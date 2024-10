Pix, la certification qui atteste de tes compétences numériques

Comment attester et valoriser tes compétences numériques dans le monde académique et professionnel ? Sache que depuis 2019, cela est désormais possible grâce à la certification Pix. Mais c’est quoi concrètement Pix ? Qui est concerné ? Comment ça fonctionne ? Ou encore comment valoriser ses résultats ? On revient dans cet article sur les grands points à connaître sur cette certification.

La certification Pix, qu’est-ce que c’est ?

Le numérique fait partie prenante de notre vie et les compétences associées sont dorénavant incontournables dans la réussite de tes études et de ton insertion professionnelle. Pour ce faire, les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont élaboré Pix. Il s’agit d’un service public en ligne permettant d’évaluer, de développer et de certifier des compétences numériques selon les savoir-faire à maîtriser définis par le Cadre de Référence des Compétences Numériques (CRCN).

Celui-ci regroupe les 16 compétences numériques requises dans 5 domaines, à savoir :

Informations et données (moteur de recherche, requête, fake news, dossiers et fichiers, etc.)

Communication et collaboration (emails, messagerie, outils collaboratifs, réseaux sociaux numériques, etc.)

Création de contenu (traitement de texte, image, son et montage, diaporama, mise en page, programmation, etc.)

Protection et sécurité (phishing, données personnelles, cyberharcèlement, impact environnemental, etc.)

Environnement numérique (configuration Internet, sauvegarde, restauration, système d’exploitation, raccourcis, etc.)

Pour en savoir plus sur les compétences évaluées par Pix, clique ici.

La plateforme Pix propose plus de 2000 épreuves pour t’entraîner, et ce, grâce à des parcours personnalisés qui s’adaptent au fur et à mesure en fonction de ton niveau et des résultats obtenus. De quoi avancer et assimiler les nombreuses compétences à ton rythme.

En ce qui concerne la reconnaissance de la certification Pix, celle-ci est reconnue par l’État, le monde professionnel et est inscrite au répertoire spécifique France Compétences. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, la certification Pix est considérée comme professionnalisante à partir du moment où le score obtenu atteint 120 Pix, c’est-à-dire l’équivalent de 5 compétences de niveau 3.

Qui est concerné ?

Le passage de la certification Pix est obligatoire dans les cas suivants :

élèves en classe de troisième ;

lycéens en classe de terminale générale, technologique et professionnelle ;

élèves en dernière année de CAP ou CAP Agricole ;

étudiants en dernière année de BTS et BTS Agricole ;

et étudiants en dernière année de formations dispensées dans un lycée public ou privé sous contrat (STS, CPGE, DCG, DNMADE, DMA, DDSAA et DSCG).

À noter : il n’y a pas d’attendus de niveau à l’issue de la certification. Elle n’a aucune incidence sur l’obtention ou non de quelconque diplôme national.

Par ailleurs, tout le monde peut prétendre à la certification Pix en se créant gratuitement un compte sur la plateforme. Ce compte permet de s’entraîner à son rythme et de mesurer ses compétences numériques. Il permet également de progresser tout au long de sa vie et de valoriser ses acquis.

Combien coûte la certification Pix ?

Dans le premier cas, la certification est gratuite si tu la réalises dans un collège ou un lycée.

À noter : si tu es étudiant ou stagiaire en formation continue dans un établissement d’enseignement public ou bien étudiant de l’enseignement supérieur et que ceux-ci organisent des sessions de certification, elle sera gratuite également.

Dans le second cas, la certification est payante si tu décides de la passer en candidat libre. Ce coût a pour but de couvrir la prise en charge de l’organisation par les centres agréés. Les tarifs sont fixés par les centres eux-mêmes, donc n’hésite pas à comparer les prix ! Pour te faire une idée, Pix recommande un tarif maximum de 45€.

Pour ce qui est des aides au financement, sache que la certification Pix est éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) dans le cadre de formations certifiantes proposées par le site Mon Compte Formation.

Nouveau décret sur le reste à charge

Dès le 2 mai 2024, les utilisateurs du Compte personnel de formation (CPF) devront contribuer financièrement à leur formation à hauteur de 100 euros. Un montant qui sera ajusté annuellement en fonction de l’inflation.

