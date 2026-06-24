Passerelle A2 vers A : passer au permis A en 7 heures

Au bout de deux ans de permis A2, on peut accéder au permis A sans repasser ni le code ni l’examen pratique : il suffit d’une formation de 7 heures en auto-école. On détaille la condition des deux ans, le déroulé heure par heure (théorie, plateau, circulation), les démarches, les délais et le prix à prévoir.

Quand on a décroché son permis A2, l’accès aux grosses cylindrées n’est pas immédiat : pendant deux ans, la moto reste bridée à 35 kW. Une fois ces deux ans écoulés, il existe un raccourci officiel pour lever cette limite et obtenir le permis A : la passerelle A2 vers A, une formation de sept heures qui ne comporte ni code à repasser, ni examen final. Cet article détaille la condition des deux ans, le déroulé heure par heure de la formation, les démarches, les délais et le prix à prévoir. Et si tu n’as pas encore ton A2, tout commence par l’épreuve théorique : tu peux préparer ton code moto en ligne avant d’attaquer le plateau.

Sommaire

Pourquoi passer du A2 au A

Le permis A2 donne déjà accès à une vraie moto, mais sous conditions. La puissance est plafonnée à 35 kW (environ 47,5 ch), avec un rapport puissance/poids qui ne doit pas dépasser 0,2 kW/kg. Concrètement, beaucoup de modèles roulent en version bridée pour rester dans ces clous.

Le permis A, lui, n’a aucune limite de puissance : c’est le permis « toutes motos », qui ouvre aussi l’accès aux side-cars et aux tricycles de plus de 15 kW. Pour un titulaire du A2, le passage au A n’est donc pas un nouveau permis à conquérir de zéro, mais une extension de droits au terme d’une période de conduite.

Permis A2 Permis A Puissance maximale 35 kW (≈ 47,5 ch) Aucune limite Rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg Aucune limite Âge minimal 18 ans 20 ans via la passerelle (2 ans de A2) Comment l’obtenir quand on a le A2 Sans objet Formation de 7 heures, sans examen

À retenir : la passerelle ne « transforme » pas magiquement le permis. Elle récompense deux ans de conduite en A2 par une formation courte qui lève le bridage, sans repasser quoi que ce soit.

La condition de base : deux ans de permis A2

La règle est simple et non négociable : il faut être titulaire du permis A2 depuis au moins deux ans pour suivre la passerelle. Ce délai se compte à partir de la date d’obtention figurant sur le permis, pas de la date d’inscription en auto-école.

Une souplesse utile : on peut commencer la formation dans les trois mois qui précèdent la date anniversaire des deux ans. La passerelle n’est toutefois validée (et le permis A délivré) qu’une fois les deux années pleines atteintes. Anticiper permet simplement de caler la formation avec son auto-école sans attendre le jour J.

Cette logique de maturité rejoint celle du permis probatoire : les deux ans en A2 sont une période d’apprentissage réel de la route avant d’accéder à une puissance supérieure.

La formation de 7 heures, heure par heure

La passerelle prend la forme d’une formation de sept heures dispensée par une auto-école ou une moto-école agréée. Elle se déroule en une journée, sur une moto fournie par l’établissement, et se découpe en trois blocs.

Les 7 heures de la passerelle A2 vers A : 2 h de théorie, 2 h de plateau, 3 h de conduite en circulation, sans examen à la clé. Source : Sécurité routière, formation de 7 heures, 2026.

2 heures de théorie

Un temps d’échange, pas un cours magistral. On y revient sur l’accidentalité des deux-roues, la détectabilité (être vu des autres usagers), la vitesse, le comportement de conduite et les produits psychoactifs. L’objectif est de remettre en perspective les risques propres à une moto plus puissante.

2 heures de plateau

Hors circulation, chaque participant dispose de sa moto pour se familiariser avec une machine souvent plus lourde et plus nerveuse que celle utilisée en A2. On y travaille la prise en main et l’importance d’anticiper son comportement avant de se lancer dans le trafic.

3 heures de conduite en circulation

Le cœur de la formation : rouler en conditions réelles en travaillant la perception, l’analyse des situations, la prise de décision et l’action. C’est là que se joue l’essentiel de la montée en compétence visée par la passerelle.

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Ni code ni examen : ce qui rend la passerelle simple

C’est le point qui surprend le plus, et la bonne nouvelle de la passerelle : elle n’est sanctionnée par aucun examen. Il n’y a ni épreuve théorique, ni plateau noté, ni circulation évaluée. La formation valide une présence et une participation effectives, pas une note.

Surtout, il n’y a pas de code à repasser. L’épreuve théorique moto (ETM) a déjà été validée lors de l’obtention du A2, et sa réussite reste acquise pour cette démarche. C’est une différence majeure avec une première inscription au permis moto, où l’ETM est un préalable obligatoire avant tout passage sur plateau.

Attention : « pas d’examen » ne veut pas dire « formalité ». L’auto-école ne valide la formation que si les sept heures sont réellement suivies et que la conduite est jugée sûre. Une attestation de complaisance, ça n’existe pas.

Démarches, délais et nouveau permis

Le parcours administratif est volontairement léger. Voici les étapes, dans l’ordre.

Vérifier la date des deux ans. Repérer la date d’obtention du A2 sur le permis ; la formation peut être réservée jusqu’à trois mois avant l’échéance.

Repérer la date d’obtention du A2 sur le permis ; la formation peut être réservée jusqu’à trois mois avant l’échéance. S’inscrire en auto-école agréée. C’est elle qui dispense la formation de 7 heures et qui en assure le suivi.

C’est elle qui dispense la formation de 7 heures et qui en assure le suivi. Suivre la journée de formation. Théorie, plateau, circulation, sans examen final.

Théorie, plateau, circulation, sans examen final. Laisser l’auto-école transmettre la validation. L’établissement déclare la formation suivie à l’administration ; le candidat n’a pas de démarche d’examen à effectuer.

L’établissement déclare la formation suivie à l’administration ; le candidat n’a pas de démarche d’examen à effectuer. Recevoir le nouveau permis A. La catégorie A est ajoutée au permis, généralement via une demande de fabrication du titre sur le site de l’ANTS.

Pour les démarches en ligne (état civil, photo-signature numérique, suivi de fabrication), la logique est la même que pour une inscription au permis moto classique : tout passe par le compte ANTS.

Combien coûte la passerelle

Le prix de la formation de 7 heures n’est pas réglementé : il est fixé librement par chaque auto-école et varie selon la région, la moto fournie et l’établissement. À titre d’ordre de grandeur, il faut généralement compter entre 250 et 400 € pour la journée complète. Mieux vaut demander plusieurs devis et vérifier ce qui est inclus (mise à disposition de la moto, assurance, carburant).

À noter : selon la situation, certaines formations moto peuvent être finançables via le compte personnel de formation (CPF), mais cela dépend de l’organisme et de l’éligibilité du dossier. C’est un point à confirmer directement auprès de l’auto-école.

Tout commence par le code ➜ M’entraîner au code moto en ligne

Questions fréquentes