Sujet SES du bac 2025 et corrigé

Les journées d’épreuves de spécialité se tiennent les mardi 17 et mercredi 18 juin. Jour par jour, on te partage ici les sujets de SES du bac 2025 et les corrigés de cette épreuve.  

La spécialité SES, sciences économiques et sociales, est la deuxième spécialité du bac la plus choisie par les lycéens. 133 532 candidats inscrits au bac en métropole et dans le Drom vont en effet composer dans cette matière, qui rappelons-le, affiche un coefficient 16 dans la moyenne du bac général.

Le sujet du bac de SES propose deux sujets au choix :

Un sujet de dissertation , accompagné de plusieurs documents

, accompagné de plusieurs documents ou d’une épreuve composée, divisée en une partie de mobilisation des connaissances, une étude d’un document statistique et une partie raisonnement sur la base d’un dossier documentaire.

Sujet du bac de SES 2025 et corrigé – Jour 1

Pour ce premier jour d’épreuve de spécialité SES, le sujet de dissertation était le suivant : Dans quelle mesure les politiques monétaires et budgétaires parviennent-elles à agir sur la conjoncture des pays membres de la zone euro ?

Les candidats devaient donc s’appuyer sur les quatre documents associés pour y répondre.

Pour ceux qui auraient choisi le sujet d’épreuve composée, celui-ci était composé de 3 parties :

Mobilisation des connaissances : Vous montrerez, à l’aide d’un exemple, que les incitations sélectives peuvent expliquer l’engagement politique.

Étude de document (répondre aux deux questions) : À l’aide des données du document, vous comparerez l’évolution du PIB en France et en Allemagne, en 2020 et 2022.; et à l’aide du document et de vos connaissances, vous montrerez que l’accroissement de la productivité globale des facteurs est source de la croissance économique.

Raisonnement : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la structure socioprofessionnelle en France s’est transformée depuis la seconde moitié du vingtième siècle.

Découvre le sujet de la spé SES (jour 1) dans son intégralité

Corrigé du sujet SES bac 2025 (jour 1)

Voici une proposition de réponse pour l’épreuve composée, sur la partie étude de document :

1. À l’aide des données du document, vous comparerez l’évolution du PIB en France et en Allemagne, en 2020 et 2022.

En 2020, la crise sanitaire a provoqué une forte récession dans les deux pays. Toutefois, la France connaît une baisse du PIB plus marquée (–7,44 %) que l’Allemagne (–3,83 %), ce qui traduit une vulnérabilité plus grande de l’économie française. Cela peut s’expliquer par une plus forte dépendance à certains secteurs affectés par les confinements, comme le tourisme, la restauration ou l’aéronautique, ainsi que par des restrictions sanitaires plus longues.

En 2022, la reprise est plus soutenue en France (+2,57 %) qu’en Allemagne (+1,81 %). Cela indique une dynamique de croissance plus vigoureuse en France, portée notamment par le rebond de la consommation des ménages et des services. En revanche, la reprise allemande a été freinée par des tensions industrielles (crise énergétique, difficultés d’approvisionnement dans l’automobile).

2. À l’aide du document et de vos connaissances, vous montrerez que l’accroissement de la productivité globale des facteurs est source de la croissance économique.

La productivité globale des facteurs (PGF) reflète les gains d’efficacité dans l’utilisation conjointe du capital et du travail. Elle est souvent liée au progrès technique, à l’innovation organisationnelle et à l’amélioration des compétences.

Le document montre que les années où la PGF augmente fortement coïncident généralement avec une croissance soutenue du PIB. Par exemple, en Allemagne en 2010, la PGF progresse de +2,42 % et le PIB croît de +4,18 %. De même, au Japon, une PGF en hausse de +3,28 % contribue à une croissance du PIB de +4,10 %.

Cependant, comme l’indique la note, le taux de croissance de la PGF ne correspond pas directement à sa contribution exacte à la croissance. Celle-ci doit être pondérée selon l’importance relative du capital et du travail. La PGF joue donc le rôle d’un résidu : elle capte l’effet des facteurs non mesurés, souvent assimilés à l’innovation.

À l’inverse, en 2020, la chute de la PGF en France (–2,45 %) est associée à une récession majeure (–7,44 %), ce qui montre qu’un affaiblissement de l’efficacité productive peut amplifier les chocs économiques.

Ainsi, l’accroissement de la PGF constitue un levier fondamental de la croissance, car il permet de produire davantage à ressources constantes, notamment grâce à l’innovation et au progrès technologique.

Retrouve l'intégralité du corrigé du sujet SES du bac 2025

Sujet SES du bac 2025 et corrigé – Jour 2

