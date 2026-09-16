Livret scolaire du lycée : ce qu’il contient et ce que le jury du bac en fait

Moyennes, appréciations, positionnement dans la classe, avis du conseil de classe : le livret scolaire du lycée accompagne chaque candidat au bac sans que grand monde sache vraiment ce qu’il contient ni ce que le jury en fait. Voici ce que disent les textes, et ce qu’ils permettent de demander.

Chaque élève de première et de terminale a un livret scolaire du lycée. Presque personne ne l’a lu. C’est un document dont on entend parler au moment de le signer, en fin de terminale, souvent avec une inquiétude vague : est-ce que ce qui est écrit dedans peut me coûter mon bac ? La réponse est non, et elle est écrite noir sur blanc dans la documentation du ministère. Mais pour le comprendre il faut savoir ce que le livret contient, qui le lit, et à quel moment. Cette page reprend les textes officiels point par point, y compris ce que vous avez le droit de faire corriger, et elle s’adresse aux élèves comme aux familles qui accompagnent une année de soutien scolaire au lycée.

Un mot sur le vocabulaire, parce qu’il crée une confusion permanente. Le livret scolaire du lycée n’est pas le livret scolaire unique du collège, ni le bulletin trimestriel, ni la fiche Avenir de Parcoursup. Ce sont quatre documents différents, remplis à des moments différents, lus par des gens différents. Le livret scolaire du lycée, dans sa version numérique, s’appelle le LSL.

Sommaire

L’essentiel en sept points

Le livret scolaire du lycée couvre le cycle terminal , c’est à dire la première et la terminale. Il est rempli par l’équipe pédagogique.

, c’est à dire la première et la terminale. Il est rempli par l’équipe pédagogique. Sa version numérique, le LSL , est consultable par l’élève et ses représentants légaux via un service en ligne accessible depuis ÉduConnect .

, est consultable par l’élève et ses représentants légaux via un . Il contient les moyennes périodiques et annuelles, une appréciation par enseignement, le positionnement de l’élève dans la classe , la mention de ses engagements dans l’établissement, et un avis du conseil de classe en vue de l’examen.

, la mention de ses engagements dans l’établissement, et un en vue de l’examen. Avant d’arriver devant le jury, le livret est anonymisé : ni le nom du candidat, ni celui des professeurs, ni celui de l’établissement ne sont portés à la connaissance du jury.

: ni le nom du candidat, ni celui des professeurs, ni celui de l’établissement ne sont portés à la connaissance du jury. Sa consultation par le jury n’est pas systématique . Elle a lieu lors des délibérations, en particulier quand le candidat est proche des seuils ou ajourné.

. Elle a lieu lors des délibérations, en particulier quand le candidat est proche des seuils ou ajourné. La documentation du ministère est explicite sur un point : la consultation du livret ne peut en aucun cas provoquer la révision des notes à la baisse .

. Après la proclamation des résultats, les données du livret numérique doivent être effacées dans un délai n’excédant pas huit mois, conformément à la délibération de la CNIL du 24 septembre 2015.

Le livret scolaire du lycée, en une définition

Éduscol le présente en une phrase : le livret scolaire du lycée rassemble les informations pédagogiques sur la scolarité des élèves en cycle terminal, en particulier celles qui participent au contrôle continu du baccalauréat, et il est utilisé par les jurys de délibérations.

Deux fonctions, donc, qu’il vaut la peine de séparer. La première est une fonction de transport : le livret est le canal par lequel les moyennes annuelles retenues au titre du contrôle continu remontent vers le service des examens. La seconde est une fonction d’éclairage : il donne au jury, au moment des délibérations, une vue qualitative sur un candidat que les seules notes ne résument pas.

Le document n’a rien de récent. Selon la foire aux questions publiée par Éduscol à destination des familles, le livret scolaire est utilisé par l’institution scolaire depuis 1890, sous forme papier. Ce qui a changé, c’est sa dématérialisation, qui a produit un effet de bord intéressant : elle permet d’anonymiser le livret automatiquement avant les délibérations, ce qu’une pile de dossiers papier ne permettait pas.

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Ce que contient exactement le livret

La composition des livrets est fixée par l’arrêté du 4 mars 2020 modifié, qui publie en annexe un modèle par voie d’enseignement. Une distinction utile à faire ici : la date de l’arrêté et celle du modèle qu’il met en ligne ne coïncident pas. Le cadre applicable aux voies générale et technologique résulte de l’arrêté du 8 novembre 2022, et Éduscol met à disposition pour ces deux voies un modèle référencé « septembre 2022 » ; pour la voie professionnelle, le cadre résulte de l’arrêté du 17 avril 2024 et le modèle mis à disposition est référencé « septembre 2025 ».

