800 € à 2 300 €.

: autour de 1 800 € à 2 300 €. Évolution possible :

Avec de l’expérience, le salaire peut atteindre 2 500 € à 3 000 € brut mensuels ou plus, selon la responsabilité et le statut (office manager, executive assistant, etc.).

2. Assistant(e) commercial(e)

Missions :

Gestion des commandes et du portefeuille clients, suivi des prospects, soutien aux forces de vente, préparation des devis et factures, gestion administrative des dossiers clients.

: Gestion des commandes et du portefeuille clients, suivi des prospects, soutien aux forces de vente, préparation des devis et factures, gestion administrative des dossiers clients. Salaire brut mensuel (débutant à Paris) : de 1 700 € à 2 200 €.

: de 1 700 € à 2 200 €. Évolution possible :

Accès à des postes de commercial(e) sédentaire, chargé(e) de clientèle, voire responsable commercial(e) avec quelques années d’expérience.

3. Assistant(e) RH

Missions :

Gestion administrative du personnel (contrats, absences, paie, formation), participation au recrutement, suivi des intégrations, organisation des formations, veille sur la législation sociale.

: Gestion administrative du personnel (contrats, absences, paie, formation), participation au recrutement, suivi des intégrations, organisation des formations, veille sur la législation sociale. Salaire brut mensuel (débutant à Paris) : entre 1 800 € et 2 300 €.

: entre 1 800 € et 2 300 €. Évolution possible :

Responsable RH, chargé(e) de recrutement, gestion de la paie, consultant(e) en ressources humaines, etc.

4. Assistant(e) communication / événementiel

Missions :

Soutien à l’équipe communication (réalisation de supports, rédaction de contenus, organisation d’événements internes et externes, suivi des budgets), relations avec les prestataires, animation des réseaux sociaux.

: Soutien à l’équipe communication (réalisation de supports, rédaction de contenus, organisation d’événements internes et externes, suivi des budgets), relations avec les prestataires, animation des réseaux sociaux. Salaire brut mensuel (débutant à Paris) : autour de 1 800 € à 2 300 €.

: autour de 1 800 € à 2 300 €. Évolution possible :

Chargé(e) de communication, chef(fe) de projet événementiel, responsable communication, etc.

5. Office Manager junior

Missions :

Interface entre la direction et les collaborateurs, supervision de la logistique (commandes de matériel, gestion des locaux), suivi des factures, accueil des visiteurs, organisation d’événements internes (team building, séminaires).

: Interface entre la direction et les collaborateurs, supervision de la logistique (commandes de matériel, gestion des locaux), suivi des factures, accueil des visiteurs, organisation d’événements internes (team building, séminaires). Salaire brut mensuel (débutant à Paris) : de 2 000 € à 2 500 €.

: de 2 000 € à 2 500 €. Évolution possible :

Office Manager senior, Executive Assistant, management d’équipes support (accueil, service administratif), etc.

6. Assistant(e) polyvalent(e) / Assistant(e) de gestion PME-PMI

Missions :

Gestion du standard, facturation, suivi des comptes clients, prise en charge de certaines tâches de comptabilité, relation avec les fournisseurs, appui administratif au dirigeant.

: Gestion du standard, facturation, suivi des comptes clients, prise en charge de certaines tâches de comptabilité, relation avec les fournisseurs, appui administratif au dirigeant. Salaire brut mensuel (débutant à Paris) : de 1 700 € à 2 200 €.

: de 1 700 € à 2 200 €. Évolution possible :

Responsable administratif(ve), poste en comptabilité, coordination de projets transverses, etc.

7. Assistant(e) administratif(ve) dans le secteur public ou associatif