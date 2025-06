Bac HGGSP 2025 : sujet et correction

HGGSP, pour Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques, est la 4e spécialité au bac général la plus choisie par les lycéens en terminale. Et cette année, 94 221 candidats vont composer dans cette matière pour les épreuves du baccalauréat mardi 17 et mercredi 18 juin 2025.

Une épreuve qui affiche un coefficient 16 dans la note finale du bac, pour laquelle les candidats ont 4 heures de composition.

SOMMAIRE

Bac 2025 : simulateur de note du bac général

Sujets HGGSP au bac 2025

Le sujet HGGSP du bac se compose de deux parties obligatoires : une dissertation au choix sur 10 points et une étude critique de document sur 10 points.

Voici les sujets des dissertations de HGGSP :

Sujet de dissertation 1 – Les usages du patrimoine en France.

Sujet de dissertation 2 – La puissance des États dans les espaces maritimes et extra-atmosphériques.

Étude critique de documents : Juger les génocides

Consigne – En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, montrez comment et pourquoi la justice juge les génocides et les crimes contre l’humanité.

Les documents en référence sont un extrait du discours de Paul Kagamé, président de la République du Rwanda, à l’occasion du lancement officiel des juridictions gacaca, le 18 juin 2002 et une photographie d’une salle d’audience du procès Eichmann, Jérusalem, 1961, consultable sur le site internet de l’institut Yad Vashem-Institut international pour la mémoire de la Shoah (Jérusalem).

➜ Jour 1 – Retrouve l’intégralité du sujet HGGSP 2025 (clique sur l’image)

Corrigés bac HGGSP 2025

➜ Jour 1 (clique sur l’image)

➜ Jour 2 (correction à venir)