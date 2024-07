La correction du DNB d’histoire-géo et EMC 2024 est disponible le 02 juillet à 11 heures, une fois l’épreuve terminée. Mets cet article en favoris pour ne rien louper du corrigé, tu peux en faire autant avec le sujet corrigé de sciences ! Si tu trouves le passage au lycée un peu stressant, retrouve nos contenus pour la seconde et rassure-toi !

Vérifie tes réponses grâce à la correction du DNB d’histoire-géo et EMC 2024 réalisée par un enseignant certifié… et en un temps record qui plus est ! Un corrigé en PDF est mis à ta disposition dans la suite de cet article. En tout cas, un grand bravo pour cette épreuve !

Les sujets officiels nous sont directement fournis par l’agence de presse de l’Éducation nationale.

Histoire-géographie et EMC : le sujet officiel

L’épreuve dure 2 heures et est composée de trois exercices : un d’histoire, un de géographie et un d’éducation morale et civique. Il te sera sûrement demandé d’analyser des documents et de rédiger un développement construit. Are you ready?

Pour l’étude de documents, nous sommes en histoire, dans la thématique La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. À l’appui, deux documents, le document 1 : Témoignage d’une rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau en Pologne et le document 2, une photo des déportés par les SS à l’arrivée au camp d’Auschwitz-Birkenau.

Concernant le développement construit, il t’invite à mener une réflexion sur la place et l’influence culturelle, géopolitique et économique de la France et de l’Europe dans le monde. Pour la géographie, tu dois également compléter une carte de l’Union européenne.

Pour terminer, l’EMC s’appuie sur un cas pratique : L’engagement dans le Service Civique. Deux documents pour t’aider, la page d’accueil du site du Service Civique et un témoignage d’un volontaire du Service Civique.

Télécharge ici : le sujet d’histoire-géo et EMC 2024

Correction du DNB d’histoire-géo et EMC (2024)

Télécharge ici : le corrigé d’histoire-géo et EMC 2024

Félicitations pour avoir passé cette épreuve ! On espère que tu as pu te rassurer avec ce corrigé 2024 du DNB d'histoire-géo et EMC et que les nouvelles sont bonnes !

