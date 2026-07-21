Mémoriser ses cours au lycée : la méthode des reprises espacées

Relire trois fois un cours la veille du contrôle donne l’impression de savoir, rarement le résultat. Les recherches reprises par éduscol pointent vers une autre méthode : reprendre la notion à intervalles de plus en plus longs, et se tester au lieu de relire. Comment l’installer concrètement, matière par matière, de la seconde à la terminale.

Relire trois fois son cours d’histoire la veille du contrôle donne une sensation très nette de maîtrise. Le texte devient familier, tout paraît clair. Puis la copie arrive, et les dates ne reviennent pas. Cet écart entre la sensation de savoir et le fait de savoir est le point aveugle de la plupart des révisions au lycée, et les recherches reprises par le ministère pointent toutes vers le même correctif : espacer les reprises, et se tester au lieu de relire. La méthode ne demande pas plus de temps de travail, elle en demande un autre découpage. digiSchool accompagne les élèves pour progresser au lycée (seconde à terminale) ; voici comment mémoriser ses cours au lycée en s’appuyant sur ce que la recherche a établi, et où cette méthode s’arrête.

Le principe des reprises expansées appliqué à un cours de lycée. L’exemple de rythme est celui donné dans la ressource éduscol de septembre 2024 ; il n’a pas valeur de règle unique.

Sommaire

Pourquoi relire son cours ne suffit pas

La relecture crée ce que les chercheurs appellent une illusion de fluidité. À la troisième lecture, le texte glisse tout seul, et le cerveau interprète cette facilité comme un signe de connaissance. C’est une erreur de diagnostic : ce qui est facile à lire n’est pas pour autant disponible en mémoire quand la page est fermée.

Le deuxième problème tient au calendrier. Un cours travaillé en une seule séance, la veille, est massé. Or la ressource publiée par éduscol en septembre 2024 rappelle un résultat statistique bien établi sur l’oubli : reprendre une notion trop tôt ne sert à rien, parce que le cerveau n’a pas eu le temps de l’oublier. C’est précisément l’effort de récupération, quand le souvenir a commencé à s’estomper, qui consolide la trace.

Autrement dit, la difficulté légère est le mécanisme, pas l’obstacle. Une révision qui semble confortable est souvent une révision qui ne fixe rien.

Pour t’entraîner sur de vrais sujets ➜ les annales du bac

Les reprises espacées : le rythme conseillé

Le principe porte un nom dans les ressources de l’éducation nationale : la reprise à rythme expansé, ou reprise expansée. Il tient en une phrase. Plus les reprises d’une notion sont nombreuses, plus la rétention est durable, à condition d’écarter progressivement les intervalles entre elles.

La ressource éduscol de septembre 2024 donne un exemple de rythme : une reprise après deux ou trois jours, puis une autre après cinq ou six jours, et ainsi de suite en élargissant. Ce n’est pas un barème officiel, c’est un ordre de grandeur. L’idée à retenir est la progression, pas les chiffres exacts.

Moment Ce que vous faites Durée réaliste Le soir du cours Vous relisez vos notes, vous complétez ce qui manque, vous transformez le cours en questions 10 à 15 minutes 2 à 3 jours après Première reprise, cours fermé : vous répondez à vos questions de mémoire 5 à 10 minutes 5 à 6 jours plus tard Deuxième reprise, uniquement sur ce qui a résisté 5 minutes Ensuite Intervalles de plus en plus longs : deux semaines, un mois, puis avant les contrôles quelques minutes

Les durées de ce tableau sont des repères de terrain, pas des valeurs officielles. Le point important est le rapport entre elles : la séance qui coûte le plus est la première, celle du soir du cours, et elle rend toutes les suivantes très courtes.

Se tester plutôt que se relire

Une reprise n’est utile que si elle vous oblige à aller chercher l’information sans la voir. C’est la différence entre récupération active et relecture passive, et c’est là que se joue l’essentiel.

Le Conseil scientifique de l’éducation nationale, créé en 2018 et présidé par Stanislas Dehaene, formule des recommandations qui vont dans ce sens : verbaliser à voix haute toutes les étapes d’un raisonnement, produire soi-même des fiches-résumé, travailler en binôme, s’évaluer régulièrement, ne pas craindre la répétition. Ce conseil réunit 29 chercheurs et dispose d’un groupe de travail entièrement consacré à la métacognition et à la confiance en soi.

Trois formes de test fonctionnent bien au lycée, par ordre de coût croissant :

La restitution écrite à blanc : feuille vierge, vous écrivez tout ce dont vous vous souvenez du chapitre, puis vous comparez au cours. Les trous que vous découvrez sont votre programme de révision.

: feuille vierge, vous écrivez tout ce dont vous vous souvenez du chapitre, puis vous comparez au cours. Les trous que vous découvrez sont votre programme de révision. La récitation à voix haute , en expliquant à quelqu’un qui ne connaît pas le sujet. L’exercice révèle immédiatement les passages appris par cœur mais non compris.

