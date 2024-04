Tu cherches la correction du brevet de français 2024 ? Ne bouge pas, tu es au bon endroit ! Petit rappel : l’épreuve a lieu le lundi 01 juillet 2024 de 9 h à 12 h 15. Retrouve dès la fin de ton examen le sujet corrigé du DNB de français 2024 en PDF ! N’hésite pas à mettre en favoris cet article et celui sur le corrigé de l’épreuve de maths 2024 pour vérifier tes réponses ! Et si tu veux prendre de l’avance pour l’année prochaine, découvre le programme de seconde de français !

La correction du brevet de français 2024 est réalisée par une enseignante de français certifiée.

Les sujets officiels nous sont directement fournis par l’agence de presse de l’Éducation nationale.

Sujet du brevet de français 2024

L’épreuve de français est divisée en trois parties :

Grammaire et compétences linguistiques – Compréhension et compétences d’interprétation

Dictée

Rédaction

Chacune se déroule dans un temps imparti et est obligatoire. La partie Rédaction comprend un sujet d’invention et un sujet de réflexion, lequel as-tu choisi pour ton brevet de français ?

Disponible le 01 juillet

Français 2024 : le corrigé du brevet

Disponible le 01 juillet

Retrouve nos articles sur les sujets corrigés de mathématiques, d'histoire-géo et EMC et de sciences, et découvre rapidement les résultats !

Bon courage pour la suite !

