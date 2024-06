Phase complémentaire Parcoursup 2024 : date, voeux, réponses

Depuis le début de la phase d’admission tu n’as reçu que des refus ou tu restes sur liste d’attente Parcoursup dans les formations visées. Les jours passent et tu commences à te demander si tu auras une place à la rentrée. Pas de panique ! Dès le 11 juin 2024, la phase complémentaire Parcoursup va te permettre de reformuler des vœux et de te faire aider par la CAES. Explications ici.

La phase complémentaire Parcoursup 2024, c’est une étape durant laquelle tu vas pouvoir formuler de nouveaux vœux. Mais seulement dans les formations qui proposent encore des places et dans lesquelles tu n’aurais pas déjà été refusé ! Cette liste sera actualisée chaque jour. C’est aussi une période pour solliciter de l’aide pour trouver ta formation pour la rentrée de septembre.

Cette dernière étape de la procédure Parcoursup débute le 11 juin 2024 à 14 h 00 et se termine le 12 septembre 2024.

En phase complémentaire, tu peux saisir jusqu’à 10 vœux. Encore une fois, seulement dans les formations qui ont des places disponibles.

Dates Parcoursup 2024

Dès le 11 juin : quelles formations sont proposées en phase complémentaire ?

Qui peut formuler des vœux sur Parcoursup en phase complémentaire ?

La phase complémentaire Parcoursup concerne en priorité :

les candidats qui n’ont reçu que des réponses négatives de la part des formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, IFSI par exemple) ;

de la part des (BTS, BUT, CPGE, IFSI par exemple) ; les candidats qui ont tous leurs vœux sur liste d’attente.

Mais tu peux tout à fait reformuler des vœux en phase complémentaire dès le 11 juin si :

Pas sûr de ton choix, tu ne t’es pas inscrit sur Parcoursup ? C’est donc l’occasion de créer ton dossier et de formuler jusqu’à 10 vœux .

? C’est donc l’occasion de créer ton dossier et de formuler jusqu’à Tu n’as pas confirmé tes vœux le 3 avril 2023 . Tes candidatures n’ont donc pas été envoyées aux formations. Retente donc ta chance en phase complémentaire, si les formations proposent encore des places.

le . Tes candidatures n’ont donc pas été envoyées aux formations. Retente donc ta chance en phase complémentaire, si les formations proposent encore des places. Tu as déjà accepté une proposition d’admission, mais c’est une option de « secours ». Pour tenter d’être accepté dans une formation qui te plaira davantage, formule de nouveaux vœux. Tant que tu n’as pas accepté définitivement une proposition d’admission, tu peux reformuler des vœux.

Comment formuler des vœux en phase complémentaire ?

Pendant la phase complémentaire, chaque candidat a donc le droit de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux. Il est important de souligner qu’il n’y a pas de sous-vœux en phase complémentaire. On t’explique ici la différence entre un vœu et un sous-vœu.

Pour connaître les formations qui proposent encore des places disponibles, consulte la carte interactive. Une mise à jour est effectuée quotidiennement jusqu’à la fin de la phase complémentaire. Il est donc conseillé de consulter régulièrement la plateforme pour t’informer sur les formations proposées en phase complémentaire.

Pour formuler tes vœux en phase complémentaire

Connecte-toi à ton dossier ;

à partir de l’onglet « Admission », clique sur « Je participe à la phase complémentaire » ;

clique sur l’onglet « Vœux » et sélectionne le sous-onglet « Vœux en phase complémentaire » ;

puis sur le bouton « Rechercher et ajouter une formation » pour accéder à la carte interactive.

Avant de valider tes vœux, n’oublie pas de saisir ton projet de formation motivé. Tu devras aussi bien renseigner toutes les informations requises pour candidater aux formations que tu demandes.

Parcoursup précise que tu peux renoncer à un vœu tant que la formation ne t’a pas répondu. Celui-ci ne sera alors pas comptabilisé dans tes 10 vœux supplémentaires.

Cas particuliers

Il faut savoir que tu ne peux pas reformuler un vœu dans une formation si celle-ci a déjà refusé ta candidature en phase principale d’admission.

Par exemple, tu as été refusé dans le BTS MCO du lycée X. Si ce lycée X propose des places en phase complémentaire, tu ne pourras pas reformuler de voeu dans cet établissement. Si en revanche le BTS MCO est vraiment la formation que tu vises, regarde quels autres lycées le proposent.

Sais-tu que les étudiants boursiers qui acceptent une proposition en dehors de leur académie peuvent toucher une aide à la mobilité Parcoursup de 500 € ? Pense donc à élargir tes recherches.

En revanche, si tu as déjà formulé des vœux pour un regroupement d’écoles (ingénieurs, commerce, etc.) et que tu n’as pas été refusé, tu auras la possibilité de candidater dans une école que tu n’aurais pas choisie en phase principale.

Résultats Parcoursup en phase complémentaire

En phase complémentaires Parcoursup, les formations ont 8 jours pour envoyer leurs réponses aux nouvelles candidatures. Tu ne peux recevoir que deux types de réponses :

Oui (proposition d’admission) ou Non pour les formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, écoles, etc)

(proposition d’admission) ou pour les formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, écoles, etc) Oui ou Oui-si pour les formations non sélectives (Licences, PASS, etc)

Tu noteras qu’en phase complémentaire Parcoursup, il n’y a pas de liste d’attente.

Quel est le délai pour répondre en phase complémentaire ?

Les réponses Parcoursup des formations en phase complémentaire se font au fur et à mesure des candidatures. « Dans l’essentiel des cas, les formations répondent dans un délai des 8 jours » précise la FAQ Parcoursup.

Comme en phase principale d’admission, tu devras aussi respecter les délais de réponse si une formation t’envoie une proposition d’admission. Retrouve la date limite de réponse en face de chaque proposition d’admission dans ton dossier candidat

Date de réception de la proposition d’admission Date limite pour accepter ou refuser en phase complémentaire entre le 11 juin et le 23 août 2024 tu as 2 jours pour répondre entre le 24 août et le 12 septembre 2024 tu as 1 journée pour répondre délais pour les réponses Parcoursup en phase complémentaire

A noter tout de même que pendant l’été, du 12 juillet au 23 août 2023 inclus (dates 2024 à venir), les formations sélectives et les licences qui proposent des dispositifs d’accompagnement suspendent leurs réponses. En revanche, pour les licences sans « oui-si », les réponses se font en continu tout au long de l’été.

Qui peut m’aider lors de la phase complémentaire ?

Ton prof principal, un psychologue de l’Éducation nationale, ou encore les Centre d’Information et Orientation sont à ta disposition. Tu peux échanger avec eux sur ton projet et tes envies. Ils t’aideront aussi peut être à élargir ton périmètre de recherche.

Si tu es étudiant en réorientation, tu peux te rapprocher du SCUIO de ton université (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation) pour bénéficier du même accompagnement.

À partir du 4 juillet, tu pourras solliciter l’aide de la Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES). Cette commission académique peut en effet t’accompagner dans ta recherche de formation. La demande se fait via ton dossier Parcoursup en cliquant sur le bouton « Je sollicite la CAES ». Plus d’info sur l’aide CAES Parcoursup dans cet article.

Lors de la phase complémentaire Parcoursup, tu as donc plusieurs cartes en main pour trouver une formation.