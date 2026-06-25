Permis A2 : puissance, bridage et motos accessibles

35 kW, 47,5 ch, un ratio de 0,2 kW/kg, un bridage limité à 70 kW d’origine : la puissance autorisée en permis A2 obéit à des règles précises qui décident des motos que vous avez le droit de conduire. On déplie tout, chiffres officiels à l’appui, et on explique comment vérifier qu’un modèle vous est accessible.

En permis A2, la puissance n’est pas un détail : c’est elle qui décide, machine par machine, de ce que vous avez le droit de conduire. Deux plafonds se cumulent (35 kW et un rapport poids/puissance) et une troisième règle, celle du bridage, écarte d’emblée certaines motos. Ce guide pose les chiffres officiels, explique comment vérifier qu’un modèle est bien accessible, et clarifie le passage à la catégorie A. Et si vous préparez l’épreuve théorique en parallèle, vous pouvez préparer votre code moto en ligne pour ancrer ces notions de catégories.

Sommaire

Permis A2 : la puissance maximale autorisée

Le permis A2 autorise les motos d’une puissance maximale de 35 kW, soit environ 47,5 ch. C’est le chiffre que tout le monde retient. Mais il en cache un second, tout aussi contraignant.

La moto doit aussi respecter un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,2 kW par kilogramme. Une machine très légère ne peut donc pas afficher 35 kW si son poids ne « tient » pas le ratio. Les deux conditions se cumulent : il faut passer les deux barrières, pas une seule.

Un exemple parle mieux qu’une formule. Pour atteindre 35 kW tout en respectant 0,2 kW/kg, une moto doit peser au moins 175 kg (35 ÷ 0,2 = 175). En dessous de ce poids à pleine puissance, le ratio est dépassé et le modèle sort du cadre A2, même si sa puissance est pile à 35 kW. Ce détail explique pourquoi certaines sportives légères restent inaccessibles en A2 alors que leur puissance bridée semble dans les clous.

Ces seuils valent depuis 2013, date d’entrée en vigueur de la réglementation européenne actuelle sur les catégories de permis. Pour les motos plus anciennes, l’ancienne limite A2 était fixée à 25 kW (34 ch) : une valeur qu’on croise encore dans de vieux dossiers, à ne pas confondre avec le plafond en vigueur.

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La puissance autorisée par catégorie. Pour l’A2, la barre jaune marque le plafond de bridage : la puissance d’origine de la moto ne doit pas dépasser 70 kW.

La règle de bridage : 70 kW d’origine, pas un de plus

Beaucoup de motos vendues neuves dépassent 35 kW. Pour les rendre accessibles en A2, on les bride : un dispositif limite la puissance à 35 kW. Mais toutes les motos ne peuvent pas être bridées.

La règle est simple à énoncer : une moto ne peut être bridée pour l’A2 que si sa puissance d’origine ne dépasse pas 70 kW, soit environ 95 ch. Le bridage ne peut donc pas faire plus que diviser la puissance par deux. Une machine de 120 ch d’origine reste hors A2 : la brider à 47,5 ch ne suffit pas à la rendre légale pour cette catégorie.

Cette borne haute existe pour une raison de sécurité : éviter qu’un jeune permis se retrouve, après deux ans, à débrider une moto au châssis et au couple pensés pour bien plus que 47,5 ch.

Le bridage en pratique

Le bridage ne s’improvise pas dans son garage. Il doit être réalisé par un professionnel habilité (concessionnaire, agent de la marque), avec un kit homologué pour le modèle. À l’issue, vous recevez un certificat de bridage, et la mention doit figurer sur la carte grise. Sans ce justificatif, la moto est considérée comme non conforme à votre permis en cas de contrôle, avec les conséquences d’assurance qui vont avec en cas d’accident.

Comment savoir si une moto est accessible en A2

Plutôt que de mémoriser une liste de modèles — qui change à chaque millésime et dépend du bridage homologué disponible — fiez-vous à une méthode en trois vérifications.

La puissance d’origine : est-elle inférieure ou égale à 70 kW (95 ch) ? Si oui, le bridage est envisageable. Si non, la moto n’est pas éligible, point.

: est-elle inférieure ou égale à 70 kW (95 ch) ? Si oui, le bridage est envisageable. Si non, la moto n’est pas éligible, point. L’existence d’un kit de bridage homologué pour ce modèle précis : c’est le constructeur ou le concessionnaire qui le confirme. Une moto sous 70 kW sans kit homologué disponible ne pourra pas être mise en conformité.

pour ce modèle précis : c’est le constructeur ou le concessionnaire qui le confirme. Une moto sous 70 kW sans kit homologué disponible ne pourra pas être mise en conformité. Le rapport poids/puissance une fois bridée : 35 kW max ET 0,2 kW/kg max. La fiche du modèle en « version A2 » le garantit.

En clair : une moto est « A2 » soit parce qu’elle sort d’usine sous les 35 kW, soit parce qu’elle peut être bridée à 35 kW depuis une puissance d’origine inférieure ou égale à 70 kW, avec certificat à l’appui.

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Après deux ans : débrider et passer au permis A

Le permis A2 n’est pas une fin en soi. Après deux ans de permis A2, une formation complémentaire de 7 heures, sans examen, donne accès au permis A — et donc à la conduite de motos sans limite de puissance. Cette formation se suit en auto-école et se solde par une attestation, pas par un nouvel ETM ni un nouveau plateau.

C’est à ce moment, et seulement à ce moment, que le débridage de votre moto A2 devient légal si vous souhaitez retrouver sa puissance d’origine. Avant les deux ans et la formation, rouler débridé en A2 vous met en infraction et hors couverture d’assurance.

La marche à suivre ➜ Passerelle A2 vers A : passer au permis A en 7 heures

A1, A2, A : où se situe l’A2 ?

Le permis A2 est l’échelon intermédiaire des trois catégories moto. Le situer aide à comprendre sa logique de puissance.

Catégorie Âge mini Puissance max Ratio A1 16 ans 11 kW (15 ch), 125 cm³ ≤ 0,1 kW/kg A2 18 ans 35 kW (47,5 ch), bridage depuis 70 kW max ≤ 0,2 kW/kg A 24 ans (ou A2 + 2 ans) sans limite —

Une même base d’épreuve théorique relie ces catégories : l’ETM (épreuve théorique moto) est commune à l’A1, l’A2 et l’A. La question de la puissance et des catégories y figure au thème « le permis et la réglementation ».

Ce que l’ETM attend sur les catégories

À l’examen, on ne vous demandera pas de calculer un rapport poids/puissance au gramme près. En revanche, les questions sur les catégories vérifient que vous savez ce que votre futur permis autorise réellement : quelle puissance pour l’A2, à quel âge, et la logique d’accès progressif vers l’A.

Le piège classique consiste à confondre les seuils — attribuer à l’A2 la limite de l’A1, ou ignorer la double condition (puissance et ratio). Retenir « 35 kW, 47,5 ch, ratio 0,2, bridage depuis 70 kW max » couvre l’essentiel de ce qui peut tomber. Pour transformer ces repères en réflexes, rien ne vaut les séries de questions en conditions d’examen.

S’entraîner en conditions réelles ➜ Tester gratuitement le code moto

Questions fréquentes