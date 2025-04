Classement des meilleurs lycées de France : le ministère publie les indicateurs de valeur ajoutée des lycées

Comme tous les ans, le ministère de l’Éducation nationale publie les indicateurs de valeur ajoutée des lycées. Ces indicateurs prennent en compte des données telles que le taux de réussite au bac, taux d’accès ou encore le taux de mentions au baccalauréat… mais pas seulement. Découvre les résultats pour ton lycée.

Est-ce que ton lycée affiche un bon taux de réussite au bac ? Quel est le pourcentage de candidats au bac qui décrochent une mention ?

Mais attention, ces données seules ne suffisent pas à dire si tu es dans “un bon lycée” ou pas. C’est pourquoi le DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance), publie les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, appelées les IVAL.

Qu’est-ce que la « valeur ajoutée » d’un lycée ?

La « valeur ajoutée » mesure ainsi la différence entre les résultats obtenus et les résultats qui étaient attendus. Tout cela en tenant compte des caractéristiques scolaires et sociodémographiques des élèves. Car tous les établissements n’accueillent pas le même profil d’élèves et ne font donc pas face aux mêmes difficultés, aux mêmes enjeux pour conduire les élèves jusqu’à la réussite.

Selon la méthodologie de la DEPP, pour juger de l’efficacité d’un lycée, la réussite de chacun de ses élèves doit ainsi être comparée à celle d’élèves comparables scolarisés dans des établissements comparables. Il faut donc différencier ce qui est « dû à l’action de l’établissement de ce qui est dû aux compétences déjà développées par les élèves avant leur entrée dans l’établissement ».

C’est pourquoi, en plus des données des taux de réussite au bac, les taux d’accès et du taux de mention, s’ajoutent :

les caractéristiques individuelles des élèves : sexe, profil social, profil scolaire initial (note à l’écrit du DNB, retard scolaire à l’entrée en seconde)

: sexe, profil social, profil scolaire initial (note à l’écrit du DNB, retard scolaire à l’entrée en seconde) la composition sociologique du lycée : pourcentage de filles et de garçons, note moyenne à l’écrit du DNB des élèves, pourcentage d’élèves en retard scolaire à l’entrée en seconde.

Les indicateurs pris en compte

Outre les critères de valeur attendus par les établissements, les trois grands indicateurs bruts sur lesquels la DEPP s’appuie sont le taux de réussite au bac, le taux d’accès et le taux de mention. On t’explique à quoi correspondent ces indicateurs.

Le taux de réussite au baccalauréat

Il correspond au nombre d’élèves ayant obtenu leur diplôme au regard du nombre d’élèves inscrits à l’examen.

Cet indicateur distingue les différentes séries des baccalauréats généraux et technologiques En voie professionnelle, une distinction est également faite par domaine de spécialité, en plus de la distinction entre les secteurs de la production et des services.

Pour la session 2024 du bac, le taux de réussite était de 91.4%. ➜ Détails par série et voie de bac

Le taux d’accès au baccalauréat

Le taux d’accès correspond à la probabilité qu’un élève de seconde obtienne son bac à l’issue de sa scolarité dans l’établissement (quel que soit le nombre d’années nécessaires).

Le taux de mentions au bac

Cet indicateur tient compte du nombre révèle ayant obtenu une mention assez-bien, bien ou une mention très bien au baccalauréat, selon leur moyenne obtenue à l’examen.

Lors de la session 2024 du baccalauréat, 58.4% des admis ont obtenu une mention, soit 6 candidats sur 10 :

30.1% de mentions “assez bien” ; soit une moyenne entre 12 et 14 / 20.

19.5% de mentions “bien” ; soit une moyenne entre 14 et 16 /20.

8.8% de mentions “très bien”, soit une moyenne supérieure à 16/20.