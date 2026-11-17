Les subordonnées conjonctives circonstancielles font partie des notions de grammaire de première qui peuvent tomber à l’oral du bac de français. Voici comment les reconnaître, les classer selon leur sens, choisir le bon mode et éviter les confusions avec les complétives et les relatives.

« Identifiez la nature et la fonction de la proposition soulignée » : derrière cette consigne de l’oral du bac de français se cache souvent une proposition subordonnée circonstancielle. C’est une notion du programme de grammaire de première, et elle a une particularité : elle sert autant à l’analyse de la phrase qu’à l’argumentation. Cette fiche vous aide à la reconnaître, à la classer selon son sens, à justifier le mode du verbe et à éviter les confusions classiques. Pour travailler aussi les autres matières, vous pouvez vous appuyer sur notre offre pour réviser au lycée en ligne.

Sommaire

Ce que dit le programme de première

Le programme de français de première des voies générale et technologique consacre une rubrique aux « subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels ». Il demande de revoir celles de cause, de conséquence, de but, de condition et de concession, ainsi que les outils qui permettent de les construire, y compris les plus rares. Ce sont, selon le texte officiel, des structures essentielles dans l’argumentation.

Le programme insiste sur un point utile pour l’oral : rapprocher systématiquement ces subordonnées d’autres moyens d’exprimer la même relation, comme les connecteurs ou les groupes prépositionnels. Autrement dit, savoir que « parce qu’il pleuvait » et « à cause de la pluie » disent la même chose fait partie des attendus. Les subordonnées de temps et de comparaison ne figurent pas dans cette liste de première, mais elles ont été vues au collège et reviennent sans cesse dans les textes : mieux vaut les maîtriser aussi.

Les deux autres notions propres à la première sont l’interrogation et l’expression de la négation. Les accords, les valeurs du verbe, la phrase complexe et les relatives, travaillés dès la seconde, restent également au programme. Pour revoir l’ensemble de l’épreuve orale, consultez notre article sur l’oral de français du bac.

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Définition et tests de reconnaissance

Une proposition subordonnée circonstancielle est une proposition qui contient un verbe conjugué, qui est introduite par une conjonction de subordination (quand, comme, si, puisque, que) ou une locution conjonctive (parce que, bien que, afin que, de sorte que…) et qui occupe la fonction de complément circonstanciel de la proposition principale. Elle précise une circonstance : le moment, la raison, le résultat, l’objectif, la condition, l’obstacle.

Trois manipulations, recommandées par le programme, permettent de la reconnaître et de justifier votre réponse :

le déplacement : la subordonnée peut le plus souvent passer en tête ou en fin de phrase (« Il est sorti quand la pluie a cessé » devient « Quand la pluie a cessé, il est sorti ») ;

: la subordonnée peut le plus souvent passer en tête ou en fin de phrase (« Il est sorti quand la pluie a cessé » devient « Quand la pluie a cessé, il est sorti ») ; la suppression : la principale reste correcte sans elle, même si le sens s’appauvrit ;

: la principale reste correcte sans elle, même si le sens s’appauvrit ; la commutation avec un groupe nominal ou prépositionnel de même sens : « quand la pluie a cessé » devient « après la pluie », « bien qu’il soit fatigué » devient « malgré sa fatigue ».

Ces tests ne fonctionnent pas tous dans tous les cas. Les subordonnées de conséquence, par exemple, se déplacent mal : on ne peut pas placer « si bien qu’il a manqué son train » en tête de phrase. C’est justement un indice de leur type.

Les sept grands types de subordonnées circonstancielles

Le type se détermine d’abord par le sens, ensuite par le subordonnant. Attention : un même mot peut introduire plusieurs types, c’est le contexte qui tranche.

