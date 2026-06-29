Permis A1 : âge, conditions, prix et le code moto à passer

Dès 16 ans, le permis A1 ouvre la porte des motos 125 cm³. Mais derrière la promesse de liberté, il y a un parcours précis : une épreuve théorique moto, un plateau, de la circulation, et des conditions à connaître avant de s’inscrire. On déroule tout, des plafonds de puissance au prix réel, en passant par le code moto à décrocher.

À 16 ans, le permis A1 est la première vraie clé vers la moto. Il autorise les 125 cm³, ces machines légères que l’on croise partout en ville. Mais le raccourci « j’ai 16 ans, je roule en 125 » saute une étape essentielle : avant le guidon, il y a un examen, et il commence par le code. Ce guide déroule tout ce qu’il faut savoir : l’âge, les plafonds de puissance, les épreuves, la formation, le prix réel, et la place qu’y tient l’épreuve théorique moto. Si vous démarrez vos révisions, vous pouvez déjà préparer votre code moto en ligne : c’est par là que tout commence.

Sommaire

Le permis A1, c’est quoi exactement ?

Le permis A1 autorise la conduite des motos légères, dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm³ et la puissance 11 kW, soit environ 15 chevaux. Un troisième critère, souvent oublié, complète les deux premiers : le rapport puissance/poids ne doit pas excéder 0,1 kW/kg. Une moto peut donc être « une 125 » et rester hors A1 si elle est trop puissante pour son poids.

La catégorie couvre aussi les tricycles à moteur dont la puissance ne dépasse pas 15 kW. C’est le périmètre exact fixé par la réglementation : ni plus, ni moins. Pour une machine plus puissante, il faut viser le permis A2, puis le A.

À retenir. A1 = 125 cm³ maximum, 11 kW (15 ch) maximum, et 0,1 kW/kg maximum. Les trois plafonds s’appliquent ensemble. Une « 125 » trop nerveuse pour son poids n’entre pas dans la catégorie.

Âge et conditions pour s’inscrire

L’âge minimum est de 16 ans. C’est ce qui fait du A1 le premier permis moto accessible, bien avant le A2 (18 ans) et le A.

Une condition est propre aux plus jeunes : si vous avez moins de 21 ans et que le A1 est le premier permis que vous passez, il faut présenter l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau (ASSR2) ou, à défaut, l’attestation de sécurité routière (ASR). C’est un document que la plupart des candidats ont obtenu au collège, en classe de troisième.

Aucune dispense de code n’est prévue parce qu’on est mineur. Avoir 16 ans n’allège rien sur le plan théorique : l’épreuve théorique moto est exigée exactement comme pour un adulte.

Permis A1 ou équivalence 125 avec le permis B ?

C’est la confusion la plus fréquente, et elle vaut la peine d’être levée nettement. Deux chemins permettent de rouler en 125 cm³, mais ils n’ont rien à voir.

Le permis A1 est un permis à part entière : on le passe à partir de 16 ans, avec un examen complet (théorie et pratique). Il figure sur le titre de conduite comme une catégorie distincte.

L’équivalence 125, elle, concerne les personnes qui détiennent déjà le permis B (voiture) depuis au moins deux ans. Elle ne passe pas par l’examen du A1 : il suffit de suivre une formation de 7 heures en auto-école, sans examen final, pour être autorisé à conduire une 125 cm³. Ce n’est pas le permis A1, c’est une autorisation greffée sur le permis B.

En clair. Si vous avez 16 ou 17 ans, ou si vous n’avez pas le permis voiture, c’est le permis A1 qu’il vous faut. Si vous avez déjà le permis B depuis deux ans, la formation de 7 heures suffit pour la 125, inutile de repasser un permis.

Déjà le permis voiture ? ➜ Conduire une moto 125 avec le permis B : la formation de 7 heures

Les trois épreuves : code moto, plateau, circulation

Pour décrocher le permis A1, le parcours comporte trois marches successives, dans cet ordre.

Le permis A1 se joue en quatre temps. L’étape 2, le code moto, conditionne l’accès aux épreuves pratiques : sans elle, pas de plateau ni de circulation.

1. L’épreuve théorique moto (le code moto)

Première marche obligatoire : l’ETM, l’épreuve théorique moto, communément appelée « code moto ». Elle compte 40 questions, et il faut 35 bonnes réponses pour la valider. C’est un examen distinct du code voiture : son programme couvre des thèmes propres aux deux-roues (équipement, trajectoire, mécanique, comportements à risque) absents de l’examen auto.

2. Le plateau

Une fois le code en poche, place à l’épreuve hors circulation, dite « plateau » : maniabilité à allure lente et plus rapide, freinage, vérifications, questions orales. C’est l’épreuve la plus technique, et statistiquement la plus sélective des trois.

3. La circulation

Dernière marche : l’épreuve en circulation, sur route ouverte, où l’examinateur évalue la conduite réelle, l’autonomie et la sécurité. La réussite des trois épreuves donne droit au permis A1.

Tout savoir sur l’épreuve du code ➜ L’ETM : déroulé, thèmes et ce qui tombe à l’examen

Formation et prix : à quoi s’attendre

La formation pratique en auto-école représente un minimum de 20 heures : 8 heures de plateau et 12 heures de circulation. Ce sont des planchers réglementaires ; en pratique, beaucoup de candidats en font davantage selon leur aisance.

Côté budget, il n’existe pas de prix réglementé : chaque auto-école fixe ses tarifs. Pour le permis A1, l’ordre de grandeur observé se situe le plus souvent entre 600 et 1 100 €, selon la région, le forfait et le nombre d’heures supplémentaires éventuelles. À ce budget s’ajoutent les 30 € de frais d’inscription à l’épreuve théorique, réglés à l’organisme agréé qui fait passer le code.

Bon à savoir. Les frais d’inscription au code (30 €) vont à l’opérateur agréé (La Poste, SGS et autres), pas à l’auto-école. C’est un poste distinct du forfait de formation.

Après le A1 : passer au A2

Le permis A1 n’est pas une impasse. À partir de 18 ans, son titulaire peut accéder au permis A2, qui ouvre les motos jusqu’à 35 kW (47,5 ch). Le passage n’est pas automatique : il suppose une formation, et l’expérience acquise en A1 constitue un vrai bagage pour aborder des machines plus puissantes.

C’est là tout l’intérêt de commencer tôt : deux années de conduite en 125 forgent des réflexes (placement, regard, anticipation) qui font la différence le jour où l’on monte en cylindrée.

Le code moto (ETM), la première marche

Tout le parcours A1 bute sur une porte d’entrée : l’épreuve théorique moto. Sans elle, pas de plateau, pas de circulation, pas de permis. C’est aussi l’étape la plus accessible à préparer seul, en amont de l’auto-école, ce qui en fait un excellent point de départ.

L’examen se passe chez un organisme agréé (La Poste, SGS, entre autres), pour 30 €. Le candidat dispose d’environ 20 minutes pour répondre aux 40 questions, tirées d’une banque officielle d’environ 800 questions. Une fois obtenu, le résultat de l’ETM reste valable 5 ans : de quoi enchaîner sereinement les épreuves pratiques.

Le réflexe gagnant consiste à s’entraîner en conditions d’examen, sur des séries qui reproduisent le format réel des 40 questions. C’est ce qui transforme des connaissances éparses en automatismes le jour J.

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Questions fréquentes