Concours IRA 2027 : épreuve écrite le 20 avril, conditions et épreuves

Le concours des IRA mène au poste d’attaché d’administration de l’État. L’épreuve écrite 2027 est fixée au 20 avril et les six thèmes sont publiés : conditions des trois voies, cas pratique, entretien, chiffres de la dernière session et préparation.

Tu vises un poste de cadre généraliste de l’État ? Le concours des IRA, les instituts régionaux d’administration, est la voie principale pour devenir attaché d’administration de l’État. Côté organisation, une date est déjà connue : l’arrêté du 21 octobre 2026 fixe l’épreuve écrite de la session 2027 au 20 avril 2027. Il fixe aussi la liste des six thèmes dont sera tiré le sujet. Voici ensuite les conditions des trois voies, les épreuves, les chiffres de la dernière session et la méthode pour s’y préparer. Je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool dès maintenant.

SOMMAIRE

Concours IRA : l’essentiel

Selon l’IRA de Lille, les concours d’accès aux IRA sont le principal mode de recrutement des attachés d’administration de l’État, un corps de catégorie A. La formation prépare à l’encadrement d’équipes et à la conduite de projets dans les politiques publiques de l’État. Les fonctions touchent notamment les ressources humaines, le juridique, le budget, les achats ou la communication. Les postes se trouvent en administration centrale, dans les services déconcentrés ou en établissement public. Pour un nombre limité de postes, le concours mène aussi à la fonction de secrétaire des affaires étrangères (cadre d’administration) ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Point clé Ce qu’il faut savoir Voies d’accès Concours externe, concours interne, troisième concours Instituts Bastia, Lille (sites de Lille et de Nanterre), Lyon, Metz, Nantes Rythme Une session par an, plus de 900 postes offerts chaque année (944 en 2026) Épreuves Cas pratique écrit de 4 h (coefficient 5), puis entretien de 30 min (coefficient 7) Session 2027 Épreuve écrite le 20 avril 2027 ; autres dates à publier Limite d’âge Aucune, et pas de limite au nombre de participations

Le calendrier : écrit le 20 avril 2027

Une session de concours est organisée par an, avec une épreuve écrite d’admissibilité, puis un entretien pour les candidats admissibles. Les thèmes de l’écrit sont publiés par arrêté plusieurs mois avant l’épreuve. Il reste donc du temps pour s’y préparer.

L’écrit de 2027 est connu ; les dates d’inscription et d’oral restent à publier. Les étapes de 2026 servent de repère. Sources : arrêté du 21 octobre 2026 (Légifrance) et page « Session 2026 » de l’IRA de Lille, consultés le 30/10/2026.

2027 : l’écrit est fixé, le reste suit

L’arrêté du 21 octobre 2026, en vigueur depuis le 24 octobre, fixe la liste des thèmes d’actualité de la première épreuve d’admissibilité de la session 2027. Il indique aussi que l’épreuve aura lieu le 20 avril 2027. L’arrêté d’ouverture de la session, qui précisera les dates d’inscription et le nombre de postes, n’est pas encore paru.

Pour se repérer, l’arrêté d’ouverture de la session 2026 date du 22 janvier 2026. Les inscriptions avaient alors couru du 9 février (9 h) au 9 mars (18 h). L’écrit s’était tenu le 21 avril, puis les résultats d’admissibilité étaient tombés le 22 mai. Les dossiers de renseignements et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) devaient ensuite être transmis avant le 1er juin. Les entretiens commençaient le 15 juin, et les résultats d’admission ont été publiés le 26 juin, pour une entrée en formation le 1er octobre. Le détail figure sur la page « Session 2026 » de l’IRA de Lille.

Un changement de nom à suivre

L’arrêté du 21 octobre 2026 parle des concours d’accès aux « instituts du service public ». De son côté, l’IRA de Lille indique qu’au 1er janvier 2027, il fusionnera avec l’ensemble des IRA de France. Cette fusion créera ainsi le Groupe des instituts du service public. Les noms vont donc évoluer. Les modalités détaillées de 2027 sont à confirmer à l’ouverture de la session sur le service d’inscription en ligne.

