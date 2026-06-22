Qu’est ce que le support du Grand oral du bac ?

Lors du Grand oral tu as la possibilité de « créer un support (qui ne sera pas évalué) à donner au jury » durant les vingt minutes de préparation. Ce support est en lien avec la question que tu présentes au jury. Nous te recommandons très vivement de remettre un support au jury. Pour t’aider, Olivier Jaoui, directeur de la collection Mission Grand oral (Ed. Nathan) et fondateur de Mission Admission te fournit de précieux informations sur le support pour aborder sereinement le Grand oral.

SOMMAIRE

Suite aux aménagements annoncés par le gouvernement, tu pourras t’appuyer sur ton support lors des 10 minutes d’échange avec le jury.

Barème du Grand oral : comment est évaluée l’épreuve ?

Pourquoi créer un support pour le Grand oral, s’il n’est pas évalué ?

La remise d’un support au jury montrera la qualité de ta préparation. Même s’il n’est pas officiellement évalué, il mettra les jurés dans de meilleures dispositions et cela influera sur ta note. N’oublie pas que les jurés sont des professeurs et qu’ils apprécient les élèves qui travaillent !

De plus, si tu as un trou de mémoire, le jury aura l’information sur ton support et cela lui permettra de te relancer.

Tu peux quand même décider de ne pas remettre de support au jury. Cependant, tu te prives d’un atout pour augmenter ta note. Ce serait dommage, surtout que rédiger ton support est un bon moyen d’effectuer une ultime révision avant de commencer le Grand oral !

Concrètement, qu’est-ce que le support du Grand oral ?

C’est une feuille A4 vierge qu’on te remettra pendant le temps de préparation de vingt minutes dont tu disposes. C’est sur cette feuille que tu écriras ou « dessineras » ton support. Il n’existe aucune règle ni obligation à propos du support, tu es entièrement libre de son contenu et de sa forme.

➜ Consulte notre fiche méthodo sur le support du Grand oral

Qu’est-ce qui apparaît sur un support ?

Le support doit comporter un titre en rapport avec ta question.

Tu peux présenter le plan détaillé de l’ensemble de ton exposé, rédigé ou sous forme de carte mentale, en faisant bien apparaître les parties, les principales notions, tes exemples et arguments ainsi que tes sources. Tu as également la possibilité de cibler une partie spécifique de ton exposé notamment si elle est complexe à expliquer oralement : par exemple, un calcul ou une démonstration en maths.

De plus, le support te permet aussi de dessiner. Cela peut être la description d’une expérience effectuée en classe en physique, des formules chimiques complexes, un processus en SVT, des courbes en maths, un graphique en SES, un croquis en HGGSP, un objet ou une œuvre en histoire de l’art, un logo en STMG ou encore une machine en STI2D. Pense à légender tes schémas et s’il y en a plusieurs : numérote-les ! Parfois, les schémas sont plus efficaces qu’une explication orale et peuvent avoir un impact très positif sur le jury.

Entraîne-toi à rédiger ton support

Le jour du Grand oral, tu devras reproduire de mémoire ton support durant le temps de préparation. Revois ton support et entraîne-toi à le refaire quand tu réviseras ton exposé.

À lire aussi : comment préparer l’exposé du Grand oral ?

Tu peux « tester » ton support auprès de tes profs ou camarades afin de t’assurer qu’il est compréhensible, utile et riche.

Le jour du Grand oral, pense à apporter tout le matériel dont tu as besoin pour rédiger ton support (feutres, crayons, règle…).

Enfin, fais référence au support pendant ton exposé. Tu peux dire par exemple : « Je vous propose maintenant de regarder la courbe numéro 1. » Encore mieux, tu peux tendre la main vers le support quand tu en parles !

Faute d’orthographe interdite !

Les fautes d’orthographe feront mauvais effet, surtout sur le vocabulaire de la spécialité concernée.

Comme tu l’auras compris, le support est un excellent moyen de te mettre en confiance et d’augmenter ta note. Prépare-le en même temps que ton exposé !

Enfin, regarde notre playlist YouTube où tu retrouveras plein de conseils pour te préparer au mieux à cette épreuve !