Type Principaux subordonnants Exemple Temps quand, lorsque, dès que, pendant que, depuis que, après que, avant que, jusqu’à ce que « Lorsque le rideau se lève, la salle se tait. » Cause parce que, puisque, comme, étant donné que, vu que, sous prétexte que, non que « Comme il était en retard, il a couru. » Conséquence si bien que, de sorte que, au point que, si… que, tellement… que, trop… pour que « Il a tant parlé qu’il en a perdu la voix. » But pour que, afin que, de peur que, de crainte que, de sorte que (avec le subjonctif) « Elle parle fort pour qu’on l’entende. » Concession bien que, quoique, encore que, même si, quelque… que, si… que (avec le subjonctif) « Bien qu’il pleuve, ils sortent. » Condition (hypothèse) si, à condition que, pourvu que, à moins que, pour peu que, au cas où « Si tu relis ton texte, tu repéreras les fautes. » Comparaison comme, ainsi que, de même que, plus… que, moins… que, aussi… que « Il est plus patient que je ne le croyais. »

Cause et conséquence : le même lien, vu des deux côtés

La cause explique pourquoi un fait se produit, la conséquence montre ce qui en découle. « Il a manqué son train parce qu’il s’est levé tard » et « Il s’est levé tard, si bien qu’il a manqué son train » racontent la même chose. Seul le point de vue change. Les nuances comptent : « puisque » présente une cause déjà connue ou admise par l’interlocuteur, « sous prétexte que » met en doute la cause avancée, « non que » écarte une cause pour en proposer une autre.

Concession : un obstacle qui n’empêche rien

La concession pose un fait qui aurait dû empêcher le fait principal, mais qui ne l’empêche pas : « Bien qu’il soit épuisé, il continue ». Dans une argumentation, c’est l’outil qui permet de reconnaître un argument adverse avant de le dépasser. D’où son importance dans le programme.

Condition : le cas de « si »

Après « si » conditionnel, la concordance suit trois systèmes bien connus : présent puis futur (« Si tu viens, je serai content »), imparfait puis conditionnel présent (« Si tu venais, je serais content »), plus-que-parfait puis conditionnel passé (« Si tu étais venu, j’aurais été content »). Le conditionnel ne se met jamais directement après ce « si ».

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Indicatif ou subjonctif ? La règle du fait réel

Justifier le mode du verbe est un excellent moyen de montrer que vous avez compris la phrase. Un repère simple : on emploie l’indicatif quand le fait est présenté comme réel ou certain, le subjonctif quand il est envisagé, souhaité, redouté ou contesté.

Cause et conséquence : en général l’indicatif, puisque le fait est présenté comme réel (« parce qu’il pleut », « si bien qu’il est parti »). Exceptions : « non que » et « trop… pour que » demandent le subjonctif.

: en général l’indicatif, puisque le fait est présenté comme réel (« parce qu’il pleut », « si bien qu’il est parti »). Exceptions : « non que » et « trop… pour que » demandent le subjonctif. But : toujours le subjonctif, car le but n’est pas encore atteint (« pour qu’il comprenne »).

: toujours le subjonctif, car le but n’est pas encore atteint (« pour qu’il comprenne »). Concession : le subjonctif avec « bien que », « quoique », « encore que », mais l’indicatif avec « même si » (« même s’il pleut »).

: le subjonctif avec « bien que », « quoique », « encore que », mais l’indicatif avec « même si » (« même s’il pleut »). Temps : l’indicatif pour un fait situé avant ou en même temps que la principale (« quand », « après que »), le subjonctif pour un fait pas encore réalisé (« avant que », « jusqu’à ce que », « en attendant que »).

: l’indicatif pour un fait situé avant ou en même temps que la principale (« quand », « après que »), le subjonctif pour un fait pas encore réalisé (« avant que », « jusqu’à ce que », « en attendant que »). Condition : l’indicatif après « si », le subjonctif après « à condition que », « pourvu que », « à moins que », le conditionnel après « au cas où ».

Deux remarques fréquentes à l’oral. « Après que » se construit avec l’indicatif en français soutenu, même si l’usage courant emploie souvent le subjonctif par analogie avec « avant que ». Et « de sorte que » change de type selon le mode : avec l’indicatif, il exprime une conséquence réelle (« Il a crié, de sorte que tout le monde l’a entendu ») ; avec le subjonctif, un but (« Parle de sorte que tout le monde t’entende »).

