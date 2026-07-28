Signalisation fluviale : lire les panneaux du code fluvial

Remonter un canal ou un fleuve, ce n’est pas naviguer en mer : la signalisation change de règles. Panneaux d’interdiction, d’obligation, marques de chenal, sens du courant. Voici comment lire le code fluvial des voies intérieures, panneau par panneau.

Une croisière sur le Canal du Midi, une semaine de pénichette en Bourgogne, une remontée de la Seine : dès qu’on quitte la mer pour les voies intérieures, la lecture des panneaux change de logique. Le balisage maritime que l’on a appris pour le côtier ne s’applique plus tel quel, et les cartons rouges et bleus plantés le long des berges obéissent à leur propre code. Avant de tester gratuitement le code bateau, voici comment déchiffrer la signalisation fluviale sans hésiter : les cinq familles de panneaux, le rôle du courant et ce qui la distingue vraiment de la mer.

Les cinq familles de panneaux du code fluvial et le règlement qui les fixe.

Sommaire

Pourquoi la voie d’eau a sa propre signalisation

Un canal, un fleuve ou une rivière ne se pilotent pas comme une baie ouverte. L’eau est étroite, le passage souvent unique, le courant présent, et l’on croise des bateaux de commerce qui ne peuvent ni s’arrêter ni s’écarter facilement. Dans ce contexte, la signalisation doit dire beaucoup en peu d’espace : où passer, à quelle vitesse, ce qui est interdit, où s’amarrer.

Cette signalisation n’est pas laissée à l’appréciation locale. Elle est fixée par le règlement général de police de la navigation intérieure, le RGPNI, issu de l’arrêté du 28 juin 2013 et entré en vigueur le 1er septembre 2014. Ce texte, pris en application du code des transports, harmonise les panneaux et les marques sur l’ensemble du réseau français, dans la continuité des règles européennes des voies intérieures.

Pour le candidat à l’option eaux intérieures, l’enjeu est double : reconnaître chaque signal à l’examen, puis l’appliquer une fois à la barre. C’est aussi ce qui sépare le fluvial du maritime, une distinction détaillée dans notre comparatif des différences entre le code bateau côtier et le code bateau fluvial.

Les cinq familles de panneaux du code fluvial

La grande force du système fluvial est sa logique par familles. Plutôt que d’apprendre des dizaines de panneaux isolés, on retient la catégorie à laquelle chacun appartient : la forme et la couleur annoncent déjà le type de message. Le RGPNI en distingue cinq.

A, B, C : la famille rouge et blanche des ordres

Les trois premières familles se ressemblent volontairement, car elles portent toutes une contrainte. Les panneaux d’interdiction (A) défendent une manœuvre ou un comportement : interdiction d’entrer, de dépasser, de s’amarrer, de mouiller, de faire demi-tour. Les panneaux d’obligation (B) imposent une action précise : suivre une direction donnée, s’arrêter dans certaines conditions, tenir une veille radio. Les panneaux de restriction (C) annoncent une limite physique du passage : profondeur d’eau, largeur du chenal, ou hauteur libre disponible sous un pont.

Le point commun visuel est leur dominante rouge et blanche, le rouge signalant l’ordre à respecter, à l’image de ce que le conducteur connaît déjà sur la route. Un panneau à bordure rouge n’informe pas : il commande.

D : la recommandation

Les signaux de recommandation (D) forment une famille plus discrète mais utile. Ils indiquent le passage conseillé, par exemple le côté recommandé pour franchir une zone, ou la position d’une passe surveillée par des feux. Ils n’interdisent rien et n’imposent rien : ils orientent le plaisancier vers le meilleur trajet, ce qui, dans un chenal étroit, revient souvent à une consigne de bon sens.

E : l’indication, les panneaux bleus

Vient enfin la famille des signaux d’indication (E), la plus visible en croisière. Ce sont les panneaux à fond bleu et pictogramme blanc qui jalonnent les canaux : autorisation d’accostage, zone de stationnement, point d’eau, aire de virage, embarcadère. Ils ne créent aucune obligation, ils renseignent et facilitent la navigation. Une exception fréquemment citée à l’examen, le panneau E1, se distingue par son fond vert barré d’une bande blanche verticale.

Le réflexe qui fait gagner du temps à l’examen : lire d’abord la couleur. Bordure rouge, c’est un ordre (interdiction, obligation, restriction) ; fond bleu, c’est une information (indication). La forme et le pictogramme précisent ensuite le message exact.

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Lire le chenal : rive droite, rive gauche et sens du courant

Sur une voie intérieure, la question centrale n’est pas « où est le nord » mais « où passe le chenal ». Or le chenal navigable ne suit pas toujours le milieu de la rivière : il longe parfois une rive, traverse d’une berge à l’autre, contourne un haut-fond. Des marques indiquent en permanence de quel côté se trouve l’eau sûre.

Encore faut-il savoir ce que « rive droite » et « rive gauche » veulent dire, car c’est l’erreur la plus fréquente des débutants. La convention est universelle sur les voies intérieures : on se repère dos au courant, c’est-à-dire face à l’aval, dans le sens où l’eau s’écoule. La rive droite est alors à votre droite, la rive gauche à votre gauche, quel que soit le sens dans lequel vous naviguez réellement. Sur un canal sans courant marqué, un sens conventionnel est défini pour conserver ce repère.

Cette lecture du chenal rejoint une compétence transversale du plaisancier, celle des priorités et des croisements, que nous détaillons dans notre article sur les différentes règles de priorité en navigation. Savoir de quel côté est l’eau sûre, c’est déjà savoir où se ranger.

