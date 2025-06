Bac 2025 : entraine-toi avec sujets officiels des centres étrangers et les corrigés

Les candidats des centres étrangers passent souvent leurs épreuves écrites du baccalauréat avant celles de métropole. Une bonne occasion de t’entrainer avec des sujets officiels du bac 2025 et les corrigés proposés par digiSchool. Retrouve ici les sujets du bac de philo, de français et dans les spécialités maths, SVT, physique-chimie, HGGSP, SES et HLP