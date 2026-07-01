TOEIC 4-Skills ou Listening & Reading : quel TOEIC choisir en 2026 ?

Deux TOEIC coexistent, et ils ne se valent pas selon ton projet. Format, durée, prix, éligibilité au CPF, reconnaissance par les écoles et les recruteurs : voici comment choisir entre le TOEIC 4-Skills et le TOEIC Listening & Reading, sans te tromper de test.

En 2026, il n’y a plus « un » TOEIC mais bien deux tests grand public qui ne servent pas la même chose : le TOEIC Listening & Reading, le format historique, et le TOEIC 4-Skills, qui évalue aussi l’expression orale et écrite. Se tromper de version, c’est risquer de payer un test que ton école ne demande pas, ou pire, un test non finançable par ton CPF. Avant de réserver quoi que ce soit, tu peux déjà préparer ton TOEIC en ligne pendant que tu fais ton choix. Voici, point par point, comment choisir le bon TOEIC selon ton profil, ton budget et ce qu’on te demande vraiment.

Sommaire

Deux TOEIC, un seul à choisir : de quoi parle-t-on ?

Le TOEIC (Test of English for International Communication) est édité par ETS. Ce n’est pas un examen qu’on réussit ou qu’on rate : il n’y a pas de note éliminatoire, seulement un score qui situe ton niveau d’anglais professionnel sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), du niveau A1 au niveau C1.

Là où ça se complique, c’est qu’il existe plusieurs tests sous le nom TOEIC. Les deux que tu croiseras en France :

Le TOEIC Listening & Reading : il mesure la compréhension orale et écrite. C’est le format le plus connu, celui que la plupart des recruteurs et des écoles ont en tête.

: il mesure la compréhension orale et écrite. C’est le format le plus connu, celui que la plupart des recruteurs et des écoles ont en tête. Le TOEIC 4-Skills : il ajoute l’expression orale (Speaking) et l’expression écrite (Writing). En une seule session, il évalue les quatre compétences.

Astuce de prof : la question n’est pas « lequel est le meilleur », mais « lequel correspond à ce qu’on te demande ». Un score sur 990 en compréhension et un score qui inclut l’oral ne racontent pas la même histoire.

Le TOEIC 4-Skills : les quatre compétences en une session

Le TOEIC 4-Skills se passe sur ordinateur et dure 2 h 22 au total. Il enchaîne quatre sections dans un contexte professionnel :

Listening (compréhension orale) : 45 questions en 25 minutes.

: 45 questions en 25 minutes. Speaking (expression orale) : 5 tâches en 20 minutes (lire un texte à voix haute, décrire une image, répondre à des questions, exprimer une opinion).

: 5 tâches en 20 minutes (lire un texte à voix haute, décrire une image, répondre à des questions, exprimer une opinion). Reading (compréhension écrite) : 45 questions en 37 minutes.

: 45 questions en 37 minutes. Writing (expression écrite) : 3 tâches en 60 minutes, dont la rédaction d’un essai de 300 mots minimum.

Côté score, chaque compétence est notée séparément. Les sections Listening et Reading sont notées de 5 à 495 points chacune, soit un total de 10 à 990 points, exactement comme le TOEIC Listening & Reading classique. Les sections Speaking et Writing sont notées de 0 à 200 points chacune. Bon à savoir : dans les parties à choix multiple, une mauvaise réponse n’enlève pas de point, donc tu as toujours intérêt à répondre.

Pour tout comprendre du format complet ➜ Le fonctionnement du TOEIC 4-Skills en détail

Le TOEIC Listening & Reading : le format historique

Le TOEIC Listening & Reading reste le test de référence quand on parle simplement « du TOEIC ». Il évalue deux compétences passives :

Listening : 100 questions en 45 minutes.

: 100 questions en 45 minutes. Reading : 100 questions en 75 minutes.

Compte environ 2 heures de test, auxquelles s’ajoutent une trentaine de minutes de formalités administratives avant de commencer. Le score va de 10 à 990 points (5 à 495 par section). C’est un test de compréhension pure : tu écoutes, tu lis, tu coches. Aucune prise de parole, aucune rédaction.

Son avantage : il est court à préparer sur les réflexes de compréhension, largement reconnu, et souvent un peu moins cher. Sa limite : il ne dit rien de ta capacité à t’exprimer en anglais, ce que de plus en plus d’organismes veulent justement évaluer.

Le comparatif complet : format, durée, prix, score

Le tableau ci-dessous résume ce qui distingue vraiment les deux tests. Les durées et les barèmes sont ceux publiés par ETS Global ; les prix indiqués sont ceux du tarif négocié exclusif de digiSchool, accessible depuis la page de réservation de session.

Critère TOEIC Listening & Reading TOEIC 4-Skills Compétences évaluées Compréhension orale et écrite Compréhension et expression, orales et écrites Durée de test Environ 2 h (+ 30 min de formalités) 2 h 22 Support Papier-crayon ou sur ordinateur Sur ordinateur Score 10 à 990 points Listening + Reading : 10 à 990 ; Speaking et Writing : 0 à 200 chacun Niveau CECRL A1 à C1 A1 à C1 Validité 2 ans 2 ans Éligible au CPF Non Oui Prix (tarif négocié digiSchool) 159 € 199 €

Le 4-Skills répartit le temps sur quatre compétences ; le Listening & Reading concentre tout sur la compréhension. Source : ETS Global, 2026.

Le point qui tranche souvent : l’éligibilité au CPF

C’est le critère qui décide à la place de beaucoup de candidats. Si tu comptes financer ta préparation et ton test avec ton Compte personnel de formation, retiens une chose : seul le TOEIC 4-Skills est éligible au CPF. Le TOEIC Listening & Reading seul ne l’est pas.