Les pièges classiques

Le « que » qui remplace une conjonction

Quand deux subordonnées de même type sont coordonnées, la seconde est souvent introduite par un simple « que » qui reprend la conjonction : « Quand il fait beau et qu’il n’y a pas de vent, nous sortons ». Ce « que » introduit bien une circonstancielle de temps. Ne le confondez pas avec un pronom relatif ou une conjonction de complétive.

« Comme », trois valeurs possibles

« Comme » peut exprimer la cause, surtout en tête de phrase (« Comme il pleuvait, nous sommes restés »), le temps (« Comme il sortait, le téléphone sonna », au sens de « au moment où ») ou la comparaison (« Il chante comme chante son père »). Seul le sens permet de trancher : proposez à l’examinateur une reformulation pour justifier votre choix.

Le « ne » explétif

Après « avant que », « à moins que », « de peur que », « de crainte que » et dans les comparaisons d’inégalité, on rencontre parfois un « ne » qui n’exprime aucune négation : « Partons avant qu’il ne pleuve ». Supprimez-le : si le sens ne change pas, il est explétif. Signalez-le, sans en faire une négation.

La circonstancielle à valeur double

Une subordonnée de temps peut prendre une nuance de cause ou d’opposition. « Quand on aime, on ne compte pas » relève formellement du temps, mais la phrase exprime presque une condition. Donnez d’abord l’analyse grammaticale (temps), puis signalez la nuance si l’examinateur vous y invite.

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Circonstancielle, complétive ou relative ?

C’est la confusion la plus coûteuse. Le programme de seconde demande d’ailleurs de bien distinguer les relatives des conjonctives. Trois questions suffisent le plus souvent :

Le mot introducteur a-t-il un antécédent ? Si « que » ou « qui » reprend un nom placé juste avant (« le livre que je lis »), c’est une subordonnée relative, complément de ce nom. La subordonnée est-elle indispensable au verbe ? Si elle complète un verbe comme « dire », « penser », « vouloir », « savoir » et ne peut être ni supprimée ni déplacée (« Je pense qu’il viendra »), c’est une subordonnée conjonctive complétive, le plus souvent COD. Peut-on la déplacer ou la supprimer, et la remplacer par un complément circonstanciel ? Alors c’est une circonstancielle.

Le cas de « si » et « quand » mérite une attention particulière. Dans « Je me demande s’il viendra » ou « Dis-moi quand tu pars », ces mots introduisent une interrogative indirecte, complément du verbe : ce ne sont pas des circonstancielles. Le test de suppression le montre aussitôt : « Je me demande » seul est incomplet. Les deux vers de La Fontaine, « Apprenez que tout flatteur / Vit aux dépens de celui qui l’écoute », permettent de réviser d’un coup : « que tout flatteur… » est une complétive COD d’« apprenez », « qui l’écoute » une relative complément du pronom « celui ».

Méthode pour la question de grammaire

Dans la ressource éduscol consacrée à la question de grammaire de l’épreuve anticipée orale (avril 2022), la question porte sur l’analyse syntaxique d’une phrase ou d’une partie de phrase du texte que vous venez d’expliquer. Elle est brève : la ressource la limite à deux minutes et la note sur 2 points. Les épreuves anticipées de la session 2027 sont définies par une note de service du 11 septembre 2026 : votre professeur de français peut vous confirmer le déroulé exact de votre session. Une démarche en cinq temps fonctionne bien :

Délimiter la subordonnée : du subordonnant jusqu’à la fin de son verbe et de ses compléments. Donner sa nature : proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, introduite par telle conjonction ou locution conjonctive. Donner sa fonction : complément circonstanciel de [type] du verbe de la principale. Justifier par une manipulation : déplacement, suppression ou commutation avec un groupe prépositionnel de même sens. Si c’est utile, justifier le mode : subjonctif parce que le but n’est pas réalisé, indicatif parce que la cause est présentée comme réelle.

