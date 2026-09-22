Livre TOEIC : lesquels choisir pour préparer le test en 2026 ?

Sur la question du livre TOEIC, la plupart des comparatifs empilent des avis sans dire lesquels des ouvrages sont reconnus par le créateur du test. ETS Global n’en vend que cinq, et trois seulement couvrent le Listening and Reading. Voici le catalogue officiel, les prix, les limites du papier et ce qui se révise gratuitement.

Tape « livre TOEIC » dans Google et tu tombes sur une dizaine de comparatifs qui empilent des titres, des notes sur cinq et des liens d’achat. Aucun ne dit l’essentiel : le créateur du test vend lui-même ses ouvrages de préparation, ils sont cinq, et trois seulement couvrent le Listening and Reading. Voici ce catalogue officiel, ses prix, ce que chaque livre fait bien, ce qu’aucun livre ne peut faire, et par quoi commencer sans dépenser un euro. Avant même d’ouvrir un manuel, tu peux d’ailleurs situer ton niveau avec les tests TOEIC gratuits & corrigés.

Catalogue et tarifs relevés le 22 septembre 2026 sur la boutique des outils de préparation d’ETS Global et sur la fiche officielle du test TOEIC Listening and Reading.

SOMMAIRE

Les cinq livres TOEIC vendus par ETS Global

ETS est l’organisme américain qui conçoit le TOEIC. Sa filiale ETS Global, installée à Paris, administre le test en France et tient une boutique d’outils de préparation. C’est la seule liste qui permette de dire, sans interprétation, qu’un ouvrage est reconnu par le créateur du test.

Au 22 septembre 2026, cette boutique compte cinq livres TOEIC, répartis sur trois tests différents.

Ouvrage Test couvert Prix relevé le 22/09/2026 La Bible officielle du test TOEIC Listening and Reading 44,90 € Les tests TOEIC officiels corrigés Listening and Reading 39,90 € Grammaire Vocabulaire du test TOEIC Listening and Reading 20,14 € Tactics for TOEIC Speaking and Writing tests Speaking and Writing 50,00 € Achieve TOEIC Bridge TOEIC Bridge 36,00 €

Le catalogue officiel est plus court qu’on ne l’imagine : trois ouvrages seulement pour le test Listening and Reading, le plus passé en France.

Un détail que les comparatifs oublient de préciser : les trois ouvrages consacrés au Listening and Reading sont tous publiés par Hachette. La fiche officielle du test le dit noir sur blanc en renvoyant vers « la gamme d’ouvrages publiés par Hachette ». Quand un site te présente « le livre officiel du TOEIC » au singulier, il parle en réalité de l’un de ces trois titres.

Ce que contient chacun des trois ouvrages Listening and Reading

La Bible officielle du test TOEIC (44,90 €) : l’ouvrage le plus complet du catalogue, présenté par ETS comme un entraînement complet au Listening and Reading. C’est le seul qui couvre à la fois la méthode, les sept parties du test et l’entraînement.

: l’ouvrage le plus complet du catalogue, présenté par ETS comme un entraînement complet au Listening and Reading. C’est le seul qui couvre à la fois la méthode, les sept parties du test et l’entraînement. Les tests TOEIC officiels corrigés (39,90 €) : un recueil d’exemples de tests officiels avec leurs corrigés. Pas de cours, uniquement de la mise en situation. C’est le complément logique du précédent, pas un substitut.

: un recueil d’exemples de tests officiels avec leurs corrigés. Pas de cours, uniquement de la mise en situation. C’est le complément logique du précédent, pas un substitut. Grammaire Vocabulaire du test TOEIC (20,14 €) : le plus abordable et le plus ciblé. Il travaille la matière première des parties 5 et 6, celles qui sanctionnent le plus vite une grammaire approximative.

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Quel livre TOEIC choisir selon ton point de départ

La bonne question n’est pas « quel est le meilleur livre TOEIC », mais « qu’est-ce qui me fait perdre des points aujourd’hui ». Le test note séparément la compréhension orale et la compréhension écrite, de 5 à 495 points chacune. Tant que tu ne sais pas laquelle des deux te plombe, acheter un ouvrage complet revient à payer pour des chapitres que tu n’ouvriras pas.

Trois cas de figure reviennent constamment.

Tu pars de loin et tu vises un premier score correct. La Bible officielle est le seul ouvrage qui te donnera à la fois la logique de chaque partie et de quoi t’entraîner. C’est aussi le plus cher, et le plus volumineux : compte plusieurs semaines pour en faire le tour honnêtement.

Tu connais le format et tu veux gagner des points vite. La grammaire et le vocabulaire sont le levier le plus rentable, parce que les parties 5 et 6 se jouent sur des automatismes. C’est là que l’ouvrage à 20,14 € fait le meilleur rapport points gagnés sur euros dépensés.

