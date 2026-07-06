Pas de formation après Parcoursup ? 6 solutions pour trouver une école avant la rentrée

La phase principale d’admission Parcoursup est terminée et tu n’as toujours pas trouvé de formation pour la rentrée ? Même si la situation peut sembler stressante, elle est loin d’être exceptionnelle. Chaque année, des milliers de candidats décrochent une place au cours de l’été, parfois seulement quelques semaines avant la rentrée. Zoom sur 6 solutions pour trouver ton école pour la rentrée.

À retenir

Ne pas avoir de formation en juillet ne signifie pas que ta rentrée est compromise.

La phase complémentaire Parcoursup permet encore de candidater dans des formations qui ont des places disponibles.

permet encore de candidater dans des formations qui ont des places disponibles. De nombreuses écoles recrutent hors Parcoursup avec leurs propres modalités et calendrier.

La CAES peut accompagner les candidats qui n’ont reçu aucune proposition.

peut accompagner les candidats qui n’ont reçu aucune proposition. Plus tu engages rapidement tes démarches, plus tu augmentes tes chances de trouver une formation avant septembre.

Tu n’as pas de formation après Parcoursup : que faire ?

Même après la fin de la phase principale d’admission le 11 juillet, plusieurs dispositifs continuent de fonctionner pendant l’été. Certaines formations recrutent encore, d’autres ouvrent de nouvelles places et des solutions d’accompagnement existent pour les candidats qui sont toujours sans affectation. Voici les principales options à connaître.

Participe à la phase complémentaire Parcoursup

La phase complémentaire est la solution la plus connue pour les candidats qui n’ont toujours pas trouvé de formation pour la rentrée. En effet, c’est une nouvelle étape de la procédure qui permet de formuler de nouveaux vœux dans les établissements qui disposent encore de places vacantes.

Tu peux notamment candidater en :

licence ;

BTS ;

BUT ;

classe préparatoire ;

DN MADE ;

et même certaines grandes écoles.

Les réponses arrivent progressivement pendant l’été, au fur et à mesure de l’étude des dossiers.

Notre conseil : consulte régulièrement la carte des formations disponibles, car de nouvelles places peuvent apparaître au fil des semaines. Et ne tarde pas trop non plus car on le rappelle, seules les formations qui disposent encore de places sont proposées sur Parcoursup en phase complémentaire.

➜ On t’explique tout sur la phase complémentaire Parcoursup dans cet article.

Regarde les formations qui recrutent hors Parcoursup

Toutes les formations post-bac ne passent pas par Parcoursup. De nombreux établissements poursuivent leurs admissions directement pendant l’été.

C’est notamment le cas de certaines :

écoles de commerce ;

écoles d’informatique ;

écoles de communication ;

écoles spécialisées (design, audiovisuel, tourisme, etc.) ;

établissements privés.

Les modalités de candidature varient selon les écoles : dossier, entretien, concours ou étude du dossier scolaire. Si ton projet professionnel est déjà bien défini, cette solution peut te permettre de sécuriser rapidement une place.

Demande l’accompagnement de la CAES

Tu n’as reçu aucune proposition d’admission malgré tes démarches ? Tu peux solliciter la Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES).

Présente dans chaque académie, elle accompagne les candidats qui sont toujours sans solution.Son rôle est de proposer une ou plusieurs formations compatibles avec :

ton projet d’études ;

ton profil ;

les places encore disponibles.

L’accompagnement est gratuit et peut être demandé directement depuis ton dossier Parcoursup. On t’explique comment solliciter l’aide de la CAES dans le cadre de Parcoursup.

Prends rendez-vous dans un CIO

Les Centres d’information et d’orientation (CIO) continuent d’accueillir les élèves pendant une partie de l’été. Les psychologues de l’Éducation nationale peuvent t’aider à :

faire le point sur ton orientation ;

découvrir des formations auxquelles tu n’avais pas pensé ;

identifier les établissements qui recrutent encore ;

préparer un nouveau projet si nécessaire.

Un rendez-vous peut parfois débloquer une situation en ouvrant des pistes auxquelles tu n’avais pas pensé.

As-tu pensé à l’alternance ?

Toutes les formations en alternance ne sont pas complètes au mois de juillet. De nombreux CFA et établissements continuent de recruter jusqu’à la rentrée, voire au-delà. Si tu souhaites alterner périodes en entreprise et cours, il est encore temps de :

rechercher un employeur ;

contacter les CFA de ton secteur ;

répondre aux offres publiées pendant l’été.

Certaines formations peuvent même t’accepter avant que tu aies trouvé ton entreprise, à condition de poursuivre activement tes recherches.

Renseigne-toi sur les rentrées décalées

Toutes les formations ne débutent pas en septembre. En effet, certaines écoles organisent une rentrée décalée entre janvier et mars. Cette solution permet de commencer ses études quelques mois plus tard sans attendre une année complète.

Elle concerne notamment plusieurs écoles :

de commerce ;

d’ingénieurs ;

du numérique ;

de communication.

Si tu ne trouves pas de place pour septembre ou que tu veux te laisse le temps de la reflexion mais sans laisser passer une année, la rentrée décalée peut être une excellente alternative.

Quelles formations recrutent encore pendant l’été ?

Les possibilités varient chaque année, mais plusieurs types de formations continuent généralement leurs admissions :

Formation Recrutement pendant l’été BTS Oui, selon les établissements et via la phase complémentaire BUT Oui, selon les établissements et via la phase complémentaire Licences Oui, selon les places disponibles Écoles de commerce Souvent Écoles d’informatique Très souvent Écoles spécialisées Fréquemment CFA Oui

Les erreurs à éviter

Lorsque l’on est encore sans formation en juillet, certaines erreurs peuvent faire perdre un temps précieux.

Attendre sans faire de démarches

Plus tu attends, moins les possibilités sont nombreuses.

Se limiter à une seule solution

Ne mise pas uniquement sur une éventuelle proposition Parcoursup. Multiplie les démarches, notamment via les alternatives citées ci-dessus.

Penser que tout est complet

Chaque été, des désistements créent de nouvelles opportunités et tu peux recevoir une proposition d’admission à un de tes voeux archivés sur Parcoursup. De nouvelles places peuvent se débloquer.

Renoncer à ton projet

Ne change pas complètement d’orientation dans la précipitation. Prends le temps d’évaluer toutes les solutions qui correspondent réellement à tes envies et à ton projet professionnel.

FAQ

Peut-on encore trouver une formation en août ?

Oui. De nombreuses écoles poursuivent leurs admissions pendant l’été et des places peuvent encore se libérer.

Peut-on s’inscrire dans une école après Parcoursup ?

Oui. Certaines écoles recrutent directement sans passer par la plateforme.

La phase complémentaire garantit-elle une place ?

Non. Elle augmente tes possibilités, mais l’admission dépend des places disponibles et de ton dossier.

La CAES peut-elle m’imposer une formation ?

Non. Elle formule des propositions que tu es libre d’accepter ou non.

Peut-on commencer ses études en janvier ?

Oui. Certaines écoles proposent des rentrées décalées au début de l’année suivante.

Est-il trop tard pour chercher une alternance ?

Non. De nombreux contrats sont signés pendant l’été, parfois jusqu’à l’automne.