, en expliquant à quelqu’un qui ne connaît pas le sujet. L’exercice révèle immédiatement les passages appris par cœur mais non compris. Le quiz, le vôtre ou celui d’une plateforme, qui a l’avantage de vous forcer à répondre vite et de fournir la correction dans la foulée.

Se tromper pendant une de ces séances n’est pas un échec de la méthode. C’est l’information dont vous aviez besoin, obtenue en octobre plutôt qu’en juin.

Pour t’auto-évaluer chapitre par chapitre ➜ réviser le bac

Les flashcards : ce qu’on y met, ce qu’on n’y met pas

La ressource éduscol de septembre 2024 mentionne explicitement les flash cards comme outil de mémorisation des procédures enseignées. Une flashcard, c’est une question au recto, la réponse au verso. La difficulté n’est pas l’outil, c’est le choix de ce qu’on y met.

Ce qui marche

Une définition précise : « Que désigne la notion de puissance douce en HGGSP ? »

Une date associée à un événement unique, une formule, une propriété, un théorème.

Un mot de vocabulaire en langue vivante, avec un exemple d’emploi au verso plutôt qu’une traduction sèche.

Une étape d’une procédure : « Première étape pour étudier les variations d’une fonction ? »

Ce qui ne marche pas

Un paragraphe entier recopié au verso. Si la réponse fait cinq lignes, la carte est mal découpée : coupez-la en trois.

Une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Elle se devine sans rien savoir.

Une carte fabriquée à partir d’un cours qu’on n’a pas encore compris. Les flashcards consolident, elles n’expliquent pas.

Un ordre de grandeur utile : sur un chapitre de spécialité, une trentaine de cartes bien découpées couvrent l’essentiel du factuel. Au-delà d’une centaine, le système devient une corvée et vous l’abandonnerez en novembre. L’erreur la plus coûteuse à ce stade est la surproduction, pas la sous-production.

Papier ou application : faut-il passer à Anki ?

Anki est l’application la plus utilisée pour ce type de révision. Elle automatise ce qui est fastidieux à la main : elle calcule pour chaque carte le moment de la prochaine reprise, en fonction de la facilité avec laquelle vous avez répondu. Une carte ratée revient vite, une carte maîtrisée s’éloigne. C’est exactement la logique des reprises expansées, gérée par le logiciel.

Deux réserves méritent d’être posées avant de s’y lancer.

D’abord, télécharger un paquet de cartes tout fait, ce que la communauté appelle un deck, prive de l’essentiel du bénéfice. Fabriquer sa carte, c’est déjà décider ce qui compte dans le cours : c’est un travail de compréhension, pas de saisie. Un paquet de philosophie récupéré en ligne suit le cours de quelqu’un d’autre, avec ses découpages et parfois ses erreurs.

Ensuite, l’application est austère et sa configuration décourage beaucoup de lycéens dès la première semaine. Des fiches cartonnées coupées en quatre et rangées dans trois boîtes, une par intervalle, produisent le même effet sans aucun paramétrage. Le meilleur système reste celui que vous ouvrirez encore en mars.

Adapter la méthode matière par matière

La répétition espacée est très efficace sur ce qui se retient, beaucoup moins sur ce qui se travaille. Le partage se fait matière par matière.

Matière Ce qui se prête aux reprises espacées Ce qui demande autre chose Histoire-géographie, HGGSP Dates, acteurs, notions, définitions des jalons Construire une problématique, articuler un plan Mathématiques Formules, propriétés, conditions d’application d’un théorème Chercher un exercice inédit, rédiger une démonstration Langues vivantes Vocabulaire, verbes irréguliers, structures idiomatiques La prise de parole en continu, la compréhension orale SVT, physique-chimie Mécanismes, unités, protocoles, schémas légendés L’analyse de documents, le raisonnement expérimental Philosophie Repères, distinctions conceptuelles, thèses d’auteurs La dissertation, l’explication de texte Français, en première Œuvres au programme, procédés, citations clés Le commentaire, la dissertation, l’oral sur texte

Une élève de première qui apprend ses citations de L’Assommoir par flashcards et qui n’a jamais rédigé un commentaire complet arrivera à l’épreuve anticipée de français avec beaucoup de matière et aucune méthode. Les deux colonnes du tableau se travaillent en parallèle, pas l’une après l’autre.

Réviser matière par matière en terminale ➜ réviser en terminale

Où la méthode s’arrête

Il faut le dire clairement, parce que beaucoup de contenus sur le sujet ne le disent pas : la répétition espacée ne fait pas réussir une dissertation. Elle rend disponibles des connaissances. Elle ne développe ni l’argumentation, ni la rédaction, ni la gestion du temps en épreuve, ni la capacité à traiter un sujet qu’on n’a jamais vu.

Trois compétences du lycée lui échappent largement :

Les épreuves de production écrite longue , dissertation et commentaire, qui se travaillent en rédigeant des devoirs entiers et en les faisant corriger.