Pour les classes de première et de terminale, le livret porte :

l’identité du candidat et son parcours scolaire ;

ses données de scolarité : établissement, voie, enseignements de spécialité, langues vivantes, options ;

ses moyennes périodiques, trimestrielles ou semestrielles selon l’établissement, et ses moyennes annuelles dans chaque enseignement suivi ;

une appréciation annuelle par enseignement ;

le positionnement de l’élève dans la classe ;

la mention de ses engagements et responsabilités au sein de l’établissement ;

un avis du conseil de classe en vue de l’examen du baccalauréat.

Peuvent également y figurer les compétences validées par l’élève dans les différents enseignements, ainsi que le tableau d’évaluation des compétences numériques, alimenté par Pix. La certification Pix elle-même reste consultable sur la plateforme, pas dans le livret.

La ligne « engagements et responsabilités » mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est la seule qui dépende entièrement de l’élève. Un mandat de délégué, une participation au conseil de vie lycéenne, un rôle dans une association de l’établissement : ces éléments sont portés au livret et restent visibles au moment des délibérations, alors même que l’identité du candidat, elle, ne l’est pas.

Comment consulter son livret scolaire

Le service en ligne LSL est accessible depuis ÉduConnect, avec les identifiants distribués par l’établissement. C’est la seule voie d’accès prévue. Ni Pronote, ni l’espace numérique de travail de l’établissement ne donnent accès au livret réglementaire lui même, même s’ils affichent des informations qui finiront dedans.

Le calendrier d’ouverture n’est pas national. Il est défini par le chef d’établissement et communiqué aux familles. Concrètement, cela signifie que la période pendant laquelle vous pouvez lire, vérifier et contester votre livret varie d’un lycée à l’autre, et qu’elle a une date limite. Il n’existe pas de mécanisme de rattrapage une fois cette date passée.

Qui agit dans le service en ligne dépend de l’âge de l’élève. Si l’élève est mineur, ce sont ses représentants légaux qui prennent connaissance du livret, vérifient les données et, le cas échéant, demandent une rectification. Si l’élève est majeur et que le chef d’établissement l’a enregistré comme responsable dans les systèmes d’information, c’est à lui d’effectuer ces opérations, dans le LSL comme dans les autres services du ministère, celui des bourses compris.

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Ce que le jury du bac en fait réellement

C’est la question qui inquiète, et la réponse officielle est plus rassurante que la rumeur.

Premier point : le livret est un outil d’aide à la décision, pas une pièce d’évaluation supplémentaire. Éduscol précise que sa consultation a lieu lors des délibérations qui suivent le premier et le second groupe d’épreuves, en particulier lorsque le candidat est proche des seuils ou est ajourné. Un candidat qui obtient 14 de moyenne ne verra probablement jamais son livret ouvert par le jury.

Deuxième point : le livret arrive anonymisé. Les données personnelles du candidat, le nom des enseignants et le nom de l’établissement ne sont pas portés à la connaissance du jury lors des délibérations. Le jury lit des moyennes, des appréciations et un avis, sans savoir de qui ni d’où ils viennent.

Troisième point, et c’est celui qu’il faut retenir : la transmission du livret au jury se fait toujours au bénéfice du candidat. La documentation destinée aux familles est catégorique sur ce point, elle indique que la consultation du livret ne peut en aucun cas provoquer la révision des notes à la baisse. Un livret peut servir à repêcher, jamais à sanctionner.

C’est pour cette raison que la question du repêchage et celle du livret sont liées. Un candidat qui se joue à quelques dixièmes, avant ou après le rattrapage du bac, est exactement dans le cas de figure où le jury ouvrira son livret.

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Le lien avec le contrôle continu et Cyclades

En voie générale et technologique, le livret scolaire est la référence pour le calcul des notes moyennes annuelles dans les enseignements évalués au titre du contrôle continu. Ce n’est pas une formalité administrative : c’est le document qui fait foi.

La chaîne technique est simple à décrire et explique beaucoup d’erreurs. Les professeurs saisissent les notes dans le logiciel de notes de l’établissement, souvent un outil privé du marché. Le chef d’établissement assure le transfert de ces informations vers le LSL. Le LSL transmet ensuite les moyennes annuelles retenues au titre du contrôle continu vers Cyclades, l’application qui gère l’examen.

Trois systèmes, deux transferts. À chaque étape, un enseignement oublié, une moyenne mal arrondie ou une option non rattachée peut produire un écart. C’est précisément la raison pour laquelle le service en ligne vous est ouvert avant la clôture : la vérification vous appartient, et elle porte sur des chiffres qui compteront dans votre note finale.