Tu as déjà passé le test et tu veux dépasser un plafond. Ce ne sont plus les connaissances qui bloquent, c’est la gestion du temps. Le recueil de tests officiels corrigés est alors le seul utile, à condition de le faire en conditions réelles, chronomètre en main.

Pour situer ton score cible avant de choisir, garde en tête la correspondance avec le CECRL : le test est corrélé aux niveaux A1 à C1, et le seuil de 785 points, qui correspond au B2, reste le plus demandé en France, notamment pour la délivrance d’un diplôme d’ingénieur.

Pourquoi aucun livre officiel ne couvre le TOEIC 4-Skills

C’est le point le plus utile de tout cet article, et personne ne l’écrit. La boutique d’ETS Global propose des ouvrages pour le Listening and Reading, pour le Speaking and Writing et pour le TOEIC Bridge. Aucun livre du catalogue officiel ne porte sur le TOEIC 4-Skills.

Ce vide a une conséquence très concrète en rayon. Depuis le printemps 2026, plusieurs ouvrages du marché s’affichent comme des préparations au « nouveau test 4-Skills », en reprenant des caractéristiques qui circulent beaucoup : une durée d’environ 1h20, une notation sur 25 points par compétence, un badge numérique. Ces caractéristiques existent bel et bien chez ETS, mais elles appartiennent à un autre test, le TOEIC Link, lancé fin 2025 et destiné en priorité au recrutement.

Au 22 septembre 2026, la fiche officielle du TOEIC 4-Skills annonce toujours une durée de 2h22 et une échelle CECRL de A1 à C1. Avant d’acheter un livre qui promet de te préparer à un format refondu, vérifie sur la fiche d’ETS Global que le format en question existe.

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Ce qu’un livre ne pourra jamais faire pour toi

Un manuel est un excellent outil de contenu et un mauvais outil de conditions. Trois limites structurelles, qu’aucun titre ne contourne.

Le chronomètre. Dans la version 2 h du test, tu disposes de 45 minutes pour 100 questions de Listening et de 75 minutes pour 100 questions de Reading. Cela fait 45 secondes par question en compréhension écrite, en moyenne, sans possibilité de revenir en arrière une fois le temps écoulé. Un exercice fait à la maison, interrompu deux fois, ne t’apprend rien sur ta vitesse réelle.

L’audio. La section Listening se joue une seule fois, sans pause et sans retour arrière. Le CD ou le fichier fourni avec un livre se met en pause d’un geste. Beaucoup de candidats découvrent le jour J qu’ils s’étaient entraînés avec une béquille.

La correction. Un corrigé papier te donne la bonne réponse. Il ne te dit pas que tu rates systématiquement les questions de la partie 3 quand deux locuteurs se coupent la parole, ni que ton taux d’erreur double après la quarantième question. Ce diagnostic-là demande un outil qui compte à ta place.

C’est exactement pour ces trois raisons qu’un entraînement en ligne et un livre ne sont pas concurrents. Le livre apporte la matière, l’entraînement chronométré apporte les conditions.

Ce que tu peux réviser gratuitement avant d’acheter

Avant de dépenser quoi que ce soit, trois ressources officielles gratuites méritent d’être épuisées.

Un exemple de test Listening and Reading complet , mis à disposition par ETS Global en PDF, avec le fichier audio de la section Listening. C’est un test entier, pas un extrait.

, mis à disposition par ETS Global en PDF, avec le fichier audio de la section Listening. C’est un test entier, pas un extrait. Le TOEIC Test Level Projector : 25 questions officielles, une quinzaine de minutes, et une estimation immédiate de ton niveau CECRL. C’est le moyen le plus rapide de savoir si tu pars de A2 ou de B2, donc de savoir quel livre a un sens pour toi.

: 25 questions officielles, une quinzaine de minutes, et une estimation immédiate de ton niveau CECRL. C’est le moyen le plus rapide de savoir si tu pars de A2 ou de B2, donc de savoir quel livre a un sens pour toi. L’application officielle TOEIC, qui contient 600 questions officielles, 60 leçons de grammaire écrites par les auteurs Hachette et 10 tests blancs. Une partie de l’application est accessible gratuitement.

Côté digiSchool, la logique est la même : commencer par mesurer, puis cibler. Les tests gratuits et corrigés te donnent un score de départ, et le TOEIC blanc reproduit le minutage complet des deux sections. Un candidat qui enchaîne deux TOEIC blancs avant d’ouvrir un manuel sait précisément quel chapitre lire en premier.

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Le vrai budget d’une préparation par le livre

Les trois ouvrages officiels du Listening and Reading, réunis, coûtent 104,94 €. À titre de comparaison, le test lui-même revient à 159 € en Listening and Reading au tarif négocié par digiSchool, et à 199 € en 4-Skills.

