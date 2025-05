Bac 2025 : révise avec les sujets officiels d’Amérique du Nord

SOMMAIRE

Bac 2025 : sujet du bac de philosophie en Amérique du Nord

C’est une des épreuves souvent redoutée des candidats au baccalauréat : l’épreuve de philosophie. Retrouve ici le sujet du bac 2025 de philosophie sur lequel les candidats des centres étrangers d’Amérique du Nord ont travaillé.

Note la date : c’est bien lundi 16 juin, de 8 h à 12 h, qu’aura lieu d’épreuve de philo en métropole.

Retrouve les sujets probables du bac 2025 en philosophie : pour la voie générale et pour la voie technologique.

Bac 2025 : entraine-toi avec le sujet du bac de maths

Pour rappel, les épreuves de spécialité du bac général et du bac techno auront lieu mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juin 2025 ; selon la date de ta convocation et les spécialités suivies.

Mets-toi en mode examen et tente de faire le sujet de l’épreuve de spécialité maths en quatre heures, comme en conditions réelles.

Pour le calcul de ta moyenne, la spécialité mathématiques représente un coefficient 16. Alors ne néglige pas ton entrainement !

Info pratique : tous les coefficients du bac 2025

Sujet du bac de maths 2025 en Amérique du Nord (jour 1)

Découvre le sujet tombé dans les centres d’examen d’Amérique du Nord pour l’épreuve de mathématique au bac 2025, en voie générale. Un sujet qui fait référence aux probabilités, aux suites numériques ou encore aux fonctions.

➜ Calculatrice autorisée ? Active le mode examen sur la calculatrice le jour J

Corrigé du bac de maths 2025 en Amérique du Nord

La correction de l’épreuve de maths au bac 2025 sera publiée prochainement.

Sujet HGGSP au bac 2025 en Amérique du Nord

➜ Plus de cours et de quiz sur les notions de HGGSP juste ici.

Sujet de HLP au bac 2025 (jour 1)

Sujet de HLP au bac 2025 (jour 2)

Sujet du bac 2025 de LLCER Anglais

Sujet bac 2025 de SES (jour 1)

Sujet bac 2025 de SES (jour 2)

Sujet bac 2025 de physique-chimie 2025 (jour 1)

Sujet bac 2025 de physique-chimie (jour 2)

Sujet bac 2025 de SVT (jour 1)

Sujet bac 2025 de SVT (jour 2)

Sujet bac 2025 de NSI

Lien à venir.

Et pour plus de sujets d’entrainement, retrouve toutes nos annales par matière en voie générale ou voie techno !