Le livret scolaire du lycée en quatre chiffres, d’après la documentation d’Éduscol et la délibération de la CNIL du 24 septembre 2015.

Faire corriger une donnée, ou refuser la transmission

Deux droits distincts sont ouverts, et ils ne servent pas à la même chose.

La demande de rectification. Les élèves et leurs représentants légaux peuvent faire une demande motivée de modification des données contenues dans le LSL : données personnelles, notes, appréciations. La procédure passe par un formulaire accessible sur le service en ligne ou sur le site de l’établissement, ou par un courriel, ou par un courrier libre au chef d’établissement. La demande est examinée par l’équipe pédagogique et validée, ou non, par le chef d’établissement. Le mot « motivée » a son importance : une demande argumentée, qui pointe un écart précis entre les bulletins et le livret, n’a pas le même sort qu’un désaccord de principe avec une appréciation.

L’opposition à la transmission. Le candidat majeur, ou ses représentants légaux s’il est mineur, peuvent s’opposer légalement à la transmission du livret au jury, directement sur le service en ligne ou en le demandant au chef d’établissement. Cette opposition a une limite nette : elle ne porte pas sur les moyennes annuelles de chaque enseignement, qui sont des données obligatoires et nécessaires à l’examen.

Faut il s’opposer ? La documentation officielle répond en creux. Puisque la consultation du livret ne peut jamais faire baisser une note et qu’elle intervient surtout pour les candidats en difficulté, s’opposer revient à se priver d’un élément qui ne peut jouer qu’en votre faveur. Le droit existe, son intérêt pratique est faible.

Signer le livret en fin de terminale

La signature intervient en fin d’année de terminale, une fois le livret validé par le chef d’établissement. Elle s’effectue depuis un compte responsable, celui de l’élève majeur enregistré comme tel ou celui d’un représentant légal, sur le service en ligne.

Signer n’est pas une simple formalité de clôture : la signature du LSL entraîne l’autorisation de transmission du livret au jury du baccalauréat. C’est donc le même geste qui valide le contenu et autorise la lecture. Si vous avez une rectification à demander, c’est avant la signature qu’il faut le faire, pas après.

Récupérer son livret après les résultats

Après la proclamation des résultats, le chef d’établissement met à disposition des familles la version PDF du livret définitif, signé par le jury. La mise à disposition se fait par tout moyen : service en ligne, espace numérique de travail, autre canal propre à l’établissement. Elle est assortie d’une date limite d’accès, communiquée en même temps.

Deux pièges se referment vite. Le premier : le service en ligne n’est plus accessible dès lors que le candidat n’est plus considéré comme élève de l’établissement. Passé la radiation administrative, il faut contacter directement le lycée. Le second : les données personnelles contenues dans les livrets numériques doivent être effacées dans un délai n’excédant pas huit mois à compter des résultats de l’examen, conformément à la délibération de la CNIL portant avis sur le traitement « livret scolaire du lycée ». Au delà de ce délai, l’administration ne garde aucune copie, ni numérique ni papier, exactement comme à l’époque du livret papier en exemplaire unique.

La conséquence pratique tient en une ligne : si vous voulez conserver votre livret scolaire, téléchargez le PDF dans les semaines qui suivent les résultats. Ensuite, il n’existera plus nulle part.

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Les élèves qui n’ont pas de LSL

Deux conditions doivent être réunies pour qu’un élève dispose d’un livret scolaire dématérialisé : préparer un baccalauréat général, technologique ou professionnel relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, et être scolarisé dans un établissement utilisant SIECLE, c’est à dire un lycée public, un lycée privé sous contrat, le CNED en scolarité réglementée, ou un lycée relevant d’un autre ministère répondant à la première condition.

Sont donc hors du périmètre du LSL :

les élèves scolarisés dans les lycées français à l’étranger, qui n’ont pas accès à SIECLE ;

les apprentis sans statut scolaire, qui disposent d’un livret de formation et non d’un livret scolaire ;

les élèves de CAP, dont le livret n’est pas dématérialisé et suit, selon la foire aux questions d’Éduscol, le modèle publié au Bulletin officiel n° 42 du 18 novembre 2010 ;

la série STAV, qui relève du ministère chargé de l’agriculture.

Pour les établissements hors périmètre, et pour certaines situations individuelles, la solution papier reste utilisable. Le livret existe alors, il n’est simplement pas consultable en ligne.

Voie professionnelle : une évolution en cours

La voie professionnelle a son propre modèle de livret, distinct de celui des voies générale et technologique, et il bouge plus souvent. Le modèle en vigueur date de septembre 2025. Le cadre réglementaire, lui, a été modifié par l’arrêté du 17 avril 2024 pour cette voie.

