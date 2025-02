Découvre 3 BTS professionnalisants pour booster ta carrière ! 

Article rédigé en collaboration avec l’Institut F2I.

Immobilier, banque et commerce, des secteurs dynamiques à opportunités !

À la recherche d’une formation diplômante, professionnalisante et de haute qualité en post-bac ?

Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur) sont, depuis leur création, des cursus privilégiés pour entrer directement dans le monde professionnel avec des compétences-clés, une bonne employabilité et une expérience de l’entreprise grâce à la possibilité de suivre sa formation en alternance.

Formations en 2 ans accessibles à tous types de bac (bac pro, bac général etc.), les BTS sont une solution choisie par de plus en plus d’étudiants et qui peut être très rentable, à condition de se former dans un organisme de qualité et reconnu par l’État et les entreprises !

C’est l’idée et l’objectif de l’Institut F2I, qui lance cette année 3 nouveaux BTS à “haute teneur” professionnelle : te proposer une formation en alternance, avec tous les avantages associés, te préparer aux métiers de la banque, de l’immobilier et du commerce international, secteurs où les entreprises recrutent et te garantir un titre professionnel RNCP pour valider les études et te valoriser aux yeux des futurs employeurs grâce à l’alternance !

Les métiers de l’immobilier

Tu as un sens du relationnel développé, un intérêt pour la vente et le domaine de l’immobilier et l’envie de découvrir les métiers du secteur dès les études ?

Le BTS Professions Immobilières (PI) forme aux différents métiers de l’immobilier (gestionnaire de location, conseiller en vente immobilière, gestion de copropriété etc.) dans les trois pôles principaux d’activités de ce secteur : les activités de location de biens immobiliers, de gestion de copropriétés et de vente immobilière.

L’Institut F2I propose ce BTS uniquement en alternance, avec des conseillers qui font le lien entre ses partenaires du secteur immobilier (agences, cabinets immobiliers, syndics etc.) et les étudiants, pour permettre à chacun de découvrir sur le terrain les réalités et tous les aspects des métiers de l’immobilier. Le BTS PI (Professions Immobilières) est ouvert aux candidatures en 2025, pour les étudiants ayant un niveau bac ou équivalent.

Les métiers de la banque et de la finance

Autre secteur avec d’importants besoins de recrutement, le domaine de la banque-finance offre également de nombreuses opportunités professionnelles après des études post-bac, pour les profils avec une expérience minimum et un cursus de formation adapté.

Le BTS Banque répond à ces besoins avec un cursus d’excellence qui te permet d’intégrer, durant les 2 ans de la formation, une banque ou une structure financière et y développer toutes les techniques et méthodes professionnelles et l’aspect commercial et relationnel nécessaires dans les métiers du secteur bancaire (conseiller financier et conseiller clientèle notamment).

Ce BTS, lancé en 2025 par l’école et accessible en post-bac, a un objectif professionnalisant avant tout, avec l’alternance qui permet d’accumuler des expériences essentielles en entreprise, des professionnels de la banque en intervenants extérieurs qui transmettent leurs savoirs aux étudiants et un programme de haut niveau et pluridisciplinaire, qui te prépare à travailler directement une fois le BTS validé !

Les métiers du commerce et de l’international

Plus tourné vers l’étranger et l’international ? Les métiers de l’import-export, du négoce international et les postes stratégiques de développement d’entreprise et du commercial t’attirent ?

Le BTS Commerce International (CI) est fait pour toi, avec une dimension internationale développée (langues étrangères, environnement juridique et négoce international etc.) qui permet d’intégrer les pôles stratégiques et de développement commercial des entreprises de tous secteurs d’activité ou de travailler dans l’import-export et les métiers liés en sortie d’études !

Réalisable en alternance uniquement, le BTS Commerce International peut aussi être une première étape très formatrice vers des études dans les domaines de l’économie, de la vente et du commerce avant une spécialisation dans un secteur particulier.

L’alternance avec l’Institut F2I, clé de la réussite !

Institut d’études supérieures d’excellence, l’Institut F2I a une philosophie et une vision de la formation efficace et simple : viser l’excellence pédagogique d’une part et professionnaliser d’autre part, en créant du lien entre les étudiants et les entreprises, leurs futurs employeurs, via la modalité des études en alternance.

Fidèles à cette vision, chacun des 3 nouveaux BTS de l’école a pour objectif non pas simplement de te former “en théorie” et sur le plan des savoirs techniques aux métiers du secteur mais aussi te permettre d’apprendre “sur le terrain”, d’intégrer une structure professionnelle (banques, agences, sociétés, cabinets immobiliers, entreprises…) et acquérir une expérience très valorisée sur le CV auprès des recruteurs.

C’est pourquoi les 3 BTS (Commerce International, Professions Immobilières, Banque) sont à suivre en alternance uniquement, avec, en plus de cette expérience professionnelle, des avantages financiers pendant tes études : un financement intégral de la formation, un salaire versé par l’entreprise (jusqu’à 100% du SMIC), des aides pour les contrats d’apprentissage et des avantages d’entreprises (Comité d’Entreprise, avantages salariaux des conventions collectives…).

L’Institut F2I fait de l’alternance une priorité et un choix “gagnant-gagnant” pour l’étudiant et son entreprise d’accueil : l’employeur intègre une ressource humaine qualifiée, avec une formation de haut niveau et spécialisée tandis que l’étudiant en alternance acquiert des méthodes professionnelles et bénéficie d’une transmission d’expériences via ses collègues, sa hiérarchie et son tuteur d’apprentissage.

Et pour t’aider à décrocher l’alternance idéale, le réseau des 3000 entreprises partenaires du groupe IEF2I Éducation et les conseillers et référents spécialisés en alternance de l’école sont là, dès le début et tout le long du BTS et de tes études !