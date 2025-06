Le grand oral 2025, ça commence aujourd’hui !

À la fois redoutée et attendue, l’épreuve du grand oral du bac demande une préparation rigoureuse et une excellente connaissance de ses propres matières. Comment aborder l’épreuve sereinement ? Quelles sont les matières concernées pour le bac général et le bac technologique ? Quels conseils prendre en compte pour réussir ce grand oral du baccalauréat ?

Comprendre l’épreuve du grand oral 2025

Lorsque le candidat est convié à entrer dans la salle, le jury choisi la question à traiter. Le candidat dispose alors de 20 minutes de préparation. L’épreuve devant le jury dure 20 minutes : 10 minutes pour développer son argumentation autour de la question liée à la matière préparée dans l’année, puis 10 minutes d’échanges avec le jury pour approfondir la réflexion.

Le but de cet oral est d’évaluer non seulement les connaissances du candidat, mais aussi ses capacités d’argumentation et de prise de parole en public.

Voici quelques exemples de sujets du Grand oral pour le bac 2025.

Les matières concernées par le grand oral

Pour le bac général

Dans le cadre du bac général, l’élève doit choisir deux enseignements de spécialité qu’il a suivis en première et terminale. Il s’agit des matières sur lesquelles portera le grand oral 2025. Parmi ces enseignements de spécialité, on retrouve entre autres les mathématiques, l’histoire-géographie, les sciences économiques et sociales, la physique-chimie ou encore les langues, littérature et cultures étrangères.

Pour le bac technologique

Pour le bac technologique, l’élève présente une question issue de ses enseignements de spécialité. Il doit cependant veiller à établir un lien avec le programme de l’enseignement optionnel qu’il a suivi en classe de terminale. Les matières concernées sont donc variées et dépendent de la série technologique suivie par l’élève.

Le barème du grand oral 2025

L’épreuve du grand oral du bac fait partie des épreuves terminales. En voie générale, le coefficient du grand oral est de 10. En voie technologique, l’épreuve affiche un coefficient 14.

Comme l’indique le ministère de l’Éducation nationale, “ces coefficients illustrent l’importance de l’épreuve, qui permet aux candidats d’être évalués sur des compétences particulièrement utiles pour la suite de leurs cursus.”

Pour l’évaluation, le jury sera attentif aux connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à mobiliser son sens critique.

Voici le barème du grand oral

Nos conseils pour réussir le Grand Oral 2025

Préparation en amont

La clé de la réussite réside en grande partie dans la préparation. Il est conseillé de commencer à travailler plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance. L’élève doit s’approprier ses cours, construire un plan clair et structuré, prévoir des exemples précis pour illustrer son propos et anticiper les questions que le jury pourrait poser.

Travailler sa prise de parole

La qualité de la prise de parole est un critère d’évaluation important. Il est donc essentiel de travailler sa diction, son débit de parole, son regard, sa gestuelle… Des exercices de théâtre ou d’improvisation peuvent être très utiles pour se préparer à cet aspect de l’épreuve.

Gérer son stress

Le stress peut être un frein lors du grand oral. Pour l’appréhender, différentes techniques existent : respiration, visualisation, relaxation… Chaque élève doit trouver la méthode qui lui convient le mieux.

Pour tout savoir sur le grand oral 2025, voici une FAQ complète.