Toutefois, certains groupes ne seront pas tenus de payer ce reste à charge :

Les demandeurs d’emploi

Les travailleurs dont la formation bénéficie d’un abondement de l’employeur ou de l’OPCO

Les salariés en reconversion

Quelles sont les modalités de passage de la certification Pix ?

La première chose à faire avant de vouloir passer la certification Pix est d’avoir obtenu au minimum le niveau 1 dans au moins 5 compétences sur 16. En cas de doute, connecte-toi directement sur ton compte et clique sur l’onglet « Certification », tu verras un message s’afficher t’indiquant si tu es certifiable ou non.

Tu es élève dans l’enseignement scolaire français

Si tu es dans un lycée, la période de passation s’étend du 14 novembre 2022 au 17 mars 2023.

Si tu es dans un collège, la période de passation s’étend du 6 mars au 16 juin 2023.

Le passage de ta certification Pix se déroule au sein de ton établissement. C’est ton chef d’établissement qui s’occupe de l’organisation des sessions d’examen en fonction du cahier des charges des centres de certification Pix applicable aux établissements scolaires.

Si tu as des questions sur le déroulement des tests dans ton établissement, renseigne-toi directement auprès de l’administration ou de tes professeurs référents.

Tu es élève dans l’enseignement supérieur français

Si tu es élève dans l’enseignement supérieur français et que ton établissement organise des sessions de certification Pix. Nous te conseillons de prendre contact directement avec la scolarité ou les services administratifs afin de connaître les modalités d’inscription et d’organisation.

Au contraire, si ton établissement ne prévoit pas de sessions pour passer ta certification Pix, tu peux te présenter en tant que candidat libre dans un centre de certification agréé.

Tu es en candidat libre

Si tu souhaites passer ta certification Pix en candidat libre, c’est tout à fait possible. Dans ce cas, tu pourras t’inscrire directement à une session d’évaluation auprès d’un centre de certification agréé. Actuellement, des centres existent uniquement en France. Retrouve la liste des centres de certification, juste ici.

En tant que candidat libre, tu te demandes certainement si tu peux choisir de réaliser ton test en présentiel ou en distanciel. C’est une bonne question, car le format plébiscité pour le passage de la certification Pix est le présentiel dans un environnement surveillé. En revanche, des expérimentations afin de passer la certification à distance sont en cours d’essai. Si cette option t’intéresse, tu peux opter pour cette solution via un centre habilité à le faire. Lors de ton passage, tu seras surveillé à distance grâce à un logiciel dédié. Petit conseil : vérifie ton matériel avant ton test afin de ne pas rencontrer de problèmes techniques dernière minute.

Comment se déroule une session d’examen ?

Une session d’examen de la certification Pix dure 1h45. Pendant ce temps imparti, tu devras répondre à l’ensemble des questions qui te seront posées, à savoir 3 questions pour chacune des compétences que tu auras travaillées en amont.

Ainsi, selon ton avancement sur ton profil, tous les candidats n’auront pas le même nombre de questions. Effectivement, tu auras entre 15 et 48 questions (5 à 16 compétences).

Par ailleurs, lors du passage de ta certification, tu seras amené à rencontrer deux types de défis Pix :

Le mode libre : pour certaines questions, il est autorisé voire nécessaire de naviguer sur Internet ou d’utiliser des logiciels spécifiques pour répondre aux questions.

Le mode focus : pour certaines questions, seules tes connaissances pourront t’aider, car elles doivent être répondues sans Internet, ni applications ou logiciels tiers. Tu le sauras facilement puisqu’un pictogramme orange s’affichera avec un message d’alerte. N’essaye pas de tricher, si tu quittes la page, ta réponse sera considérée comme fausse dans tous les cas.

Mode focus (source : support.pix.org)

À noter : si tu es en candidat libre, tu auras la possibilité d’apporter ton ordinateur selon les dispositions prises par ton centre d’examen. Conseil : renseigne-toi auprès du centre que tu as choisi, sur le type d’ordinateur prêté, le système d’exploitation utilisé (Microsoft Windows, macOS, Linux, etc.) ou s’il te permet d’utiliser ton propre matériel. Cela t’évitera d’avoir de mauvaises surprises le jour de l’examen.

Comment bien te préparer ?