Autrement dit, se constituer la bibliothèque officielle complète représente près des deux tiers du prix du test. C’est un arbitrage réel, pas un détail : beaucoup de candidats achètent trois livres, en ouvrent un, et se retrouvent à repasser le test faute d’avoir travaillé les bonnes sections.

Deux repères pour arbitrer sainement :

Un seul ouvrage bien choisi et réellement terminé bat trois ouvrages survolés. Le facteur limitant n’est jamais la quantité de matière disponible.

ETS accorde des réductions sur le passage du test aux étudiants, aux militaires et aux demandeurs d’emploi. Si tu entres dans l’une de ces catégories, la question du budget se pose différemment.

Dernier point de méthode, souvent ignoré : tes résultats sont valables deux ans. Un livre acheté aujourd’hui servira donc au maximum à deux sessions, et le format du Listening and Reading n’ayant pas bougé depuis le 1er juin 2018, un ouvrage d’occasion récent reste parfaitement valable sur le fond.

Comment utiliser un livre TOEIC sans le refermer au bout de dix jours

La manière dont on ouvre un manuel décide de ce qu’il rapporte. Une séquence qui fonctionne, sur six à huit semaines.

Semaine 1 : mesurer. Un test blanc complet, chronométré, avant toute révision. Note ton score par section, pas seulement ton total. Semaines 2 à 5 : cibler. Travaille en priorité la section la plus faible, partie par partie. Les sept parties du test ne se révisent pas de la même façon : les photographies de la partie 1 relèvent du vocabulaire concret, la partie 5 de la grammaire pure, la partie 7 de la lecture rapide. Semaines 6 à 7 : remettre en conditions. Deux tests complets chronométrés, sans pause, audio lancé une seule fois. C’est ici que le livre atteint sa limite et que l’entraînement en ligne prend le relais. Dernière semaine : consolider. Uniquement de la relecture d’erreurs et du vocabulaire. Aucune nouvelle notion.

Astuce de prof : tiens un carnet d’erreurs plutôt qu’un carnet de règles. Une erreur notée le jour où tu la commets, relue trois fois, disparaît. Une règle recopiée d’un manuel ne se transforme presque jamais en points.

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Questions fréquentes

Quel est le meilleur livre pour préparer le TOEIC ? Il n’y a pas de meilleur livre dans l’absolu, mais un catalogue officiel restreint. ETS Global ne vend que trois ouvrages pour le test Listening and Reading : La Bible officielle du test TOEIC à 44,90 €, Les tests TOEIC officiels corrigés à 39,90 € et Grammaire Vocabulaire du test TOEIC à 20,14 €, tarifs relevés le 22 septembre 2026. Le choix dépend de ton point de départ : méthode complète, entraînement en conditions, ou grammaire ciblée. Combien coûte un livre de préparation au TOEIC ? Entre 20,14 € et 50,00 € au catalogue officiel d’ETS Global en septembre 2026. Les trois ouvrages consacrés au Listening and Reading réunis représentent 104,94 €, soit près des deux tiers du prix du test lui-même. Existe-t-il un livre officiel pour le TOEIC 4-Skills ? Non. Au 22 septembre 2026, la boutique d’ETS Global ne propose aucun ouvrage consacré au TOEIC 4-Skills. Son catalogue couvre le Listening and Reading, le Speaking and Writing et le TOEIC Bridge. Les livres du marché annoncés comme des préparations à un « nouveau » 4-Skills décrivent souvent des caractéristiques qui appartiennent en réalité au TOEIC Link. Un livre suffit-il pour préparer le TOEIC ? Il apporte la matière, pas les conditions. Un manuel ne reproduit ni le chronomètre, ni l’audio joué une seule fois sans retour arrière, ni le diagnostic de tes erreurs récurrentes. La préparation la plus efficace combine un ouvrage pour le contenu et des tests blancs chronométrés pour le minutage. Peut-on préparer le TOEIC gratuitement avant d’acheter un livre ? Oui. ETS Global met à disposition un exemple de test Listening and Reading complet en PDF avec son fichier audio, ainsi que le TOEIC Test Level Projector, qui estime ton niveau CECRL en 25 questions officielles et une quinzaine de minutes. L’application officielle TOEIC propose également une partie gratuite. Un livre TOEIC acheté il y a deux ans est-il encore valable ? Sur le fond, oui pour le Listening and Reading : le format de ce test n’a pas évolué depuis le 1er juin 2018. Les 200 questions, la répartition en sept parties et l’échelle de 10 à 990 points sont inchangées. Vérifie simplement que l’ouvrage porte bien sur le Listening and Reading et non sur un autre test de la gamme. Faut-il acheter les trois livres officiels ? Rarement. Un seul ouvrage réellement terminé produit davantage de points que trois ouvrages survolés. Commence par mesurer ton score par section, puis choisis l’ouvrage qui travaille la section la plus faible. Les deux autres ne se justifient que si tu vises un score élevé et que tu disposes de plusieurs mois.

Sources