TOEIC Speaking : les 11 questions, la notation sur 200 et comment s’entraîner

Le TOEIC Speaking tient en 11 questions et une vingtaine de minutes, mais chaque seconde compte : 3 secondes de préparation sur certaines tâches, 60 secondes pour défendre une opinion. Format officiel, critères des évaluateurs ETS, score à viser pour le B2, façon de le passer en France et nouvelle appli officielle TOEIC Pal.

Le TOEIC Speaking dure une vingtaine de minutes, et c’est pourtant l’épreuve que les candidats redoutent le plus. Pas de QCM, pas de retour en arrière : tu parles face à un micro, le chronomètre tourne, et sur certaines questions tu n’as que 3 secondes pour préparer ta réponse. Voici le format officiel question par question, la façon dont les évaluateurs d’ETS notent, le score à viser pour atteindre le B2, les conditions pour passer ce test en France et ce que vaut TOEIC Pal, l’application officielle lancée cet été. Pour travailler aussi les autres compétences, tu peux préparer ton TOEIC en ligne sur digiSchool.

SOMMAIRE

Le TOEIC Speaking, c’est quoi exactement ?

Le TOEIC Speaking est le test d’expression orale de la gamme TOEIC, conçue par l’organisme américain ETS. Il mesure ta capacité à communiquer en anglais dans des situations de la vie quotidienne et du monde du travail : lire une annonce, décrire une scène, répondre à un collègue, défendre un point de vue.

Il ne faut pas le confondre avec le TOEIC Listening and Reading, le test le plus passé en France, qui évalue uniquement la compréhension orale et écrite par QCM. Le Speaking s’associe au Writing (expression écrite) : les deux peuvent se passer ensemble ou séparément. Additionnés au Listening and Reading, ils forment le TOEIC 4-Skills, qui couvre les quatre compétences en une seule session.

Trois caractéristiques à retenir :

11 questions en 20 minutes environ , sur ordinateur, avec un casque et un micro ;

, sur ordinateur, avec un casque et un micro ; tes réponses sont enregistrées , puis notées à distance par des évaluateurs certifiés par ETS ;

, puis notées à distance par des évaluateurs certifiés par ETS ; le score va jusqu’à 200 points, par tranches de 10. Comme pour tous les TOEIC, on ne « réussit » ni ne « rate » le test : tu obtiens un score, valable 2 ans.

Les 11 questions du TOEIC Speaking, une par une

Le test enchaîne cinq types de tâches, de la plus simple à la plus exigeante. Chaque question a son propre chronomètre : tu ne peux ni passer une question, ni revenir en arrière, ni avancer plus vite si tu as fini avant la fin du temps.

Questions Tâche Préparation Temps de réponse 1 et 2 Lire un texte à voix haute 45 secondes 45 secondes 3 et 4 Décrire une image 45 secondes 30 secondes 5 à 7 Répondre à des questions 3 secondes par question 15 s (questions 5 et 6), 30 s (question 7) 8 à 10 Répondre à des questions à partir d’un document 45 s de lecture du document, puis 3 s par question 15 s (questions 8 et 9), 30 s (question 10) 11 Exprimer une opinion 45 secondes 60 secondes

Additionnés, les temps de réponse font 5 minutes 30 de parole sur une vingtaine de minutes de test : le reste est consacré aux consignes et à la préparation.

Deux détails changent tout le jour J. Sur les questions 5 à 10, les 3 secondes de préparation ne laissent le temps que de comprendre la question : il n’y a pas de brouillon possible, il faut démarrer tout de suite. Et la question 10 est posée deux fois, ce qui laisse une seconde chance de bien saisir ce qu’on te demande.

Pour t’exercer sur chaque type de tâche ➜ l’entraînement Speaking du TOEIC

Comment le TOEIC Speaking est noté

Chaque réponse est écoutée par un évaluateur formé par ETS. Les questions 1 à 10 reçoivent une note de 0 à 3, la question 11 une note de 0 à 5. La somme de ces notes est ensuite convertie en un score de 0 à 200, arrondi à la dizaine. Petite nuance entre sources officielles : la fiche française d’ETS Global présente une échelle de 10 à 200 points, quand le site d’ETS et le guide des scores parlent de 0 à 200.

Les critères s’additionnent à mesure que les tâches se complexifient :

questions 1 et 2 : prononciation, intonation et accentuation ;

: prononciation, intonation et accentuation ; questions 3 et 4 : les critères précédents, plus grammaire, vocabulaire et cohésion du discours ;

: les critères précédents, plus grammaire, vocabulaire et cohésion du discours ; questions 5 à 7 : tous les critères précédents, plus la pertinence et la complétude de la réponse ;

: tous les critères précédents, plus la pertinence et la complétude de la réponse ; questions 8 à 11 : l’ensemble de ces critères.

