Qu’est ce que les attendus nationaux Parcoursup ?

Pour favoriser la réussite des étudiants dans leur premier cycle d’études supérieures, les candidats doivent réunir certaines connaissances et compétences selon les filières choisies. On t’éclaire dans cet article sur ce que sont les attendus nationaux Parcoursup et en quoi ils peuvent t’aider pour faire tes choix de voeux en phase principale et en phase complémentaire.

Attendus nationaux Parcoursup : définition

Les attendus sont d’abord définis dans un cadre national. Mais ils peuvent être déclinés dans chaque université ou établissement en fonction des spécificités de leur offre de formation. Les attendus regroupent les diverses compétences qu’un étudiant doit posséder pour pouvoir réussir dans telle ou telle filière.

Où consulter les attendus nationaux des formations post-bac ?

Tu peux retrouver ces attendus nationaux et/ou locaux sur les fiches de formation consultables sur Parcoursup, dans l’onglet Comprendre les critères d’analyse des candidatures.

Il est plus que conseillé de prendre connaissance de ces attendus nationaux Parcoursup au moment où tu formules tes voeux ; en phase principale comme en phase complémentaire Parcoursup. Ces informations sont données à titre indicatif, mais peuvent t’orienter sur la compatibilité de ton profil ou non avec la formation visée.

Lettre de motivation Parcoursup : Exemples et conseils de rédaction

Attendus nationaux Parcoursup : exemples

Les formations, telles que les licences ou les BTS par exemple, affichent des attendus nationaux Parcoursup communs. Néanmoins, certains pré-requis pourront varier d’un établissement à l’autre ou selon les spécificités du diplôme préparé (double diplôme par exemple). Zoom sur différentes filières.

Attendus nationaux en licence de droit

La licence de droit est la 4e formation la plus demandée sur Parcoursup en 2024 avec 334 183 voeux validés, selon les statistiques du ministère de l’Enseignement supérieur. On peut lire cinq attendus nationaux Parcoursup pour cette mention, détaillés dans les fiches de formation :

Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires

Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte

Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail

Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques

En savoir plus sur la licence de droit en vidéo

Parcoursup 2024 : quelles formations sont les plus demandées ?

Quels attendus en IFSI ?

On peut lire dans les fiches de présentation des formations de DE infirmier en IFSI que cinq attendus principaux sont également retenus pour ce diplôme :

Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social, connaissance du métier, sens de l’intérêt général ;

: connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social, connaissance du métier, sens de l’intérêt général ; Qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe, aptitude à échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, capacité à se documenter et à communiquer dans une langue étrangère ;

: aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe, aptitude à échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, capacité à se documenter et à communiquer dans une langue étrangère ; Compétences en matière d’expression écrite et orale : bonne maîtrise du Français et du langage écrit et oral ;

: bonne maîtrise du Français et du langage écrit et oral ; Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l’arithmétique : aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l’information scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, maîtrise des bases de l’arithmétique ;

: aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l’information scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, maîtrise des bases de l’arithmétique ; Compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, méthode, assiduité, capacité à s’organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le travail, créativité.

Les attendus nationaux Parcoursup en Diplôme d’ingénieur en 5 ans

Avoir de solides compétences acquises dans les matières scientifiques suivies au lycée, particulièrement en mathématiques, qui pourront être enrichies par des connaissances technologiques, le tout donnant une capacité à analyser, à poser une problématique et à conduire un raisonnement et à l’appliquer.

suivies au lycée, particulièrement en mathématiques, qui pourront être enrichies par des connaissances technologiques, le tout donnant une capacité à analyser, à poser une problématique et à conduire un raisonnement et à l’appliquer. Disposer de compétences en matière de c ommunication numérique et d’expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet.

afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet. Disposer de compétences écrites et orales en langues étrangères, au minimum en anglais afin d’être capable de mener des recherches documentaires, de travailler à partir de documents originaux.

afin d’être capable de mener des recherches documentaires, de travailler à partir de documents originaux. Avoir une bonne culture générale, faire preuve d’ouverture d’esprit et de motivation pour les enjeux sociétaux.

En plus des attendus nationaux Parcoursup spécifique au diplôme, des recommandations de cursus peuvent être précisées par les formations. Là aussi et toujours à titre informatif, dans un objectif de transparence et de réussite dans le cursus.

Voir la rubrique : Parcoursup

Les questionnaires d’auto-évaluation Parcoursup

Pour pouvoir valider leurs voeux dans des formations très demandées, les candidats doivent renseigner un questionnaire d’auto-évaluation droit et sciences. En effet, ce questionnaire a pour but d’informer les candidats sur le type de connaissances et de compétences utiles et recommandées pour réussir dans ces cursus d’études supérieures.

Ce formulaire est accessible dans la section des attendus nationaux Parcoursup. Le candidat devra alors fournir l’attestation de son passage de test, lors de la validation de son voeu en droit ou dans l’une des 14 licences de sciences sont concernées :

informatique

mathématiques

physique

chimie

physique-chimie

sciences de la vie

sciences de la terre

sciences de la vie et de la terre

électronique-énergie électrique et automatique

mécanique

génie civil

sciences et technologies

sciences pour la santé

sciences pour l’ingénieur

Tu l’auras compris, ces attendus sont utiles pour te projeter dans la formation souhaitée. Tu peux également t’appuyer dessus dans ta lettre de motivation Parcoursup ou lors d’entretiens avec les écoles, pour démontrer l’adéquation de ton profil avec la formation visée.