Tout savoir sur les évaluations nationales de 6e en français et en mathématiques

À la rentrée 2025, tous les élèves de 6ᵉ passeront des évaluations nationales en français et en mathématiques. Découvre leurs dates, les modalités et les objectifs de ces évaluations nationales de début d’année ; et pourquoi elles constituent un outil essentiel pour accompagner la réussite des collégiens.

SOMMAIRE

Qu’est-ce que les évaluations nationales de 6e ?

Chaque année, tous les élèves entrant en classe de 6ᵉ passent des évaluations en français et des évaluations en mathématiques. L’objectif : dresser un état des lieux précis des acquis de chaque élève à leur arrivée au collège, afin de mieux les accompagner dans leurs apprentissages.

Ces tests permettent aux enseignants et aux familles de mieux identifier les forces et les éventuelles difficultés scolaires, et de mettre en place rapidement des solutions adaptées.

Pour la rentrée scolaire 2025, les évaluations de début de 6ᵉ se tiendront du 8 au 26 septembre dans tous les collèges publics et privés sous contrat.

Elles interviennent donc dès les premières semaines de l’année scolaire, afin d’aider les équipes pédagogiques à adapter rapidement leur enseignement et à proposer des dispositifs de soutien si nécessaire.

Évaluations de 6e : les modalités

Les évaluations des acquis en français et mathématiques se déroulent au sein du collège, dans un cadre normal de classe. Chaque élève reçoit des identifiants de connexion pour accéder à une plateforme en ligne. Les réponses sont saisies directement sur ordinateur ou tablette et corrigées de manière automatisée.

Il est important de préciser que ces évaluations ne sont pas notées. Elles constituent avant tout un outil de diagnostic pour les enseignants pour repérer les difficultés individuelles ou collectives des élèves et adapter la pédagogie.

Modalités des évaluations de 6e de français

1 séance collective de 1 heure sur ordinateur, lors de laquelle les élèves répondent à des questions de compréhension :

compréhension de l’écrit : textes littéraires, documents, images

compréhension de l’oral : supports audio et vidéo

connaissances en étude de la langue : orthographe, grammaire, vocabulaire

1 séance individuelle de 1 minute pour la partie fluence : lire correctement un texte à voix haute avec justesse et vitesse.

Modalités des évaluations nationales de mathématiques

1 séance collective de 1 heure, lors de laquelle les élèves répondent à des exercices portant sur :

leurs capacités à mobiliser directement des procédures et des connaissances

leurs capacités à résoudre des problèmes en utilisant des nombres, des données et des grandeurs

leurs connaissances de savoirs et savoir-faire en géométrie, grandeurs et mesures et en nombres et calcul

Ces tests constituent donc un outil précieux pour mieux accompagner les élèves dès leur arrivée au collège et leur donner toutes les chances de réussir. Donc si tu fais ton entrée en 6e, rappelle-toi que ces évaluations ne servent pas à te juger, mais simplement à comprendre où tu en es pour mieux t’aider à progresser.