Pour les tâches autres que la lecture à voix haute, le guide officiel des scores résume l’évaluation en trois dimensions : as-tu répondu à ce qui était demandé, ton discours est-il clair et fluide du début à la fin, et quelle est l’étendue et la justesse de ton vocabulaire et de ta grammaire ?

Avec ton score, tu reçois aussi une description de ton niveau. Le test prévoit 8 niveaux de descripteurs, de 0-30 à 190-200. Ils suivent une logique en escalier : la lecture et la description d’image vérifient que tu es intelligible, les questions 5 à 10 que tu gères les échanges courants du travail, et la question 11 que tu sais tenir un discours construit et suivi.

Quel score viser au TOEIC Speaking : la correspondance CECRL

ETS a établi en 2006, avec un panel de 22 experts de 10 pays européens, les scores minimums qui correspondent à chaque niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Niveau CECRL Score minimum au TOEIC Speaking A1 50 A2 90 B1 120 B2 160 C1 200

Le seuil qui compte pour la majorité des candidats est donc 160 points pour le B2. À partir de 160, le guide officiel décrit un candidat capable d’exprimer une opinion ou de répondre à une demande complexe de façon efficace, avec parfois quelques hésitations, erreurs de grammaire complexe ou imprécisions de vocabulaire qui ne gênent pas la compréhension. Le C1, lui, suppose le score maximal. Aucun score n’est rattaché au C2 : les experts ont estimé que le test n’était pas assez exigeant pour classer un candidat à ce niveau.

Ces correspondances sont indicatives. Une école ou un employeur peut fixer son propre seuil : vérifie toujours le règlement de ton établissement. Pour comparer avec les scores du Listening and Reading, consulte notre tableau d’équivalence TOEIC et CECRL.

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Passer le TOEIC Speaking en France : ce qu’il faut savoir

C’est le point que la plupart des guides oublient. Selon ETS Global, en France et dans les DROM-COM, l’inscription au test TOEIC Speaking and Writing n’est pas ouverte au grand public. Seuls les établissements liés par contrat à ETS Global (écoles, universités, organismes de formation, entreprises) peuvent inscrire leurs candidats.

Si tu passes le test à titre individuel, deux options :

te renseigner auprès de ton école, de ton université ou de ton employeur, qui peut peut-être t’inscrire ;

passer le TOEIC 4-Skills, que la fiche officielle recommande justement pour mesurer ton expression orale et écrite. Il contient le Speaking et le Writing en plus du Listening and Reading.

Pour savoir si le 4-Skills est vraiment utile dans ton cas, ou si le Listening and Reading suffit, lis notre comparatif TOEIC 4-Skills ou Listening and Reading : lequel choisir. Côté budget, digiSchool propose le TOEIC 4-Skills à 199 € (et le Listening and Reading à 159 €).

Les autres règles sont les mêmes que pour tout TOEIC : le test se passe sur ordinateur, les résultats sont valables 2 ans (lire notre article sur la durée de validité du TOEIC) et des réductions existent pour les étudiants, les militaires et les demandeurs d’emploi. Pour le test Speaking and Writing, ETS Global annonce une attestation digitale disponible 7 jours calendaires après la date du test.

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Conseils tâche par tâche pour gagner des points

Au Speaking, on perd rarement des points par manque de vocabulaire savant. On les perd surtout par des silences, des réponses hors sujet ou un discours qui s’arrête au bout de 20 secondes sur une question qui en accorde 60.

1. Lire un texte à voix haute (questions 1 et 2)

Seules la prononciation, l’intonation et l’accentuation sont évaluées. Utilise les 45 secondes de préparation pour lire le texte à mi-voix, repérer les noms propres, les chiffres et les listes. Les énumérations (« products, services, and prices ») se lisent avec une intonation montante sur chaque élément et descendante sur le dernier. Ne cherche pas à aller vite : 45 secondes suffisent largement pour un texte lu à rythme normal.

2. Décrire une image (questions 3 et 4)

Tu as 30 secondes, pas plus. Adopte un ordre fixe, toujours le même : le lieu, la ou les personnes principales, ce qu’elles font (présent en -ing), puis un détail de l’arrière-plan. Ce canevas évite le blanc de la cinquième seconde, celui qui coûte le plus cher. Si un mot te manque, contourne-le (« a kind of », « something used to ») plutôt que de t’arrêter.

3. Répondre à des questions (questions 5 à 7)

Les questions portent sur des sujets du quotidien, souvent présentés comme une enquête ou une conversation avec un interlocuteur. Avec 3 secondes de préparation, commence par reprendre les mots de la question dans ta réponse : cela te fait gagner le temps de réflexion dont tu as besoin. Sur la question 7 (30 secondes), donne ta réponse puis au moins une raison et un exemple.

4. Répondre à partir d’un document (questions 8 à 10)

Pendant les 45 secondes de lecture, repère la structure du document (dates, horaires, noms, lieux) plutôt que d’essayer de tout retenir mot à mot. L’erreur fréquente est de lire le document à voix haute au lieu de répondre à la question. La question 10 porte souvent sur plusieurs informations à la fois : profite de sa double lecture pour noter mentalement combien d’éléments tu dois citer.