, dissertation et commentaire, qui se travaillent en rédigeant des devoirs entiers et en les faisant corriger. Le grand oral , qui repose sur une prise de parole soutenue de plusieurs minutes et sur un échange avec un jury. Aucune carte ne prépare à cela ; seules des répétitions à voix haute devant quelqu’un le font.

, qui repose sur une prise de parole soutenue de plusieurs minutes et sur un échange avec un jury. Aucune carte ne prépare à cela ; seules des répétitions à voix haute devant quelqu’un le font. La résolution d’exercices inédits en mathématiques ou en physique, où la difficulté est de reconnaître quelle méthode s’applique, pas de se souvenir de la méthode.

Une bonne mémoire des notions rend ces trois exercices plus faciles, parce qu’elle libère de l’attention. Elle ne les remplace pas.

Installer le système sur une année scolaire

Le meilleur moment pour mettre ce fonctionnement en place est la rentrée, avant que les chapitres ne s’empilent. Rattraper trois mois de cours en flashcards au mois de janvier est une opération décourageante que presque personne ne mène à son terme.

Un déroulé qui tient sur une année :

Septembre : vous choisissez un support unique, papier ou application, et une seule matière pour commencer. Une matière que vous aimez, pour que l’habitude s’installe sans friction.

: vous choisissez un support unique, papier ou application, et une seule matière pour commencer. Une matière que vous aimez, pour que l’habitude s’installe sans friction. Octobre : vous ajoutez une deuxième matière, celle où vous êtes le plus fragile. Vous fixez un créneau régulier, par exemple dix minutes avant le dîner.

: vous ajoutez une deuxième matière, celle où vous êtes le plus fragile. Vous fixez un créneau régulier, par exemple dix minutes avant le dîner. Vacances de la Toussaint et de Noël : vous faites une reprise complète des cartes accumulées. C’est court, et c’est le meilleur usage possible d’une matinée de vacances.

: vous faites une reprise complète des cartes accumulées. C’est court, et c’est le meilleur usage possible d’une matinée de vacances. Janvier à mai : le système tourne. Avant chaque contrôle, vous ressortez les cartes du chapitre concerné plutôt que de relire le cours.

: le système tourne. Avant chaque contrôle, vous ressortez les cartes du chapitre concerné plutôt que de relire le cours. Mai et juin : les cartes ne sont plus l’outil principal. Place aux sujets complets en temps limité.

Ce fonctionnement sert aussi les notes de bulletin, qui pèsent dans le contrôle continu du bac : une mémoire entretenue toute l’année fait remonter les résultats des contrôles ordinaires, pas seulement ceux des examens blancs. Pour un élève de seconde qui découvre le rythme du lycée, se caler sur le programme de seconde et appliquer la méthode à deux matières suffit largement pour commencer.

Questions fréquentes

Combien de temps par jour faut-il consacrer aux reprises ? Il n’existe pas de durée officielle. En pratique, une fois le système installé, une reprise porte sur quelques dizaines de cartes et prend cinq à dix minutes. Ce qui coûte du temps, c’est la séance du soir du cours, où vous transformez vos notes en questions. Compter dix à quinze minutes par cours à ce moment-là est réaliste. Faut-il faire des fiches ou des flashcards ? Les deux répondent à des besoins différents. La fiche de synthèse sert à comprendre et à organiser un chapitre : elle se fabrique une fois. La flashcard sert à vérifier que le contenu est disponible en mémoire : elle se réutilise des dizaines de fois. Le plus efficace est de faire la fiche d’abord, puis d’en extraire les cartes. Anki est-il vraiment utile pour le bac ? Il l’est pour tout ce qui relève du factuel, à condition de fabriquer ses propres cartes plutôt que de télécharger un paquet existant. Il est en revanche inutile pour préparer une dissertation, un commentaire ou le grand oral. Une boîte de fiches cartonnées produit le même effet mémoriel sans temps de configuration. Que dit l’éducation nationale sur la répétition espacée ? Une ressource publiée par éduscol en septembre 2024 recommande la reprise à rythme expansé et l’usage de flash cards pour consolider les acquis. Elle rappelle que reprendre une notion trop tôt est inefficace, le cerveau n’ayant pas eu le temps de l’oublier, et donne comme exemple des reprises après deux ou trois jours, puis après cinq ou six jours. Cette méthode fonctionne-t-elle en langues vivantes ? Elle est particulièrement adaptée au lexique et aux structures, où le volume à retenir est important et le contenu clairement découpable. Elle ne remplace pas l’entraînement à la compréhension orale ni la prise de parole en continu, qui demandent de l’exposition à la langue et de la pratique.

À retenir. Espacez les reprises au lieu de tout faire la veille. Testez-vous au lieu de relire. Fabriquez vos cartes vous-même, et limitez-en le nombre. Réservez la méthode au factuel, et travaillez séparément la dissertation, le commentaire et le grand oral.

Sources