TOEIC 4-Skills : ce qui change à partir du 3 août 2026

Le TOEIC 4-Skills fait peau neuve le 3 août 2026 : durée ramenée de 2h22 à 1h20 maximum, passage possible 24h/24, nouvelle échelle de scores par compétence et badge numérique à afficher sur LinkedIn. On fait le point sur ce qui change, ce qui reste valable et la meilleure stratégie si tu prépares le test cet été.

Le TOEIC 4-Skills, le test d’ETS qui évalue les quatre compétences d’anglais en une seule session, change de visage le 3 août 2026. Les centres d’examen agréés ETS ont commencé fin juin à détailler la réforme : un test ramené de 2h22 à 1h20 maximum, un passage possible 24h/24, une nouvelle échelle de scores par compétence et un badge numérique à afficher sur LinkedIn. Si tu vises la certification cette année, ces changements pèsent sur ta stratégie : passer avant ou après le 3 août ne te fera pas vivre le même examen. En attendant, le contenu évalué reste de l’anglais professionnel : tu peux déjà t’entraîner au TOEIC gratuitement pour ne pas dépendre du calendrier. Voici ce qui change, ce qui reste valable et comment t’organiser.

Le nouveau TOEIC 4-Skills en un coup d’œil : plus court, plus flexible, avec une lecture des scores simplifiée. Source : annonce des centres d’examen agréés ETS, juin 2026.

Sommaire

Le TOEIC 4-Skills aujourd’hui : le format encore en vigueur

Jusqu’au 3 août 2026, le TOEIC 4-Skills conserve le format décrit par ETS Global : quatre sections enchaînées en 2h22, sur ordinateur. Dans le détail : 45 questions de compréhension orale en 25 minutes, 5 tâches d’expression orale en 20 minutes, 45 questions de compréhension écrite en 37 minutes et 3 tâches d’expression écrite en 60 minutes, dont un essai de 300 mots minimum.

Côté résultats, les sections Listening et Reading sont notées de 5 à 495 points chacune (total sur 990, équivalent au TOEIC Listening & Reading), et les sections Speaking et Writing de 0 à 200 points chacune. Chaque résultat est corrélé au CECRL, du niveau A1 au niveau C1, et l’attestation reste valable 2 ans. Pour une présentation complète du test actuel, consulte notre article Qu’est-ce que le TOEIC 4 Skills ?

Un point ne change pas : le 4-Skills est le TOEIC « tout en un », celui qui certifie à la fois ta compréhension et ton expression. C’est aussi le test proposé à tarif négocié chez digiSchool, à 199 € au lieu du tarif public, quand le Listening & Reading seul est à 159 €.

Les 5 changements annoncés pour le 3 août 2026

1. Un test ramené de 2h22 à 1h20 maximum

C’est le changement le plus spectaculaire : la durée totale passe de 2h22 à 1h20 maximum, soit une réduction de plus de 40 %. Les quatre compétences restent évaluées, mais avec des épreuves resserrées. ETS n’a pas encore publié le déroulé détaillé section par section pour la France ; le nombre exact de questions et la durée de chaque partie seront à vérifier à l’ouverture des inscriptions au nouveau format.

2. Un passage possible 24h/24, 7j/7

Fini les sessions à date fixe pour le 4-Skills : le test devient accessible à tout moment, selon tes disponibilités. Pour les salariés, les alternants et les étudiants qui jonglent avec un emploi du temps chargé, c’est la fin de la contrainte du samedi matin en centre d’examen. La surveillance à distance est annoncée comme simplifiée, avec des prérequis techniques allégés.

3. Une nouvelle échelle de scores : 25 points par compétence

Le nouveau barème annoncé abandonne les échelles actuelles (5 à 495 pour la compréhension, 0 à 200 pour l’expression) au profit d’un score sur 25 points par compétence, accompagné d’une moyenne globale des quatre compétences. La correspondance avec le CECRL est conservée et s’étendrait désormais de A1 à C2, là où le test actuel plafonne à C1. Ce point précis, le barème, est celui sur lequel nous attendons la confirmation d’ETS Global : ne le prends pas pour définitif avant l’annonce officielle.

4. Un badge numérique inclus, à partager sur LinkedIn

Chaque certification s’accompagnera d’un badge numérique gratuit, vérifiable, à afficher sur tes réseaux professionnels. Concrètement, un recruteur pourra vérifier ton niveau d’anglais directement depuis ton profil LinkedIn, sans te demander l’attestation PDF. ETS rejoint ici une pratique déjà répandue chez d’autres certificateurs.

5. Une interface modernisée

L’environnement de passation est refondu : interface plus claire, parcours d’inscription simplifié, moins de blocages techniques au démarrage. Rien qui change le contenu de l’épreuve, mais un vrai plus le jour J, où le stress technique s’ajoute souvent au stress de l’examen.

