Grand oral du bac: comment préparer l’exposé ?

Tu as choisi tes questions et leur formulation et tu les as validées avec tes enseignants de spécialités : tu peux maintenant commencer à préparer tes exposés ! Pas d’inquiétude : dix minutes, c’est rapide et tu as le droit à tes notes. Tu verras que tu auras trop de choses à dire, plutôt que pas assez. Pour t’aider, Olivier Jaoui, directeur de la collection Mission Grand oral (Ed. Nathan) et fondateur de Mission Admission (https://mission-admission.fr/) te fournit de précieux conseils pour préparer ton exposé du Grand oral.

Lors de l’épreuve du Grand oral, tu as le droit d’avoir des notes avec toi pour ton exposé. Tu pourras également t’appuyer sur ton support durant la discussion avec le jury !

Pour commencer à creuser le sujet de ton exposé du Grand oral, pose-toi les questions classiques : Quels acteurs ? Quels enjeux ? Qui ? Que ? Quel ? Quoi ? De quoi ? En quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quand ? Depuis quand ? Combien ? Où ?, etc. Suis aussi l’actualité de ta question, cela peut te donner des idées pour le Grand oral.

SOMMAIRE

Documente-toi

Interroge tes professeurs, va dans ton CDI, utilise tes manuels et les immenses ressources numériques à ta disposition. Varie tes sources : sites généralistes ou spécialisés, vidéos, documentaires, presse, livres…Si tu as un doute sur la fiabilité d’une source, interroge tes enseignants ou ton professeur documentaliste. Sélectionne tes sources et cite-les lors du Grand oral.

Appuie-toi sur des mots-clés et notions principales qui orienteront tes recherches. Ils doivent structurer chaque paragraphe de ton exposé. Toute idée, tout argument doit être illustré par un exemple ou un fait. Cherche des exemples, des liens qui te concernent personnellement (une anecdote, une série, etc.). Recherche des arguments, des contre-arguments, des faits, des chiffres, etc. C’est ainsi que tu intéresseras le jury et captiveras son attention. Ta réponse sera plus attrayante, plus concrète et plus dense. Enfin, n’emploie pas de termes que tu ne sais pas définir.

Barème du Grand oral : comment est évaluée l’épreuve ?

Comment organiser ta réponse ?

Tu es libre de choisir de ton plan, il dépendra totalement du type de ta question. Aucun plan n’est imposé, l’exposé oral n’est pas une dissertation. Tu dois surtout prévoir des parties qui s’enchaînent logiquement. Utilise des connecteurs logiques : parce que, en conséquence, de même que, tout d’abord, à l’inverse, etc. L’enchaînement « mots-clés – notions / exemples – arguments / connecteurs » te permettra de mieux mémoriser ton exposé.

Le support fait partie de l’exposé du Grand oral

Nous te recommandons de présenter un support au jury. Réfléchis à son contenu en même temps que tu prépares ton exposé. Par exemple, si tu dessines une courbe, tu n’auras pas besoin de la décrire : il te suffira de conseiller au jury de la regarder sur ton support pendant que tu la commenteras. Tu pourras également t’appuyer sur ton support lors de la phase de discussion avec le jury.

Ton introduction

C’est là que tu expliques le choix de ta question et l’intérêt que tu lui portes. Essaye d’éveiller l’attention du jury par une accroche, elle peut aussi permettre de montrer ton intérêt pour le sujet.

Tu n’auras pas le temps d’annoncer ton plan en détail mais tu peux en annoncer les grandes parties. Elle doit durer moins d’une minute.

Ta conclusion

Tu peux reprendre les termes de la question pour synthétiser la réponse que tu as apportée.

Donne ou rappelle ton opinion si le sujet s’y prête (comme un sujet du type « avantages et inconvénients… » ou « est-il possible de… »), suggère des idées, des pistes, pose une autre question, fais le lien avec l’actualité ou avec un autre point du programme d’une de tes spécialités. Cela t’aidera pour la discussion. Tu peux aussi évoquer le lien avec ton orientation, cela te servira pour la partie du Grand oral qui y est dédiée.

Prévois d’annoncer ta conclusion, en l’entourant de pauses pour lui donner de l’importance, avec des phrases commençant par « pour terminer », « pour conclure », « enfin » ou encore « en conclusion ».

Retiens ce dernier conseil : n’hésite pas à mettre en avant ton travail, tes recherches et teste tes connaissances. Les membres du jury, qui sont des professeurs, apprécieront et cela augmentera ta note.

Pour plus de conseils sur le Grand oral, regarde les vidéos de notre playlist YouTube sur le Grand oral ou consulte notre article pour te préparer au mieux à passer cette épreuve !

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