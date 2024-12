L’inscription Parcoursup est-elle obligatoire ?

À partir du 18 décembre, les bacheliers, étudiants en réorientation et candidats en reprise d’études pourront renseigner sur les formations post-bac accessibles pour la rentrée de septembre 2025 et déposer leurs candidatures via des vœux et des sous-voeux dès le 15 janvier 2025. Mais l’inscription sur Parcoursup est-elle obligatoire ? Réponse dans cet article.

Tu sais peut-être déjà assez précisément quelles études supérieures tu souhaites suivre. Ou au contraire, tu ne t’es pas encore trop penché sur la question et tu es encore en recherche d’informations. Quel que soit ton projet d’orientation, dois-tu obligatoirement t’inscrire sur Parcoursup ?

Non, l’inscription Parcoursup n’est pas obligatoire

Plus de 23 000 formations sélectives, non sélectives ou en apprentissage sont accessibles sur Parcoursup en 2025. Pourtant, certaines ne sont pas référencées sur la plateforme de pré-inscription en première année de l’enseignement supérieur en France. Cela concerne certaines écoles de commerce, des écoles d’art ou des écoles spécialisées privées proposant des BTS, ou des bachelors.

Ces formations ont leurs propres procédures et calendrier d’admission : étude des dossiers, épreuves de sélection, entretiens, etc. Les candidatures se font indépendamment de la plateforme Parcoursup, directement auprès des écoles concernées.

Pour connaître toutes les modalités et ne pas laisser passer d’opportunités, tu dois te renseigner directement auprès des établissements qui t’intéressent. Dans ce cas, comme les démarches s’effectuent hors de la plateforme, tu n’as aucune obligation de t’inscrire sur Parcoursup. Mais on ne le dira jamais assez, tu dois vraiment être sûr de ton projet d’orientation et de sa concrétisation (financement, admission, inscription définitive …).

Orientation hors Parcoursup : télécharge ton attestation de non inscription Parcoursup

Si tu fais le choix de ne pas t’inscrire sur la plateforme et que tu es admis dans une formation qui recrute hors de la plateforme, une attestation de non inscription Parcoursup te sera demandée. Il faudra la fournir à ta future formation lors de ton inscription administrative. Elle atteste que tu n’as pas formulé de vœux et donc pas de vœux en cours.

L’attestation de non-inscription Parcoursup sera téléchargeable sur la plateforme à partir du 2 avril 2025.

Si par malchance ce projet n’aboutit pas, sache que si tu fais le choix de ne pas t’inscrire sur Parcoursup au moment de la phase de formulation des vœux entre le 15 janvier et le 13 mars 2025, tu pourras t’inscrire sur Parcoursup et formuler des vœux lors de la phase complémentaire dès le 11 juin. Mais tu pourras seulement prétendre aux formations affichant encore des places disponibles.

Inscription Parcoursup conseillée pour un plan B

Même si tu as mûrement réfléchi ton projet de poursuite d’études dans le supérieur et que la formation que tu vises en priorité est une formation proposée hors Parcoursup, il est tout de même conseillé de créer ton dossier sur la plateforme et de formuler quelques vœux dans des formations similaires. On ne sait jamais, si en cas de revirement de situation ton inscription dans l’établissement hors Parcoursup n’aboutit pas.

Parmi les formations proposées sur Parcoursup, à l’université, en IUT, en grande école ou encore en école spécialisée, il y en a à coup sûr quelques-unes qui te permettront de te former dans les domaines qui t’intéressent. Une acceptation d’admission sur Parcoursup ne vaut pas une inscription définitive. Tu peux donc toujours t’assurer une place dans une formation qui te plaît en attendant une réponse de la formation visée hors Parcoursup.

Télécharge ton attestation de désinscription Parcoursup

Si tu as formulé des vœux, mais que tu t’inscris définitivement dans une formation hors Parcoursup, celle-ci te demandera, lors de ton inscription administrative, ton attestation de désinscription Parcoursup. Celle-ci atteste que tu n’as plus de vœux en cours.

Elle sera téléchargeable dans ton espace personnel dans la rubrique « admission » à partir du 2 juin 2025.