Avant / après : le comparatif en un tableau

Les données « avant » sont celles publiées par ETS Global ; les données « après » sont celles annoncées par les centres d’examen agréés ETS pour le 3 août 2026.

Critère Jusqu’au 2 août 2026 À partir du 3 août 2026 Durée totale 2h22 1h20 maximum Compétences évaluées Listening, Speaking, Reading, Writing Les mêmes quatre compétences Accès au test Sessions programmées 24h/24, 7j/7 Scores L et R : 5 à 495 chacune ; S et W : 0 à 200 chacune 25 points par compétence + moyenne globale (à confirmer par ETS) Correspondance CECRL A1 à C1 A1 à C2 (annoncé) Badge numérique Non Inclus, partageable sur LinkedIn Validité des résultats 2 ans 2 ans

Pour situer ton score sur l’échelle européenne ➜ Le tableau d’équivalence TOEIC / CECRL

Tu passes le test cet été : avant ou après le 3 août ?

La vraie question n’est pas « quel format est le meilleur », mais « de quoi as-tu besoin, et pour quand ». Trois cas de figure.

Il te faut une attestation avant la rentrée. Ne joue pas avec le calendrier : passe le test au format actuel et réserve ta session TOEIC sans attendre. Les résultats du format actuel restent valables 2 ans, réforme ou pas ; un score obtenu en juillet 2026 te couvrira jusqu’en juillet 2028.

Tu as le temps et tu veux la flexibilité. Attendre le 3 août peut se défendre : test plus court, passage quand tu veux, badge LinkedIn en prime. Garde en tête qu’un tout nouveau format arrive rarement sans période de rodage, et que les annales et tests d’entraînement au nouveau déroulé mettront quelques semaines à apparaître.

Ton école exige un score précis. Beaucoup d’écoles d’ingénieurs demandent 785 points au TOEIC Listening & Reading, le seuil B2 retenu dans la lignée des exigences de la CTI. Ce test-là, le L&R classique, n’est pas concerné par la réforme du 3 août : son format n’a pas bougé depuis juin 2018. Vérifie toujours quel test et quel score ton établissement exige noir sur blanc avant de t’inscrire.

Comment te préparer au nouveau format

Le format évolue, pas la matière : le TOEIC 4-Skills continue d’évaluer ton anglais dans des situations professionnelles réelles, e-mails, réunions, conversations de bureau. Le travail de fond reste donc exactement le même, et tout ce que tu prépares aujourd’hui te servira quel que soit le format que tu passeras.

Commence par situer ton niveau : tu peux tester le TOEIC gratuitement pour identifier tes points faibles, section par section. Ensuite, mets-toi en conditions réelles : passer un TOEIC blanc chronométré reste la meilleure façon de travailler ta gestion du temps, et elle deviendra encore plus décisive sur un test resserré à 1h20, où chaque minute compte davantage.

Enfin, surveille l’annonce officielle d’ETS Global. Dès que le déroulé détaillé du nouveau format sera publié, nous mettrons à jour cet article et nos contenus d’entraînement en conséquence.

FAQ : le nouveau TOEIC 4-Skills en questions

Quand le nouveau TOEIC 4-Skills entre-t-il en vigueur ? Le 3 août 2026, selon l’annonce relayée fin juin 2026 par les centres d’examen agréés ETS. ETS Global n’a pas encore publié la date sur ses pages officielles ; l’information est à confirmer par l’éditeur du test. Mon score TOEIC actuel reste-t-il valable après la réforme ? Oui. La validité des résultats TOEIC est de 2 ans à compter de la date du test, et la réforme n’y change rien. Un score obtenu au format actuel reste utilisable jusqu’à son échéance normale. Le TOEIC Listening & Reading change-t-il aussi ? Non. La réforme du 3 août 2026 concerne le TOEIC 4-Skills. Le TOEIC Listening & Reading conserve son format actuel, 200 questions en 2 heures environ, inchangé depuis le 1er juin 2018 d’après ETS Global. Le TOEIC 4-Skills reste-t-il éligible au CPF ? Le TOEIC 4-Skills est aujourd’hui éligible au CPF, et rien dans l’annonce de la réforme ne remet cette éligibilité en cause. Par prudence, vérifie la fiche de la certification sur Mon Compte Formation au moment de mobiliser tes droits. Combien coûte le TOEIC 4-Skills ? Le tarif public varie selon le centre et le pays. Chez digiSchool, le partenariat avec ETS Global permet de passer le TOEIC 4-Skills à 199 €, et le TOEIC Listening & Reading à 159 €.

Sources