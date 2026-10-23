Concours adjoint administratif d’État 2027 : inscriptions, épreuves et salaire

Le concours d’adjoint administratif de l’État est ouvert sans condition de diplôme ni d’âge à la voie externe. Conditions, épreuves et coefficients, inscription début 2027 sur Cyclades, recrutement sans concours, PACTE et grille de salaire : tout ce qui est publié à ce jour.

Tu cherches un emploi administratif stable dans la fonction publique d’État, sans condition de diplôme ? Ainsi, le concours d’adjoint administratif de l’Éducation nationale s’ouvre à tous les candidats : la voie externe ne demande ni âge ni diplôme. Les inscriptions de la session 2027 auront lieu au début de l’année prochaine, sur Cyclades. Voici les voies d’accès, les épreuves et leurs coefficients, les dates connues, le salaire et les recrutements sans concours. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours d’adjoint administratif avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours adjoint administratif : l’essentiel

Les adjoints administratifs sont des fonctionnaires de catégorie C. Ils assurent notamment des fonctions administratives d’exécution : application de la réglementation, accueil, secrétariat. Le corps compte ainsi trois grades : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2e classe et principal de 1re classe.

Voie d’accès Grade d’entrée Principe Concours externe Principal de 2e classe Épreuves écrites et orales, ouvert à tous Concours interne Principal de 2e classe Réservé aux agents publics, une épreuve écrite et un oral Sans concours Adjoint administratif Sélection de dossiers par une commission, dans quelques académies PACTE Adjoint administratif Contrat en alternance de 12 à 24 mois, inscription par France Travail

Ce concours est déconcentré : chaque rectorat organise le sien pour des postes dans son académie, avec des sujets communs. Le ministère organise aussi certains concours interministériels. Leurs lauréats peuvent donc rejoindre d’autres administrations. Si tu hésites entre les fonctions publiques, ce guide des catégories A, B et C peut t’aider. Et si l’emploi territorial t’attire plus, regarde l’article sur l’adjoint administratif territorial.

Conditions d’accès au concours

Le concours externe : ni âge ni diplôme

D’abord, bonne nouvelle pour la voie externe : le ministère indique qu’elle est ouverte « à l’ensemble des candidats sans condition d’âge ou de diplôme ». Ni brevet, ni CAP, ni baccalauréat n’est donc demandé. Les conditions générales d’accès à la fonction publique s’appliquent aussi comme partout. Il faut d’abord la nationalité française ou celle d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, la jouissance des droits civiques et l’aptitude physique. Il faut également une situation régulière au regard du service national, sans condamnation incompatible avec les fonctions.

Le concours interne : un an de services publics

Le concours interne s’adresse aux fonctionnaires, militaires et agents non titulaires de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière. Ils doivent être en activité, en détachement ou en congé parental. Il faut aussi justifier d’au moins une année de services publics au 1er janvier de l’année du concours. Enfin, la situation s’apprécie à la date de l’épreuve écrite d’admissibilité.

Les conditions des quatre voies d’accès. Source : ministère de l’Éducation nationale, pages « Concours d’adjoint administratif » (27 juillet 2026) et « Recrutements sans concours » (10 février 2026).

Pour vérifier ton niveau ➜ S’entraîner au concours d’adjoint administratif avec les quiz digiSchool

Calendrier et inscription 2027

Ce que l’on sait des dates

Le ministère ne publie encore aucune date officielle pour 2027, mais il annonce des inscriptions aux concours déconcentrés de la session 2027 au début de l’année 2027. Le SIEC, qui organise les épreuves pour plusieurs académies, les situe en général de début février à début mars.

Les étapes d’un concours déconcentré. Les dates des écrits, des oraux et des résultats sont fixées académie par académie. Source : ministère de l’Éducation nationale et SIEC.

Comment s’inscrire

Ensuite, l’inscription se fait en ligne sur Cyclades, dans l’académie de ton choix. Crée donc ton compte avant l’ouverture si c’est ta première fois. Puis garde tes identifiants : ils servent jusqu’à la consultation des résultats. L’arrêté d’ouverture précise ensuite la liste des académies concernées. Enfin, les recteurs fixent les dates des résultats d’admissibilité, des épreuves d’admission et des résultats d’admission.

Les épreuves du concours

Le concours comprend une phase d’admissibilité écrite, puis une phase d’admission orale, identique pour les deux voies.

Voie Épreuve Contenu Durée Coef. Externe Écrit n° 1 À partir d’un texte d’ordre général (une page ou 300 à 350 mots), 6 à 8 questions de compréhension. Il faut retranscrire et ordonner les idées principales 1 h 30 3 Externe Écrit n° 2 Courts exercices de français (vocabulaire, orthographe, grammaire) et de mathématiques 1 h 30 3 Interne Épreuve écrite unique Rédaction d’une lettre administrative courante ou élaboration d’un tableau, à partir d’un dossier de 5 pages au maximum 1 h 30 3 Externe et interne Oral d’admission Mise en situation professionnelle devant le jury 30 min 4

L’oral : une mise en situation

L’oral n’est pas un entretien de motivation classique : le jury met le candidat en situation. Celui-ci peut devoir accueillir le public, classer des documents ou présenter les éléments d’un dossier. Il peut aussi recevoir et restituer des communications téléphoniques, gérer un emploi du temps ou utiliser un micro-ordinateur de bureau. Le jury peut également évaluer la connaissance des logiciels courants, tableur et traitement de texte. Il apprécie enfin la capacité à traiter des informations de base, statistiques notamment.