5. Exprimer une opinion (question 11)

C’est la seule tâche notée sur 5, et celle qui sépare les scores de 130-150 de ceux de 160 et plus. Structure tes 60 secondes : ta position en une phrase, deux arguments, un exemple concret tiré de ton expérience, une phrase de conclusion. Un exemple personnel (un stage, un job d’été, un projet de groupe) rend la réponse plus naturelle qu’un argument abstrait. Et parle jusqu’au bout du temps : une réponse de 30 secondes limite mécaniquement la note.

Astuce de prof : enregistre-toi sur ton téléphone avec un chronomètre, puis réécoute. Les tics (« euh », répétitions, phrases abandonnées) sont invisibles quand on parle et sautent aux oreilles à la réécoute. C’est exactement ce qu’entend l’évaluateur.

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TOEIC Pal, l’appli officielle d’ETS : ce qu’elle apporte

Le 28 juillet 2026, ETS a annoncé le lancement mondial de TOEIC Pal, son application officielle de préparation au TOEIC Speaking, après une phase pilote sur quelques marchés dont le Japon. Elle est développée avec la société SpeakingPal et disponible sur l’App Store et Google Play.

D’après ETS et la fiche de l’application, TOEIC Pal propose :

des questions authentiques du TOEIC Speaking et des réponses modèles ;

; 12 tests de TOEIC Speaking complets, avec simulations chronométrées ;

de TOEIC Speaking complets, avec simulations chronométrées ; un score instantané aligné sur le barème TOEIC et des retours d’une IA sur la prononciation et la fluidité ;

aligné sur le barème TOEIC et des retours d’une IA sur la prononciation et la fluidité ; un programme de travail construit à partir de ta date de test.

Ce qu’il faut savoir avant de la télécharger : l’application est gratuite à l’installation mais comporte des achats intégrés, et elle reste très confidentielle à ce stade (plus de 500 téléchargements et une note de 3,4 sur 5 pour 8 avis sur Google Play, au 24 septembre 2026). ETS Global, qui administre le TOEIC en France, ne la référence pas encore dans ses outils de préparation. Enfin, le score donné par une IA reste une estimation : seul le test officiel, noté par des évaluateurs humains, fait foi.

Pour un travail sur papier, ETS Global vend aussi un ouvrage consacré au Speaking et au Writing, Tactics for TOEIC Speaking and Writing tests, à 50 €. Nous l’avons situé parmi les autres manuels dans notre guide quel livre TOEIC choisir.

Questions fréquentes

Combien de temps dure le TOEIC Speaking ? Environ 20 minutes pour 11 questions. Le temps de parole réel est plus court : 45 secondes au maximum pour la plupart des tâches, et 60 secondes pour la dernière question, où tu exprimes une opinion. Le reste du temps est consacré aux consignes et à la préparation. Sur combien de points est noté le TOEIC Speaking ? Sur 200 points, par tranches de 10. Les questions 1 à 10 sont notées de 0 à 3 et la question 11 de 0 à 5 par des évaluateurs certifiés par ETS, puis la somme est convertie sur l’échelle de 200 points. Le score du Speaking est distinct de celui du Writing : il n’existe pas de score combiné. Quel score au TOEIC Speaking correspond au niveau B2 ? 160 points. Selon le guide officiel des scores d’ETS, les seuils minimums sont de 50 pour le A1, 90 pour le A2, 120 pour le B1, 160 pour le B2 et 200 pour le C1. Aucun score n’est associé au C2. Peut-on passer le TOEIC Speaking seul en France ? Pas en candidat individuel. En France et dans les DROM-COM, ETS Global réserve l’inscription au test Speaking and Writing aux établissements qui ont un contrat avec lui. Un candidat individuel peut passer le TOEIC 4-Skills, qui inclut le Speaking, le Writing, le Listening et le Reading. Qu’est-ce que TOEIC Pal ? C’est l’application officielle de préparation au TOEIC Speaking, lancée dans le monde entier par ETS le 28 juillet 2026. Elle propose des questions authentiques, des réponses modèles, des simulations chronométrées et un score instantané calculé par une intelligence artificielle. Elle est gratuite au téléchargement, avec des achats intégrés. Que se passe-t-il si je ne parle pas pendant tout le temps imparti ? Le test passe automatiquement à la question suivante à la fin du chronomètre. Une réponse trop courte n’est pas éliminatoire, mais elle limite la note, surtout sur la question 11, qui est notée sur 5 et évalue ta capacité à tenir un discours construit. Mieux vaut une réponse simple et complète qu’une réponse ambitieuse interrompue. Combien de temps le score du TOEIC Speaking est-il valable ? Deux ans, comme tous les scores TOEIC. L’attestation de résultats obtenue en programme public est reconnue dans le monde entier et peut être vérifiée grâce au code QR qui figure sur l’attestation digitale.

Sources