Pour resituer le concours ➜ Les catégories A, B et C de la fonction publique

Conditions d’inscription, voie par voie

Les conditions générales

Elles valent pour les trois voies, d’après la FAQ de l’IRA de Lille. Il faut posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Il faut aussi jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations. La situation doit être régulière au regard du code du service national. Le candidat doit également être apte physiquement aux fonctions, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Enfin, il ne doit pas déjà appartenir, comme stagiaire ou titulaire, à l’un des corps que recrutent les IRA.

La condition principale de chaque voie. Source : FAQ du concours de l’IRA de Lille, session 2026, consultée le 30/10/2026.

Externe, interne, troisième concours

Le concours externe s’adresse aux titulaires d’une licence, d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (l’ancien niveau II), ou d’une qualification reconnue au moins équivalente. Ce niveau est à justifier au plus tard le premier jour des épreuves. Il n’existe pas de parcours type. Des connaissances en droit administratif, droit de l’Union européenne, finances publiques, gestion des ressources humaines, management et culture numérique sont toutefois utiles.

Le concours interne est réservé aux fonctionnaires titulaires, militaires, agents contractuels de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public, et magistrats. Il faut être en activité, en détachement ou en congé parental. Il faut aussi compter 4 ans au moins de services publics à la date de clôture des inscriptions. Les périodes de formation initiale comme fonctionnaire stagiaire ou élève d’une école ne comptent toutefois pas.

Le troisième concours demande 5 ans au moins d’activité professionnelle, de mandat dans une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsabilité dans une association, bénévolat compris, à la date de clôture. Les périodes comptées sont celles de salarié de droit privé, de travailleur indépendant ou de responsable associatif. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation entrent également dans le calcul.

Choix de l’IRA, du centre d’épreuve et du site

Le choix de l’IRA et de la voie est définitif après la clôture des inscriptions. L’écrit se passe dans un centre choisi indépendamment de l’IRA (en 2026 : Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Metz, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, et d’autres centres en outre-mer). L’entretien a lieu, en revanche, dans l’institut choisi. Pour l’IRA de Lille, le candidat classe deux vœux de lieu de formation, Lille et Nanterre, sans pouvoir les modifier ensuite. Les candidats en situation de handicap peuvent aussi demander des aménagements. Un certificat médical d’un médecin agréé de moins de six mois est alors à joindre au dossier, au plus tard à la clôture.

Pour comparer avec un autre concours d’État ➜ Concours adjoint administratif d’État 2027 : inscriptions, épreuves et salaire

Les deux épreuves : cas pratique et entretien

Les trois voies passent les mêmes épreuves, mais avec des attentes différenciées. Le jury évalue ainsi chaque catégorie de candidats avec une grille d’évaluation différenciée.

Part de chaque épreuve dans le total des points. Pourcentages calculés par digiSchool d’après les coefficients officiels. Sources : IRA de Lille (FAQ et note de cadrage), consultées le 30/10/2026.

Épreuve Nature Durée Coef. Admissibilité : cas pratique (écrit) Note argumentée et documents annexes opérationnels, à partir d’un dossier de 30 pages au plus 4 h 5 Admission : entretien avec le jury (oral) Présentation du parcours et de la motivation, puis échange avec mise en situation professionnelle 30 min 7

Le cas pratique : une note et des livrables

L’écrit est un exercice de projection dans le métier d’attaché d’administration de l’État. Le sujet comprend d’abord une mise en contexte et une commande opérationnelle, généralement passée par un supérieur hiérarchique. Il comprend ensuite un dossier documentaire varié : documents administratifs, textes juridiques, extraits de rapports, articles de presse, statistiques. Le candidat rédige une note argumentée qui présente le contexte, l’analyse et des propositions. Il conçoit ensuite les documents annexes opérationnels de son choix parmi ceux que liste le sujet : courrier, fiche de procédure, courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication.

