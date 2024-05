Liste d’attente Parcoursup : comment ça marche ?

A partir du 30 mai 2024, tu vas recevoir tes résultats Parcoursup . Il se peut que certains de tes voeux soient alors sur liste d’attente. Comment savoir si tu as tes chances d’avoir une place ? Quels sont les indicateurs à ta disposition ? Que faire si tu n’arrives pas à quitter la liste d’attente ? On t’explique ici comment fonctionnent les listes d’attente Parcoursup.

Il y a souvent plus de demandes que de places dans les formations post-bac proposées sur la plateforme. C’est pourquoi tu peux te retrouver sur liste d’attente sur Parcoursup.

Liste d’attente Parcoursup : quels sont les indicateurs ?

Parmi les vœux que tu as formulé sur Parcoursup, certains peuvent se retrouver en liste d’attente. « Je suis 435e sur liste d’attente, est-ce que je vais avoir une place ? ». Il est difficile de répondre à cette question, car les listes d’attente Parcoursup évoluent en fonction des places qui se libèrent. Mais pour t’aider à suivre l’évolution de ta candidature, plusieurs indicateurs sont mis à ta disposition.

Ta position en liste d’attente Parcoursup

Ta position sur liste d’attente, c’est la place que tu occupes dans la liste d’attente. Celle-ci peut changer tous les jours. En effet, les listes évoluent en fonction des réponses que les candidats avant toi acceptent ou refusent. C’est un système en mouvement.

En effet, si un ou plusieurs candidats avant toi dans la liste d’attente refusent une proposition d’admission ou se désistent en cours de procédure, alors leur place se libère. Celle-ci est alors proposée à un autre candidat dans l’ordre de la liste d’attente. À chaque nouvelle place libérée, tu gagnes alors des places ; et donc une chance d’être le prochain à qui sera envoyée une proposition d’admission.

Les candidats ont un délai assez court pour accepter ou refuser une proposition d’admission, donc ta position en liste d’attente peut évoluer assez vite. Celle-ci est mise à jour tous les matins.

Le nombre des candidats dans la liste d’ attente

Ce sont tous les candidats comme toi qui attendent une proposition d’admission. Avec cet indicateur, tu peux te rendre compte si la liste d’attente est longue ou non, et si tu es “bien positionné”.

Le nombre de places dans la formation

Toutes les formations affichent un nombre maximum de places proposées, et selon les formation ce nombre varie beaucoup. C’est quand le nombre de candidatures dépassent le nombre de places proposées que les candidats sont mis sur liste d’attente. Il faut alors que des places attribuées à d’autres candidats se libèrent.

Ta position dans le classement Parcoursup de la formation

Anciennement appelé liste d’appel, cet indicateur correspond à l’ordre dans lequel les candidats peuvent recevoir une proposition d’admission. Il est fixe et te permet donc de te situer parmi tous les candidats. Il tient compte du nombre de places proposées dans la formation et du nombre de candidats positionnés avant toi en liste d’attente.

La position dans le classement du dernier candidat à avoir reçu une proposition d’admission

C’est un indicateur qui évolue tout au long de la procédure, en fonction des places qui se libèrent. Plus ce chiffre est proche du tien, plus la possibilité de recevoir une proposition d’admission est grande.

La position dans le classement Parcoursup du dernier candidat appelé en 2023

En lien avec ta position dans le classement Parcoursup de la formation, c’est un indicateur qui te permet d’évaluer tes chances d’obtenir une place lors de la procédure. Attention, d’une année à l’autre le nombre de candidatures changent.

Si tu es 322e dans la classement de la formation cette année et que le dernier appelé l’an dernier était en 423e position, tu peux imaginer avec tes chances. Si en revanche le dernier appelé était 266e, il faut croiser les doigts pour que des candidats libèrent des places.

Quelle différence entre position en liste d’attente et position dans le classement Parcoursup ?

C’est une question qui revient tous les ans. Il faut bien comprendre la différence entre la liste d’attente et l’ordre de classement de la formation.

Pour simplifier, après l’étude des candidatures, toutes les formations établissent un classement de tous les candidats. C’est en suivant l’ordre de ce classement que sont attribuées les places. Quand le nombre de candidats est plus important que le nombre de places proposées, alors il y a une liste d’attente.

Exemple d’une liste d’attente Parcoursup

Pour que tu comprennes le fonctionnement des listes d’attente Parcoursup, voici un exemple concret.

Le 1er jour des résultats Parcoursup le 30 mai 2024, Karl est 10e sur liste d’attente, dans une formation propose 20 places. Devant lui donc, 20 candidats ont reçu une proposition d’admission (capacité d’accueil de la formation) et 9 autres sont devant lui dans la liste d’attente.

3 jours plus tard, sur les 20 qui ont reçu une proposition d’admission, 11 ont accepté et 9 ont refusé. Entre temps également, 5 candidats devant lui sur la liste d’attente ont renoncé à leur vœu pour cette formation, libérant ainsi plusieurs places.

Résultat : 9 places sont à nouveau disponibles dans la formation et plus que 4 candidats sont devant lui sur la liste d’attente. Karl reçoit donc une proposition d’admission !

Liste d’attente Parcoursup : comment ça marche ?

On sait que la phase d’admission Parcoursup peut sembler interminable quand on est sur liste d’attente ! Si personne ne peut prédire si tu as tes chances d’être pris, ces indicateurs te permettent au moins de te faire une idée des chances possibles.

Quand sont mises à jour les listes d’attente Parcoursup ?

La mise à jour des résultats Parcoursup est effectuée chaque matin. Ta position dans la liste d’attente sera donc actualisée tous les jours. Inutile donc de vérifier si tu as gagné quelques places au cours de la journée !

Que faire si mes voeux sont en liste d’attente ?

Il se peut qu’au cours de la phase d’admission principale Parcoursup tes voeux en attente mettent du temps à se transformer en proposition d’admission. Si tous tes voeux sont en attente, tu n’as pas grand chose à faire hormis attendre les mises à jour chaque matin.

Note bien que si tu acceptes une proposition d’admission, mais que tu conserves des voeux en attente, tu devras bien préciser lesquels.

Entre le 1er juillet et le 3 juillet 2024, tu devras classer tes voeux en attente par ordre de préférence. On t’explique ici comment fonctionne le classement des voeux en attente.

Pour multiplier tes chances de trouver ta formation post-bac, tu pourras alors reformuler des voeux en phase complémentaire. Une nouvelle étape de la procédure Parcoursup qui commencera le 11 juin 2024.

Le principe : tu saisis jusqu’à 10 nouveaux voeux dans les formations proposant des places disponibles.