Restez sur l’analyse : la question de grammaire n’attend pas de commentaire sur l’effet de la phrase. L’intérêt argumentatif d’une concession ou d’une condition trouvera sa place dans l’explication linéaire. Pour une méthode générale valable pour toutes les notions, notre article sur la question de grammaire à l’oral du bac de français détaille la démarche, et la page orthographe grammaticale permet de revoir les accords et les conjugaisons qui vont avec.

Exemples de réponses

Phrase (subordonnée soulignée) Réponse attendue (en résumé) « La Cigale, ayant chanté / Tout l’été, / Se trouva fort dépourvue / Quand la bise fut venue » (La Fontaine) Proposition subordonnée conjonctive circonstancielle introduite par « quand », complément circonstanciel de temps de « se trouva ». Commutation : « à l’arrivée de la bise ». Verbe au passé antérieur de l’indicatif : un fait réel, antérieur au fait principal. « Et quand j’arriverai , je mettrai sur ta tombe / Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur » (Victor Hugo, « Demain, dès l’aube… ») Subordonnée conjonctive circonstancielle de temps, introduite par « quand », complément circonstanciel de temps de « mettrai ». Déplaçable en fin de phrase. Indicatif futur : le fait est présenté comme certain. « Il travaille afin que ses parents soient fiers de lui . » Subordonnée conjonctive circonstancielle de but, introduite par la locution « afin que », complément circonstanciel de but de « travaille ». Subjonctif : le but n’est pas encore atteint. « Bien qu’il ait tort , il refuse de céder. » Subordonnée conjonctive circonstancielle de concession, introduite par « bien que », complément circonstanciel de concession de « refuse ». Commutation : « malgré son tort ». Subjonctif imposé par « bien que ». « Je me demande s’il viendra . » Ce n’est pas une circonstancielle : subordonnée interrogative indirecte introduite par « si », COD de « me demande ». Elle ne peut être ni supprimée ni déplacée.

Pour vous préparer efficacement, reprenez les textes de votre descriptif et repérez, dans chacun, deux ou trois subordonnées. Rédigez pour chacune une réponse de quatre lignes sur ce modèle : nature, fonction, justification, mode. Vous arriverez à l’oral avec des réponses prêtes plutôt qu’avec une liste de règles à appliquer à chaud.

Questions fréquentes

Les subordonnées circonstancielles sont-elles au programme du bac de français ? Oui. Le programme de français de première demande de revoir les subordonnées conjonctives circonstancielles de cause, de conséquence, de but, de condition et de concession. Elles peuvent donc faire l’objet de la question de grammaire de l’oral. Comment reconnaître une proposition subordonnée circonstancielle ? Elle contient un verbe conjugué, elle est introduite par une conjonction ou une locution conjonctive, et elle peut le plus souvent être déplacée, supprimée ou remplacée par un complément circonstanciel de même sens, comme un groupe prépositionnel. Quelle est la différence entre une circonstancielle et une complétive ? La complétive complète un verbe comme dire, penser ou vouloir et ne peut pas être supprimée sans rendre la phrase incomplète. La circonstancielle apporte une circonstance accessoire : la phrase reste correcte sans elle. Faut-il le subjonctif après bien que ? Oui, bien que, quoique et encore que se construisent avec le subjonctif. En revanche, même si, qui exprime aussi la concession, se construit avec l’indicatif. De sorte que exprime-t-il le but ou la conséquence ? Les deux, selon le mode. Avec l’indicatif, de sorte que exprime une conséquence réelle. Avec le subjonctif, il exprime un but, c’est-à-dire un résultat recherché mais pas encore atteint. Combien de temps dure la question de grammaire ? Selon la ressource éduscol d’avril 2022, la question de grammaire ne dépasse pas deux minutes et elle est notée sur 2 points. Votre professeur de français peut vous confirmer le déroulé exact de votre session.

Sources