Marques à terre et marques flottantes

La signalisation du chenal prend deux formes complémentaires. Les marques à terre, fixées sur les berges ou sur des pieux, signalent la position du chenal par rapport à la rive et servent de points de repère fixes ; elles indiquent aussi les endroits où le chenal se rapproche d’un bord ou passe d’une rive à l’autre. Un chenal qui longe la rive droite, par exemple, est signalé à terre par un panneau rouge à bandes blanches monté sur un support visible depuis l’eau.

Les marques flottantes, bouées et espars reliés au fond, matérialisent directement les limites du chenal ou les dangers isolés au fil de l’eau. Leur couleur et leur forme obéissent au système des voies intérieures, distinct de celui de la mer. Les couleurs précises variant selon le type de voie et de marque, mieux vaut réviser sur un support à jour plutôt que de se fier à un souvenir de balisage maritime : le guide de la signalisation du Cerema, publié par les services de l’État, fait référence.

Ce qui change par rapport au balisage maritime

Un plaisancier qui prépare l’option côtière apprend le balisage maritime, organisé autour des marques latérales, cardinales et de danger isolé du système de la région A. Ce système répond à une navigation ouverte, où l’on entre et sort d’un port par un chenal balisé. Nous l’avons détaillé dans notre guide du balisage maritime.

La signalisation fluviale, elle, ajoute une couche que la mer ne connaît pas : les panneaux de rive, ces cartons plantés le long de la berge qui donnent des ordres et des informations comme des panneaux routiers. Là où le marin lit surtout des bouées, le navigateur fluvial lit à la fois l’eau et la terre. La différence n’est pas seulement graphique : elle reflète deux milieux, l’un large et salé, l’autre étroit, courant et partagé avec le transport de marchandises.

Balisage maritime (côtier) Signalisation fluviale (eaux intérieures) Support principal Marques flottantes (bouées, espars) Marques flottantes + panneaux de rive Logique de repère Latérales, cardinales, danger isolé (région A) Côté du chenal repéré dos au courant Types de messages Position de l’eau saine et des dangers Position du chenal + ordres et indications (A à E) Texte de référence Règles maritimes de balisage RGPNI (arrêté du 28 juin 2013)

Écluses et priorités : là où les panneaux ne suffisent pas

La signalisation fluviale ne se lit jamais seule. Sur un canal, l’obstacle le plus fréquent n’est pas un panneau mais une écluse, dont l’entrée est réglée par des feux et parfois par un éclusier. Un feu rouge fixe interdit l’entrée, un feu vert l’autorise, et une combinaison de feux annonce un sas en préparation. Approcher une écluse sans avoir compris ces signaux, c’est s’exposer à bloquer le passage.

À cela s’ajoute une hiérarchie que les panneaux rappellent sans tout dire : sur les voies intérieures, la plaisance s’efface devant les bateaux de commerce, plus lourds et moins manœuvrants. Anticiper leur trajectoire, connaître les règles de croisement et de dépassement, c’est le complément indispensable de la lecture des marques. Pour situer ses acquis avant une croisière fluviale, un examen blanc du code bateau reste le moyen le plus rapide de vérifier qu’on lit le chenal aussi vite qu’il le faudra à la barre.

Enfin, la signalisation évolue et des travaux peuvent la modifier ponctuellement. Avant un départ, les avis à la batellerie publiés par Voies navigables de France (VNF) signalent les restrictions temporaires. Le titre lui-même, ses options et ses prérogatives sont rappelés dans notre panorama des différentes catégories de permis bateau.

FAQ

Quelles sont les familles de panneaux de la signalisation fluviale ? Le RGPNI distingue cinq familles : les panneaux d’interdiction (A), d’obligation (B), de restriction (C), de recommandation (D) et d’indication (E). Les trois premières, à dominante rouge et blanche, portent un ordre ; les panneaux d’indication sont à fond bleu et renseignent sans obliger. Comment savoir où est la rive droite et la rive gauche sur une rivière ? On se repère toujours dos au courant, c’est-à-dire face à l’aval, dans le sens où l’eau s’écoule. La rive droite est alors à votre droite et la rive gauche à votre gauche, quel que soit le sens dans lequel votre bateau avance. Sur un canal sans courant, un sens conventionnel est défini pour conserver ce repère. La signalisation fluviale est-elle la même que le balisage maritime ? Non. Le balisage maritime repose surtout sur des marques flottantes (latérales, cardinales, danger isolé de la région A). La signalisation fluviale y ajoute des panneaux de rive qui donnent des ordres et des indications, et son repérage du chenal se fait par rapport au sens du courant. Les couleurs des marques ne se transposent pas d’un système à l’autre. Quel texte fixe la signalisation des voies intérieures en France ? C’est le règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI), issu de l’arrêté du 28 juin 2013 et en vigueur depuis le 1er septembre 2014, pris en application du code des transports. Il harmonise panneaux et marques sur l’ensemble du réseau français. Faut-il l’option eaux intérieures pour naviguer sur un canal ? Pour conduire un bateau de plaisance à moteur soumis à permis sur les fleuves, canaux et rivières, c’est l’option eaux intérieures du permis plaisance qui s’applique, distincte de l’option côtière. Les prérogatives de chaque option sont précisées par service-public.fr et rappelées dans notre article sur les catégories de permis bateau.

Préparer l’option eaux intérieures ➜ Préparer le permis bateau en ligne

Sources