La note de cadrage de l’épreuve, indicative et non réglementaire, donne des repères de forme. La note compte de trois à quatre pages, rédigées en paragraphes (pas de style télégraphique). Elle est autonome par rapport au dossier et exploite les documents au lieu de les résumer. Les annexes, elles, sont des livrables courts, d’une à deux pages le plus souvent, présentés sur des pages distinctes. Elles ne sont pas accessoires, car le choix et la conception des documents entrent dans l’appréciation d’ensemble et dans la gestion du temps.

L’entretien : parcours, motivation, mise en situation

L’entretien dure 30 minutes et pèse plus que l’écrit. Il débute par une présentation du parcours et de la motivation, puis se poursuit par un échange avec une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Le jury peut aussi interroger le candidat sur les enjeux des politiques publiques de l’État et sur l’environnement administratif. Il apprécie également l’expression orale et la capacité à encadrer une équipe. Les candidats externes transmettent une fiche individuelle de renseignement. Les candidats internes et du troisième concours transmettent, en revanche, un dossier de RAEP, qui sert de support à l’échange. Avoir un projet professionnel est préférable, même s’il peut évoluer.

Une règle à garder en tête : l’ensemble des épreuves est obligatoire et toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Les six thèmes du cas pratique 2027

Le dossier de l’écrit porte sur un ou plusieurs thèmes d’actualité des politiques publiques de l’État. Le jury les choisit dans une liste fixée par arrêté, publiée environ 7 à 8 mois avant l’épreuve. Pour 2027, les six thèmes de l’arrêté du 21 octobre 2026 sont d’ailleurs les mêmes que ceux de l’arrêté du 24 octobre 2025.

La liste officielle des thèmes de l’épreuve du 20 avril 2027. Source : arrêté du 21 octobre 2026 (Légifrance), consulté le 30/10/2026.

La note de cadrage invite à prendre connaissance de ces thèmes dès le début de la préparation. Elle recommande aussi de renforcer ses connaissances avant l’épreuve. L’intérêt est double : comprendre vite la commande et le dossier, mais aussi pouvoir ajouter des éléments que le dossier ne contient pas. Un thème comme « organisation territoriale de la France » ou « finances publiques et intervention économique » se prépare donc par la lecture de l’actualité et des rapports publics, pas en dernière minute.

Combien de candidats, combien de postes

Pour la session 2026, l’IRA de Lille (sites de Lille et de Nanterre) a publié les statistiques d’inscription et de présence à l’écrit, puis celles de l’admissibilité. Sur 5 131 inscrits, 3 289 se sont présentés, soit 64 %. Ensuite, 865 ont été déclarés admissibles, pour 349 postes offerts.

De l’inscription aux postes offerts, toutes voies confondues. Le rapport admissibles/postes est calculé par digiSchool. Source : statistiques de la session 2026, IRA de Lille, consultées le 30/10/2026.

Voie Inscrits Présents Admissibles Postes Présents par poste Externe 2 998 1 870 (62 %) 486 193 9,7 Interne 1 809 1 203 (67 %) 308 121 9,9 Troisième concours 324 216 (67 %) 71 35 6,2 Total 5 131 3 289 (64 %) 865 349 9,4

Deux lectures sont utiles. D’abord, la sélection est forte avant l’oral. Le rapport entre présents et postes, que l’IRA appelle sélectivité à l’admissibilité, atteint 9,4 en moyenne, et seulement 6,2 au troisième concours. Ensuite, une fois admissible, la situation change : 865 admissibles pour 349 postes, soit environ 2,5 admissibles par poste offert. Dernier repère : les statistiques d’inscription rattachent 70,7 % des inscrits de l’IRA de Lille au site de Nanterre (3 626 sur 5 131).

À l’échelle des cinq instituts, l’arrêté du 17 avril 2026 fixe à 944 le nombre de postes de la session 2026. Ils se répartissent ainsi : 532 en externe, 317 en interne et 95 au troisième concours.

À lire aussi ➜ Pourquoi passer un concours de la fonction publique ?