Pour bien se préparer au passage de la certification Pix, il n’y a pas de solution magique, tu dois t’entraîner directement sur la plateforme en autonomie.

Ne t’inquiète pas, le jour de la certification, les questions qui te seront posées seront adaptées au niveau que tu as atteint lors de tes entraînements.

Les critères d’évaluation et la réception des résultats

Comment es-tu évalué ?

Lorsque tu es sur ton profil Pix, tu as déjà commencé à évaluer et à développer tes compétences numériques grâce aux tests passés sur la plateforme. Ainsi, la session d’examen de la certification Pix a pour but de vérifier que le niveau atteint pour chaque compétence de ton profil correspond bien à ton niveau réel.

Tu vas donc passer un test unique et personnalisé généré à partir de la dernière version de ton profil. Pour ce faire, tu seras évalué uniquement sur les compétences pour lesquelles tu as réussi à valider un niveau, comment nous l’avons évoqué un peu plus haut.

En somme, Pix souhaite vérifier que ton profil reflète ton véritable niveau de compétence, les questions posées seront donc des variantes de celles que tu as déjà réussies pendant ton apprentissage. Donc pas de surprises, tu peux y aller sereinement !

Comment consulter tes résultats ?

La consultation de tes résultats se fait directement en ligne. Tu dois te connecter à ton compte Pix et te rendre sur l’onglet « Certification » puis « Voir mes certifications » pour arriver sur la page « Mes certifications ».

Certification (source : support.pix.org)

Ensuite, une fois sur la page, tu pourras être confronté à 4 cas de figures :

1) Statut « En attente du résultat »

Tes résultats ne sont pas encore disponibles et seront publiés prochainement, alors un peu de patience !

Statut « En attente du résultat » (source : support.pix.org)

2) Statut « Certification obtenue »

Félicitations ! Tes résultats sont publiés et tu as réussi ta certification ! Tu peux d’ores et déjà consulter tes résultats en cliquant sur « Voir mes résultats » puis « Télécharger mon attestation ». Tu peux également récupérer le code de vérification que tu pourras partager. Ce code permet à une tierce personne de vérifier le résultat que tu as obtenu sur la page prévue à cet effet, juste ici.

Statut « Certification obtenue » (source : support.pix.org)

Certificat Pix (source : support.pix.org)

3) Statut « Certification non obtenue »

Malheureusement, tu n’as pas réussi ta certification, car tu as échoué à trop de questions ou tu as répondu à moins de 50 % du test. De ce fait, Pix considère que ton profil ne correspond pas à ton niveau réel.

Statut « Certification non-obtenue” (source : support.pix.org)

4) Statut « Certification annulée »

Si cette mention s’affiche sur ton profil, cela signifie qu’un problème est survenu pendant le passage de ta session ou bien que tu n’as pas répondu à suffisamment de questions pour permettre de calculer un score fiable. Ta certification est donc annulée.

Statut « Certification annulée » (source : support.pix.org)

Si tu échoues ou que ta certification est annulée, ce n’est pas grave ! Il est possible de la repasser et le nombre de réinscriptions est illimité. Tu dois simplement respecter un délai de 15 jours entre deux sessions.

À noter : si tu es en candidat libre, un passage supplémentaire de la certification Pix entraînera un coût additionnel.

Comment interpréter tes résultats ?

Une fois ta certification en poche, celle-ci va te permettre d’obtenir et de faire valoir un nombre de Pix et de niveaux. Ainsi, tu recevras un score certifié pour chaque compétence réussie.

Niveau de compétence et nombre de Pix

Pour en savoir plus sur la signification des niveaux Pix, clique ici.

Comment valoriser tes résultats ?

Avoir une certification c’est bien, mais s’en servir c’est mieux !

Effectivement, selon ton profil et tes projets, tu pourras utiliser ta certification de différentes manières :

Livrets scolaires : la certification Pix remplace de B2i collège et lycée

la certification Pix remplace de B2i collège et lycée Parcoursup : ajoute ta certification dans la rubrique « Mes activités et centres d’intérêt »

ajoute ta certification dans la rubrique « Mes activités et centres d’intérêt » CV : précise le niveau de compétences numériques validé

précise le niveau de compétences numériques validé Profil LinkedIn : valorise des compétences numériques dans le monde professionnel

À noter : ta certification Pix est valable 3 ans.