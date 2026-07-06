Fin de la phase d’admission Parcoursup : que deviennent tes vœux en attente à partir du 11 juillet ?

Samedi 11 juillet 2026, c’est la fin de la phase principale d’admission Parcoursup. Tu ne recevras donc plus de proposition d’admission pour tes voeux validés en avril. Mais si tu as encore des voeux en attente sur Parcoursup, que deviennent-ils après le 11 juillet ? On t’explique.

À retenir sur la fin de la phase d’admission principale

Le 11 juillet 2026 marque la fin de la phase principale d’admission Parcoursu p. Elle ne concerne que les voeux confirmés le 1 er avril 2026 ; mais pas les vœux en apprentissage ni les vœux de la phase complémentaire.

p. Elle ne concerne que les voeux confirmés le 1 avril 2026 ; mais pas les vœux en apprentissage ni les vœux de la phase complémentaire. Les listes d’attente cessent d’évoluer à partir de cette date.

à partir de cette date. Les vœux en attente ne sont pas supprimés mais archivés dans ton dossier Parcoursup.

mais archivés dans ton dossier Parcoursup. Il est encore possible , mais plus rare, de recevoir une proposition pendant l’été si une place se libère.

, mais plus rare, de recevoir une proposition pendant l’été si une place se libère. Si tu n’as toujours pas de formation, d’autres solutions existent, notamment en passant par la phase complémentaire notamment.

SOMMAIRE

Que deviennent les vœux en attente dès le 11 juillet ?

Les vœux en attente ne disparaissent pas après le 11 juillet. Lorsque la phase principale d’admission prend fin, Parcoursup arrête simplement la mise à jour quotidienne des listes d’attente. Tes vœux sont automatiquement conservés dans ton dossier et archivés selon l’ordre de préférence que tu avais confirmé.

En revanche, tu ne verras plus les informations qui évoluaient chaque matin, comme :

ton rang dans la liste d’attente ;

le nombre de candidats devant toi ;

le nombre de places gagnées depuis la veille ;

les estimations de progression.

Autrement dit, la fin des listes d’attente ne signifie pas la suppression de tes vœux.

Que se passe-t-il exactement le 11 juillet ?

Pendant toute la phase principale, les établissements proposent progressivement leurs places aux candidats. Chaque fois qu’un étudiant refuse une proposition ou choisit une autre formation, une nouvelle place se libère. Les listes d’attente avancent alors automatiquement.

Le 11 juillet, c’est donc la fin de ce mécanisme quotidien : les listes d’attente sont figées, les indicateurs disparaissent et l’envoi de proposition d’admission devient exceptionnel. Encore une fois, on parle ici des voeux confirmés le 1er avril. Cela ne concerne pas les voeux de la phase complémentaire qui a débuté le 11 juin, ni les voeux en apprentissage.

Cette étape permet aux établissements de préparer sereinement la rentrée universitaire et d’organiser les inscriptions administratives.

Peut-on encore recevoir une proposition d’admission après le 11 juillet ?

Les dernières propositions d’admission en phase principale sont envoyées le 9 juillet 2026. Les candidats qui recevront une proposition d’admission à cette date auront jusqu’au 10 juillet 2026 (23h59, heure de Paris) pour y répondre. A partir du 11 juillet, les voeux en attente sont donc archivés dans le dossier candidat.

Mais au cours de la période estivale, certains candidats peuvent finalement renoncer à leur place pour plusieurs raisons :

changement de projet ;

admission dans une école hors Parcoursup ;

départ à l’étranger ou année de césure ;

signature d’un contrat d’alternance ;

désistement de dernière minute.

Lorsqu’une place se libère, Parcoursup peut encore contacter les candidats dont le vœu était resté en attente (et classé dans ses voeux en attente). Ces propositions deviennent toutefois beaucoup plus rares que pendant les premières semaines de la procédure.

Les vœux en attente sont-ils automatiquement supprimés ?

C’est une idée reçue qui revient chaque année, mais non les voeux en attente ne sont pas supprimés. Le 11 juillet ne correspond pas à une suppression automatique des vœux. Ces derniers restent enregistrés dans ton dossier et peuvent encore être utilisés si une place se libère.

Note que tu n’as aucune démarche particulière à effectuer pour les conserver archivés.

Que ce passe-t-il après le 11 juillet sur Parcoursup ?

Les résultats du bac sont tombés le 7 juillet pour le 1er groupe et jusqu’au 10 juillet pour les rattrapages. Tu sais alors si tu détiens ton sésame pour entrer dans le supérieur.

Si tu as déjà accepté définitivement une formation sur Parcoursup

Tu as déjà accepté une proposition d’admission, alors il est temps de faire ton inscription administrative auprès de ton établissement. Tu peux connaitre les modalités d’inscription en consultant ton espace Parcoursup.

Si tu as accepté ta proposition d’admission pour intégrer une formation dans un lycée (BTS, CPGE, DCG, etc) avant le 6 juillet, tu devras réaliser ton inscription adminsitrative avant le 10 juillet 2026 .

. Si tu as accepté ta proposition d’admission pour intégrer une formation dans une université, un IFSI, une école, etc avant le 11 juillet, tu devras réaliser ton inscription adminsitrative avant le 17 juillet 2026.

Inscription administrative Parcoursup : dates et démarches

Tu n’as reçu aucune proposition

Si a la fin de la phase d’admisison principale tu n’as pas encore de place, des solutions existent pour t’aider à trouver ta formation pour la rentrée :

reformuler des voeux en phase complémentaire jusqu’au 10 septembre, dans des places qui proposent encore des places

solliciter l’aide de la CAES pour un accompagnement personnalisé

te renseigner sur les formations en alternance

comme mentionné plus haut, il arrive que des candidats renoncent à leur place et donc Parcoursup pourra t’envoyer une proposition d’admission selon tes voeux archivés et la position dans le classement.

Idéalement ne tarde pas trop pour engager ces démarches. Si tu reçois une proposition d’admission pour une formation avant le 23 août, tu devras faire ton inscription adminsitrative avant lundi 24 août dans ton établissement.

➜ On t’en dit plus sur la phase complémentaire Parcoursup

FAQ sur les voeux en attente après le 11 juillet 2026

Les vœux en attente disparaissent-ils le 11 juillet ?

Non. Ils restent archivés dans ton dossier Parcoursup.

Les listes d’attente continuent-elles après le 11 juillet ?

Non. Elles cessent d’évoluer à la fin de la phase principale.

Peut-on recevoir une proposition en août ?

Oui. Une proposition peut encore être envoyée si une place se libère dans une formation où tu étais en attente.

Dois-je faire une démarche pour conserver mes vœux ?

Non. Les vœux sont automatiquement conservés dans ton dossier.

Que faire si je n’ai toujours aucune proposition ?

Tu peux participer à la phase complémentaire de Parcoursup et élargir tes recherches vers les formations qui recrutent encore.

Vais-je perdre ma place si j’ai accepté une formation ?

Non, à condition de réaliser ton inscription administrative dans les délais fixés par ton établissement.