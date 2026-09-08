TOEIC Link : le nouveau test d’anglais d’ETS, et ce qu’il change pour toi

ETS commercialise un test d’anglais dont presque personne ne parle en France : le TOEIC Link. Quatre modules en ligne, environ 80 minutes, des scores de 0 à 25 par compétence. Voici ses chiffres officiels, ce qu’il explique des rumeurs de réforme, et le test que tu dois réellement passer pour ton école.

Depuis le printemps 2026, une même série de chiffres circule sur les sites de préparation à l’anglais : un TOEIC qui passerait à 1h20, se passerait en ligne quand on veut, et noterait chaque compétence sur 25 points. Ces chiffres ne sortent de nulle part. Ils correspondent à un test bien réel, édité par ETS, mais qui n’est pas celui que tu crois : le TOEIC Link. Avant de t’inquiéter pour la préparation que tu as commencée, prends deux minutes pour comprendre de quoi il s’agit. Et si tu vises une session cette année, tu peux continuer à préparer ton TOEIC en ligne sans rien changer à ta méthode.

Informations vérifiées le 8 septembre 2026 sur les pages officielles d’ETS Global, sur ets.org et sur la fiche France Compétences RS7229.

SOMMAIRE

TOEIC Link : de quoi parle-t-on exactement ?

Le TOEIC Link est une gamme d’évaluations en ligne lancée par ETS, l’organisme qui édite le TOEIC depuis plus de quarante-cinq ans. La brochure officielle qui le présente est datée de juin 2025.

Sa particularité tient en un mot : modulaire. Là où le TOEIC classique est un test qu’on passe en bloc, le TOEIC Link se compose de quatre modules indépendants, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite, qu’une organisation peut faire passer ensemble ou séparément. Une entreprise qui recrute des commerciaux à l’international peut ne tester que l’oral. Une université peut ne tester que l’écrit.

Tout se déroule en ligne, de l’inscription à la remise des résultats. La surveillance est assurée soit entièrement par une intelligence artificielle, soit par un modèle mixte qui associe l’IA et un surveillant humain. Le test se lance dans un navigateur verrouillé, le Secure Exam Browser, qui empêche le candidat d’ouvrir d’autres applications pendant l’épreuve.

Format et durée : quatre modules, environ 80 minutes

Voici le détail de chaque module, tel qu’il figure dans la brochure officielle d’ETS.

Module Questions Durée Types de tâches Listening 30 18 minutes Photographies, questions-réponses, conversations et courts exposés Reading 27 26 minutes Phrases à compléter, textes à trous, passages simples, doubles et triples Speaking 11 10 minutes Lire un dialogue à voix haute, écouter et répéter, exprimer une opinion Writing 6 27 minutes Construire une phrase, rédiger un e-mail bref puis développé, donner son point de vue

Un détail qui en dit long sur la conception du test : les modules Listening et Reading sont adaptatifs. Ils se déroulent en deux étapes. Une première série de questions oriente le candidat, puis le test lui sert une seconde série plus facile ou plus difficile selon ses réponses. C’est ce qui permet de mesurer un niveau en moins de vingt minutes, là où le TOEIC Listening and Reading a besoin de 200 questions et de deux heures.

Sur la durée totale, les sources officielles ne disent pas tout à fait la même chose, et autant le signaler franchement. La page française d’ETS Global et la brochure annoncent 90 minutes pour les quatre compétences ; la page d’ets.org indique « environ 80 minutes ». La somme des quatre modules donne 81 minutes de temps de test effectif. L’écart correspond vraisemblablement au temps d’installation et de vérification d’identité, mais ETS ne le précise pas.

Les résultats tombent immédiatement pour la compréhension orale et écrite, et sous 48 heures pour l’expression orale et écrite, qui demandent une correction humaine.

Des scores de 0 à 25, et la correspondance CECRL

C’est le point qui déroute le plus, parce qu’il n’a rien à voir avec l’échelle que tout le monde connaît. Le TOEIC Link ne se note ni sur 990, ni sur 495. Chaque compétence est notée de 0 à 25, et le score global aussi.

La grille officielle de correspondance entre le score TOEIC Link et les niveaux du CECRL.

Chaque tranche de points correspond à un niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Score TOEIC Link Niveau CECRL Profil 0 à 7 A1 Utilisateur débutant 8 à 12 A2 Utilisateur élémentaire, intermédiaire 13 à 17 B1 Utilisateur indépendant, niveau seuil 18 à 21 B2 Utilisateur indépendant, avancé 22 à 25 C1 Utilisateur expérimenté, autonome

Cette grille mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle figure aussi ailleurs que dans la documentation d’ETS. La fiche RS7229 du Répertoire spécifique de France Compétences, qui enregistre la « Certification TOEIC 4 compétences », publie exactement le même tableau de seuils par compétence, de A2 à C1. Cette fiche est active, enregistrée le 18 juillet 2025 pour cinq ans, et elle remplace l’ancienne fiche RS6151.