Une évolution récente mérite d’être signalée à qui prépare un bac professionnel. L’arrêté du 31 juillet 2026, publié au Journal officiel du 13 août 2026, remplace le tableau de compétences de l’unité facultative « sensibilisation au secteur sportif » en première et terminale professionnelle. Son entrée en vigueur est étalée : rentrée 2026 pour la classe de première professionnelle, rentrée 2027 pour la terminale, en vue de la première session d’examen en 2028. Les élèves qui suivent cette unité facultative verront donc apparaître dans leur livret une grille de compétences qui n’existait pas sous cette forme l’an dernier.

Autre différence propre à la voie professionnelle : le LSL y sert aussi à transmettre les moyennes qui permettent la délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire.

Questions fréquentes

Comment accéder à son livret scolaire du lycée ? Par le service en ligne LSL, accessible depuis ÉduConnect avec les identifiants remis par l’établissement. La période d’ouverture est fixée par le chef d’établissement et communiquée aux familles. Ni Pronote ni l’espace numérique de travail ne donnent accès au livret réglementaire lui même. Que contient le livret scolaire du lycée ? L’identité et le parcours du candidat, ses données de scolarité, ses moyennes périodiques et annuelles par enseignement, une appréciation annuelle par enseignement, son positionnement dans la classe, la mention de ses engagements et responsabilités dans l’établissement, et un avis du conseil de classe en vue de l’examen. Les compétences validées et l’évaluation des compétences numériques peuvent également y figurer. Le livret scolaire peut-il faire baisser ma note au bac ? Non. La documentation officielle destinée aux familles indique que la transmission du livret au jury se fait toujours au bénéfice du candidat, et que sa consultation ne peut en aucun cas provoquer la révision des notes à la baisse. Le jury lit-il systématiquement le livret scolaire ? Non. Sa consultation a lieu lors des délibérations qui suivent le premier et le second groupe d’épreuves, en particulier quand le candidat est proche des seuils d’admission ou qu’il est ajourné. Peut-on faire corriger une erreur dans son livret scolaire ? Oui. L’élève ou ses représentants légaux peuvent faire une demande motivée de modification, portant sur les données personnelles, les notes ou les appréciations, via un formulaire du service en ligne ou en avertissant le chef d’établissement par tout moyen. La demande est examinée par l’équipe pédagogique et validée ou non par le chef d’établissement. Quand faut-il signer le livret scolaire du lycée ? En fin d’année de terminale, une fois le livret validé par le chef d’établissement, depuis un compte responsable sur le service en ligne. La signature vaut autorisation de transmission du livret au jury du baccalauréat. Peut-on refuser que le livret soit transmis au jury ? Oui, le candidat majeur ou ses représentants légaux peuvent s’y opposer, sur le service en ligne ou auprès du chef d’établissement. Cette opposition ne peut pas porter sur les moyennes annuelles de chaque enseignement, qui sont obligatoires pour l’examen. Comment récupérer son livret scolaire après le bac ? Le chef d’établissement met à disposition la version PDF du livret définitif signé par le jury après la proclamation des résultats, avec une date limite d’accès. Le service en ligne n’est plus accessible une fois que le candidat n’est plus élève de l’établissement : il faut alors contacter directement le lycée. Les données doivent être effacées dans un délai n’excédant pas huit mois après les résultats. Le livret scolaire du lycée est-il le même que la fiche Avenir de Parcoursup ? Non. Ce sont deux documents distincts, remplis à des moments différents et destinés à des lecteurs différents. La fiche Avenir est transmise aux formations de l’enseignement supérieur pendant la procédure d’orientation. Le livret scolaire est destiné au jury du baccalauréat.

Ce qu’il faut retenir

Le livret scolaire du lycée est un document que l’on subit rarement et que l’on utilise trop peu. Il est ouvert à la consultation pendant une fenêtre décidée par l’établissement, il peut être rectifié sur demande motivée, et il transporte les moyennes du contrôle continu vers l’application qui gère l’examen. Ces trois faits en font un document à vérifier, pas un document à craindre.

Trois réflexes suffisent. Ouvrir le service en ligne dès que l’établissement annonce la période, et comparer les moyennes annuelles affichées avec les bulletins. Demander la rectification avant de signer, jamais après. Télécharger le PDF définitif dans les semaines qui suivent les résultats, parce qu’au delà de huit mois il n’existera plus. Le reste, l’anonymisation et la règle qui interdit toute révision à la baisse, joue déjà en votre faveur sans que vous ayez à intervenir.

Sources