Le poids de chaque épreuve

Poids des trois épreuves du concours externe : l’oral représente 4 points sur 10 (calcul à partir des coefficients publiés). Source : ministère de l’Éducation nationale.

S’entraîner avec les sujets officiels

Le ministère publie d’ailleurs les sujets des sessions précédentes. Pour la voie externe, tu peux donc t’entraîner sur la compréhension de texte 2025 et sur les exercices de français et de mathématiques 2025. Pour la voie interne, entraîne-toi aussi sur le sujet 2025 de lettre ou de tableau. Tu peux aussi préparer tes copies avec les annales du concours d’adjoint administratif digiSchool.

Sans concours : commission de sélection et PACTE

Deux voies permettent aussi d’entrer au grade d’adjoint administratif sans passer d’épreuve écrite. Un nombre restreint d’académies les proposent, et les inscriptions se font ensuite selon leur calendrier.

Sans concours (commission) PACTE Principe Sélection des dossiers par une commission Contrat de 12 à 24 mois en alternance, avec 2 mois d’essai, puis titularisation après vérification des aptitudes Conditions Aucune condition d’âge ou de diplôme Jeunes de 28 ans au plus sans diplôme ni qualification, ou de niveau inférieur au bac (CAP et BEP inclus). Chômeurs de longue durée de 45 ans et plus bénéficiant du RSA, de l’ASS ou de l’AAH Inscription Cyclades, dans l’académie choisie France Travail exclusivement

La liste des académies change d’une année à l’autre, donc l’arrêté d’ouverture reste la référence. Consulte-le avant de choisir ton académie.

Salaire d’un adjoint administratif

Le traitement par échelon

Le traitement dépend donc de l’échelon, et non du concours. Ainsi, un lauréat entre au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe, qui compte 12 échelons. Le 1er échelon correspond à l’indice majoré 367, soit 1 806,66 € bruts par mois selon la grille de janvier 2024 publiée par le ministère. Le 12e échelon, lui, atteint l’indice 425, soit 2 092,18 €. Les durées d’avancement vont d’un an pour les six premiers échelons à quatre ans pour le onzième. Il faut donc vingt ans à ce rythme pour atteindre le sommet du grade.

Traitement indiciaire brut mensuel par échelon, hors primes, d’après la grille au 1er janvier 2024 reprise par le ministère. Les primes et indemnités s’ajoutent et ne figurent pas ici.

Le grade suivant

Le grade suivant, adjoint administratif principal de 1re classe, s’obtient ensuite à l’ancienneté. Son traitement brut va de 1 836,20 € (indice 373) à 2 353,09 € (indice 478) au 10e et dernier échelon. Cependant, cette grille reste indicative : vérifie la valeur du point d’indice en vigueur au moment de ton recrutement.

Pour te préparer ➜ Je prépare le concours d’adjoint administratif avec les cours digiSchool

FAQ

Faut-il un diplôme pour passer le concours d’adjoint administratif de l’État ? Non. Le ministère précise que le concours externe s’adresse à l’ensemble des candidats, sans condition d’âge ni de diplôme. Le recrutement sans concours ne pose également aucune condition d’âge ou de diplôme. Quand s’inscrire au concours d’adjoint administratif 2027 ? Le ministère annonce d’abord les inscriptions au début de l’année 2027, sur Cyclades. Le SIEC les situe aussi en général de début février à début mars. Mais le ministère n’a pas encore publié le calendrier officiel. Quelle est la différence entre adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2e classe ? Ce sont deux grades du même corps de catégorie C, mais l’accès diffère. Les concours externe et interne ouvrent le grade de principal de 2e classe, alors que le recrutement sans concours et le PACTE ouvrent celui d’adjoint administratif. Combien de temps dure l’épreuve orale du concours d’adjoint administratif ? L’épreuve d’admission dure 30 minutes, avec un coefficient de 4. Elle consiste en une mise en situation professionnelle devant le jury, par exemple l’accueil du public ou le classement de documents. Peut-on devenir adjoint administratif de l’État sans passer de concours ? Oui, par le recrutement sans concours sur dossier ou par le PACTE, un contrat en alternance de 12 à 24 mois. Mais un nombre limité d’académies seulement les proposent. Où est-on affecté si l’on réussit le concours ? Les lauréats travaillent donc dans l’académie où ils se sont inscrits, car le concours est déconcentré. Les concours interministériels peuvent aussi mener à une autre région, voire à tout le territoire.

Sources officielles consultées (23 octobre 2026)