Une nuance utile entre les deux documents : la brochure d’ETS descend jusqu’à A1, alors que la fiche France Compétences commence à A2. La raison est écrite noir sur blanc dans la fiche, la certification n’est délivrée qu’à partir du niveau A2. En dessous, le candidat reçoit une simple attestation de passage, sans résultat officiel ni parchemin.

Pour situer un score sur l’échelle européenne ➜ Le tableau d’équivalence TOEIC et CECRL

À qui s’adresse le TOEIC Link ?

La brochure d’ETS est explicite sur ce point : le TOEIC Link a été conçu pour les entreprises, les universités et les gouvernements, afin d’évaluer des nouvelles recrues, des salariés ou des étudiants. Ce n’est pas un test qu’un particulier réserve en ligne comme il réserverait une session de TOEIC Listening and Reading.

Les usages décrits par ETS sont ceux d’un outil de gestion des compétences : recruter et promouvoir, identifier les lacunes en anglais d’une équipe, cibler un plan de formation, éclairer une décision d’admission ou de diplomation.

Un particulier peut malgré tout obtenir un score TOEIC Link. La FAQ d’ETS précise qu’il doit alors passer le test auprès d’un membre du ETS Preferred Network, le réseau de partenaires agréés qui administre l’évaluation. Autrement dit, il faut passer par une structure, pas par une inscription individuelle en ligne.

Dernier point à connaître, et il explique en partie la discrétion du test en France : ETS indique qu’au lancement, les évaluations TOEIC Link sont mises à disposition en priorité dans les pays où une solution en ligne est nécessaire.

Link, 4-Skills, Listening and Reading : ne pas confondre

Trois tests coexistent aujourd’hui dans la gamme TOEIC, et ils ne servent pas au même usage. Ce tableau reprend les chiffres des fiches officielles d’ETS Global, consultées le 8 septembre 2026.

TOEIC Listening and Reading TOEIC 4-Skills TOEIC Link Compétences Compréhension orale et écrite Les 4 compétences Les 4 compétences, ensemble ou séparément Durée 2 h (ou 1 h en version réservée aux organisations) 2h22 Environ 80 à 90 minutes Format Papier-crayon ou en ligne Sur ordinateur 100 % en ligne Score 10 à 990 5 à 495 par section de compréhension, 0 à 200 par section d’expression 0 à 25 par compétence Niveaux A1 à C1 A1 à C1 A1 à C1 Validité 2 ans 2 ans 2 ans Tarif public en France 189,00 € 216,00 € Sur devis, via le réseau de partenaires Public visé Particuliers et organisations Particuliers et organisations Entreprises, universités, gouvernements

Le TOEIC Listening and Reading reste, de très loin, le test le plus demandé en France, et celui sur lequel se fondent les seuils exigés par les écoles. Chez digiSchool, le partenariat avec ETS Global permet de le passer à 159 €, contre 199 € pour le 4-Skills.

Ce que le TOEIC Link explique des rumeurs de réforme

Depuis le printemps 2026, plusieurs organismes de formation et sites de préparation, parmi lesquels Digilangues, astprep, Polyglottes, Alfmed, Universal Languages et reussir-toeic, annoncent une refonte du TOEIC 4-Skills qui serait entrée en vigueur le 3 août 2026 : test ramené à 1h20 environ, passage en ligne à la demande, notation sur 25 points par compétence.

Mets ces trois caractéristiques en face de la fiche du TOEIC Link. Durée resserrée autour de 80 à 90 minutes, passation 100 % en ligne, scores de 0 à 25 par compétence. La correspondance est terme à terme.

Et sur les pages qu’un candidat français utilise réellement pour s’inscrire, rien n’a bougé. Nous avons vérifié les deux fiches ce 8 septembre, trente-six jours après la date annoncée : le TOEIC 4-Skills affiche toujours une durée totale de 2h22 et des sessions à 216,00 €, le Listening and Reading toujours 2 heures et des sessions à 189,00 €. Le blog d’ETS Global n’a publié aucune actualité depuis le 30 avril 2026.

Nous ne prétendons pas savoir ce qui s’est passé dans la communication d’ETS ni dans celle de ses centres agréés, et nous ne l’inventerons pas. Ce que nous constatons se résume à ceci : les chiffres relayés existent bel et bien, ils décrivent un produit ETS réel, et ce produit n’est pas le test que tu réserves aujourd’hui pour ton école. Il faut ajouter que l’échelle 0-25 n’est pas non plus une invention : elle figure dans le registre officiel français, sur la fiche RS7229 modifiée le 4 septembre 2025.