Se préparer au concours

Le calendrier laisse plusieurs mois avant l’écrit du 20 avril 2027. Une bonne partie de la préparation consiste donc à s’entraîner sur le format réel : un dossier dense, quatre heures, une note et des annexes à livrer.

S’entraîner avec les ressources officielles

La note de cadrage conseille un entraînement à la lecture rapide, car l’ordre du dossier est sans lien avec l’ordre d’étude qu’une bonne analyse de la commande invite à choisir. Le portail de la fonction publique propose les annales et rapports du jury. L’IRA de Lille rassemble aussi annales, rapports du jury et meilleures copies. La note de cadrage mentionne également un sujet « zéro » et des copies-types, publiés à titre indicatif. Pour s’approprier les critères, il faut ensuite lire la grille d’évaluation de l’écrit et le référentiel des attentes du jury pour l’entretien, téléchargeables sur les pages des voies.

Pour la note, les compétences visées sont rédiger, lire vite, analyser, synthétiser et proposer des solutions argumentées et organisées. Notre article sur la méthodologie de la note de synthèse aide à se roder, mais le cas pratique va plus loin, car il demande des livrables concrets.

Dispositifs et prépas

L’IRA de Lille liste plusieurs voies de préparation. Le dispositif Réuss’IRA propose d’abord, en autonomie, des supports de formation, des fiches méthodologiques, des webinaires, des vidéos et des podcasts. Les instituts de préparation à l’administration générale (IPAG), les centres de préparation à l’administration générale (CPAG) et l’IGPDE offrent également des préparations spécifiques. La classe Prépa Talents de l’IRA de Lille est organisée en partenariat avec les IPAG d’Amiens, de Lille, de Paris Nanterre, de Rouen et de Valenciennes. Elle s’adresse aux étudiantes et étudiants boursiers ou aux demandeurs d’emploi, sous conditions de ressources, avec une bourse non imposable.

Pour l’oral

L’entretien se construit sur le parcours. Il faut savoir raconter ce qu’on a fait, expliquer pourquoi on veut devenir cadre de l’État et dire comment on réagirait dans une situation d’encadrement. Les candidats en interne et au troisième concours peuvent aussi s’appuyer sur leur RAEP. Pour travailler la prise de parole, notre article sur la préparation d’un oral de concours donne une méthode générale. Les annales des concours digiSchool permettent également de s’entraîner sur d’autres épreuves de la fonction publique.

Un concours voisin ➜ Concours attaché territorial : prochaine session en 2028, conditions et épreuves

FAQ

Quand aura lieu le concours des IRA en 2027 ? L’arrêté du 21 octobre 2026 fixe l’épreuve écrite d’admissibilité au 20 avril 2027. Les dates d’inscription et d’entretien ne sont pas encore publiées, car l’arrêté d’ouverture de la session les précisera. Faut-il un diplôme pour passer le concours des IRA ? Pour le concours externe, oui : une licence, un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou une qualification reconnue équivalente, justifiés au plus tard le premier jour des épreuves. Le concours interne exige en revanche 4 ans de services publics. Le troisième concours demande 5 ans d’activité professionnelle, de mandat d’élu local ou de responsabilité associative. Combien d’épreuves comporte le concours des IRA ? Deux : un cas pratique écrit de 4 heures (coefficient 5), puis, pour les admissibles, un entretien de 30 minutes avec le jury (coefficient 7). Les trois voies passent les mêmes épreuves, mais avec des attentes différenciées selon le parcours. Y a-t-il une limite d’âge ou de nombre de tentatives ? Non : aucune condition d’âge et aucune limitation du nombre de participations. En revanche, après la formation, les élèves signent un engagement de servir l’État pendant 5 ans à compter de la titularisation. Peut-on choisir son IRA et sa voie d’accès ? Oui, à l’inscription, mais le choix est définitif après la clôture. Le centre d’épreuve écrite se choisit indépendamment de l’IRA, tandis que l’entretien se déroule dans l’institut choisi. Pour l’IRA de Lille, le candidat classe aussi deux vœux de site de formation : Lille et Nanterre.

Sources