La raison est réglementaire. France Compétences impose qu’une certification financée par le CPF évalue l’ensemble des compétences linguistiques, expression comprise. Le TOEIC 4-Skills, qui teste les quatre compétences, coche cette case ; le Listening & Reading, non.

Deuxième nuance importante : le CPF ne finance pas le simple passage d’un test isolé. Il finance une formation d’anglais qui se conclut par le passage du TOEIC 4-Skills. Si ton objectif est d’utiliser ton budget CPF, la question « 4-Skills ou L&R » est déjà tranchée pour toi.

Pour le budget et les démarches ➜ Financer ton TOEIC avec le CPF

Quel TOEIC pour ton profil ?

Le bon test dépend d’abord de ce qu’on attend de toi. Quatre cas de figure reviennent le plus souvent.

Tu es étudiant en école d’ingénieur ou de commerce

Vérifie d’abord l’exigence exacte de ton école. Beaucoup demandent un score minimum en compréhension, souvent 785 points (soit un niveau B2), seuil que la Commission des titres d’ingénieur retient couramment pour la diplomation. Historiquement, c’est le Listening & Reading qui répondait à cette demande. Bonne nouvelle : les sections Listening et Reading du 4-Skills sont équivalentes au TOEIC Listening & Reading, donc le 4-Skills couvre aussi ce besoin, tout en ajoutant une preuve d’expression. Si ton école accepte les deux, le 4-Skills est plus polyvalent.

Tu es salarié ou en reconversion et tu veux mobiliser ton CPF

Le choix est fait : ce sera le TOEIC 4-Skills, le seul finançable. C’est aussi le plus valorisant sur un CV, puisqu’il atteste que tu sais tenir une conversation et rédiger un e-mail professionnel, pas seulement comprendre.

Tu vises un poste ou une mobilité à l’international

Dès que le job implique de parler et d’écrire en anglais au quotidien, le 4-Skills envoie un signal bien plus fort. Un recruteur qui voit un score Speaking et Writing sait à quoi s’en tenir sur ta capacité à communiquer, là où un score de compréhension laisse un doute.

Il te faut juste une attestation reconnue, rapidement

Si on te demande explicitement « le TOEIC » sans autre précision, et que le CPF n’entre pas en jeu, le Listening & Reading suffit, se prépare vite et coûte un peu moins cher. Pense simplement à confirmer par écrit ce que l’organisme attend avant de réserver.

Le seuil attendu par les écoles ➜ Le score minimum en école d’ingénieur

Comment te préparer, quel que soit le format

Une fois le test choisi, la méthode compte plus que le nombre d’heures. Trois réflexes utiles.

Commence par un test de niveau. Situer ton point de départ (par exemple autour de B1 ou B2) t’évite de réviser au hasard. Tu sauras combien de points te séparent de ton objectif et sur quelle compétence porter l’effort.

Travaille chaque section dans ses conditions réelles. Le Listening & Reading récompense les réflexes de compréhension rapide ; le 4-Skills demande en plus de t’entraîner à parler à voix haute et à rédiger en temps limité. Enregistre-toi pour le Speaking, chronomètre-toi pour le Writing.

Enchaîne les examens blancs. Se mettre en situation, complet et chronométré, reste le meilleur moyen de désamorcer le stress du jour J et de repérer où tu perds des points. Vise une marge confortable à l’entraînement pour aborder l’examen sereinement.

Pour t’évaluer sans payer ➜ T’entraîner gratuitement au TOEIC

Pour te tester en conditions réelles ➜ Passer un TOEIC blanc

Quand tu te sens prêt et que ton objectif est clair, il ne reste plus qu’à réserver ta session TOEIC dans le bon format. Choisir le bon test dès le départ, c’est déjà la moitié du travail.

FAQ : tes questions sur le choix du TOEIC

Quel TOEIC est éligible au CPF ? Seul le TOEIC 4-Skills est éligible au Compte personnel de formation. Le TOEIC Listening & Reading seul ne l’est pas, car une certification financée par le CPF doit évaluer aussi l’expression orale et écrite. Le CPF finance une formation d’anglais qui se conclut par le passage du 4-Skills, pas le seul passage du test. Quelle est la différence entre le TOEIC 4-Skills et le Listening & Reading ? Le TOEIC Listening & Reading évalue deux compétences passives, la compréhension orale et écrite, sur un score de 10 à 990. Le TOEIC 4-Skills ajoute l’expression orale (Speaking) et l’expression écrite (Writing), notées de 0 à 200 chacune. Le 4-Skills donne donc une photo complète de ton anglais, à l’oral comme à l’écrit. Le TOEIC 4-Skills est-il plus difficile ? Pas plus difficile, mais plus complet. Il dure 2 h 22 et te demande de parler et de rédiger, ce que le Listening & Reading n’évalue pas. Dans les parties à choix multiple, une mauvaise réponse n’enlève aucun point : mieux vaut toujours répondre. Combien de temps un score TOEIC est-il valable ? Deux ans, quel que soit le format. Passé ce délai, l’attestation n’est plus certifiée par ETS et il faut repasser le test si un organisme l’exige. Anticipe donc la date de ton test par rapport à ta candidature ou à ton embauche. Quel TOEIC passer pour une école d’ingénieur ? Vérifie l’exigence exacte de ton école : beaucoup demandent au moins 785 points en compréhension, soit un niveau B2. Le Listening & Reading répond à ce besoin, et les sections Listening et Reading du 4-Skills lui sont équivalentes. Si ton école accepte les deux, le 4-Skills est plus polyvalent car il atteste aussi de ton expression.

Sources