Notre suivi de l’annonce du 3 août ➜ TOEIC 4-Skills : ce qui change, et ce qui n’a pas changé

Alors, quel TOEIC dois-tu passer ?

La réponse dépend de ce qu’on te demande, et elle est plus simple qu’il n’y paraît.

Ton école d’ingénieurs exige un score chiffré. Les établissements accrédités par la Commission des titres d’ingénieur demandent un niveau B2, traduit dans la très grande majorité des cas par un seuil de 785 points au TOEIC Listening and Reading. Ce seuil est exprimé sur l’échelle 10-990. Un score TOEIC Link, noté sur 25, ne s’y substitue pas. C’est donc bien le Listening and Reading qu’il te faut, et son format n’a pas changé.

Ton école de commerce ou ton master demande une certification. Même logique : vérifie noir sur blanc quel test et quel score figurent dans le règlement. Les seuils sont presque toujours exprimés sur l’échelle du Listening and Reading.

Ton employeur t’a parlé d’un test d’anglais en ligne de moins de deux heures. Là, il peut effectivement s’agir du TOEIC Link, puisque c’est exactement le cas d’usage pour lequel ETS l’a conçu. Demande-lui confirmation du nom du test avant de préparer quoi que ce soit, l’échelle de score n’étant pas la même.

Dans tous les cas, le travail de fond ne change pas d’un test à l’autre. Les quatre compétences évaluées sont les mêmes, les situations professionnelles aussi, e-mails, réunions, conversations de bureau. Commence par situer ton niveau, tu peux tester le TOEIC gratuitement pour repérer tes points faibles section par section. Puis mets-toi en conditions réelles : passer un TOEIC blanc chronométré reste la façon la plus efficace de travailler ta gestion du temps. Quand tu te sens prêt, il ne te reste qu’à réserver ta session TOEIC.

Le seuil exigé pour un diplôme d’ingénieur ➜ Le score minimum au TOEIC pour valider un diplôme d’ingénieur

Questions fréquentes

Le TOEIC Link remplace-t-il le TOEIC Listening and Reading ? Rien dans la documentation d’ETS ne l’indique. Au 8 septembre 2026, les trois tests sont présentés en parallèle sur le site d’ETS Global, et les fiches du Listening and Reading comme du 4-Skills proposent toujours des sessions à date fixe, avec leurs tarifs et leurs formats habituels. Peut-on passer le TOEIC Link en candidat individuel ? Pas par une inscription en ligne classique. ETS précise qu’une personne souhaitant obtenir un score TOEIC Link doit passer le test auprès d’un membre de son réseau de partenaires agréés, l’ETS Preferred Network. Le test a été conçu pour les entreprises, les universités et les gouvernements. Un score TOEIC Link est-il accepté par les écoles d’ingénieurs ? Les seuils des écoles accréditées par la CTI sont exprimés en points sur l’échelle 10-990 du TOEIC Listening and Reading, le plus souvent 785. Le TOEIC Link utilise une échelle de 0 à 25 par compétence, qui n’est pas convertible dans cette échelle. Avant toute inscription, vérifie le nom exact du test demandé dans le règlement de ton établissement. Combien de temps dure le TOEIC Link ? Environ 80 à 90 minutes pour les quatre compétences. Les sources officielles d’ETS diffèrent légèrement, la brochure et la page française annonçant 90 minutes, la page d’ets.org environ 80. La somme des quatre modules donne 81 minutes de temps de test effectif : Listening 18 minutes, Reading 26, Speaking 10 et Writing 27. Comment se lit un score TOEIC Link ? Chaque compétence et le score global sont notés de 0 à 25, avec une correspondance CECRL : 0 à 7 pour A1, 8 à 12 pour A2, 13 à 17 pour B1, 18 à 21 pour B2 et 22 à 25 pour C1. La certification française enregistrée sous la fiche RS7229 n’est délivrée qu’à partir du niveau A2. Le TOEIC Link est-il éligible au CPF ? La certification enregistrée au Répertoire spécifique et mobilisable via le CPF est la « Certification TOEIC 4 compétences », fiche RS7229, active jusqu’au 18 juillet 2030. Le TOEIC Link n’y figure pas sous ce nom. Vérifie la fiche de la certification sur Mon Compte Formation au moment de mobiliser tes droits. Combien de temps un score TOEIC reste-t-il valable ? Deux ans pour les trois tests. La fiche RS7229 apporte une précision utile : la certification elle-même n’a pas de durée limitée, mais ETS ne confirme plus un score ni ne délivre de duplicata à un établissement demandeur au-delà de deux ans.

Sources