Brevet 2024 : les sujets corrigés du Liban

Entraîne-toi avec les sujets corrigés du Liban pour ton brevet 2024 ! Le Liban passe ses épreuves les 10 et 11 juin, soit trois semaines avant celles de la France métropolitaine. Tu peux donc préparer ton DNB 2024 avec des sujets corrigés officiels et aborder plus sereinement tes épreuves ! En plus de cet entraînement grâce aux sujets corrigés du Liban du brevet 2024, tu peux également consulter notre page sur les sujets probables de cette année et les précieux conseils de notre corps enseignant. Découvre aussi nos annales pour toujours plus de révisions !

Les sujets officiels des centres étrangers représentent de bons entraînements avant le jour du brevet. Ils te permettent de connaître ce qui est déjà tombé cette année, mais également d’avoir de nouveaux sujets pour réviser efficacement en conditions réelles d’examen. Retrouve ici les sujets corrigés du Liban du brevet 2024 sur lesquels les élèves ont dû plancher. Notre communauté enseignante te propose une correction pour chacune des épreuves du DNB 2024 : français, maths, histoire-géo et EMC, et sciences. Qu’attends-tu ? Munis-toi d’une feuille et d’un stylo, et teste tes connaissances !

SOMMAIRE

Les sujets corrigés du brevet de français 2024

Besoin de réviser un peu ton épreuve de français ? Ce contenu est fait pour toi ! Découvre vite le sujet officiel de français tombé cette année au Liban. Si tu sens que d’autres moment de révisions sont nécessaires pour être ready le jour J, consulte également nos annales de français !

Sujet officiel du DNB de français

Disponible à partir du 10 juin

Corrigé de l’épreuve de français

Disponible à partir du 10 juin

Correction du DNB de maths 2024

Envie de t’entraîner dans les conditions réelles d’examen ? Utilise ce sujet officiel de mathématiques et son corrigé pour te préparer ! Joue le jeu : prends 2 h et teste tes connaissances ! Certaines notions ne sont pas encore bien acquises ? Retrouve nos cours et nos quiz sur digiSchool Éducation !

Sujet du brevet des collèges de maths

Disponible à partir du 10 juin

Corrigé des mathématiques

Disponible à partir du 10 juin

Les sujets corrigés du DNB d’histoire-géo et EMC 2024

Tu veux être plus à l’aise avec l’exercice du développement construit ? Consulte le sujet d’histoire-géo et EMC 2024 tombé au Liban et entraîne-toi ! Appuie-toi ensuite sur la correction pour cibler tes points forts et tes points faibles.

Et puis, n’hésite pas à faire un tour sur notre chaîne digiSchool Collège, beaucoup de contenus d’histoire-géo sont disponibles ! Également disponibles sur digiSchool Éducation, trois fiches méthodes pour le brevet d’histoire-géo et EMC, let’s go !

Sujet officiel du brevet d’histoire-géo et EMC

Disponible à partir du 11 juin

Histoire-géo et EMC : le corrigé

Disponible à partir du 11 juin

Correction du brevet de sciences 2024

Une heure d’examen pour le brevet, c’est très rapide ! Prends l’habitude de réaliser cette épreuve dans ce court laps de temps grâce à ce sujet de sciences du Liban 2024. S’entraîner une fois, c’est déjà très bien, mais s’entraîner plusieurs fois, c’est mieux ! Alors retrouve nos annales corrigées de sciences des années précédentes, et deviens imbattable !

Sujet officiel de l’épreuve de sciences

Disponible à partir du 11 juin

Correction du DNB de sciences

Disponible à partir du 11 juin

C’est ici que prend fin notre article sur les sujets corrigés du Liban pour le brevet 2024 ! On espère que tu as pu réviser à ta guise, et que ces sujets d’entraînement t’ont permis de renforcer tes connaissances et de diminuer tes lacunes.

