Évaluation ponctuelle de langues vivantes au bac : le format à partir de 2027

Les candidats libres et les autres candidats individuels ne passent pas leurs langues vivantes en contrôle continu comme les élèves scolarisés : ils présentent une évaluation ponctuelle. Une note de service publiée en juillet 2026 en redéfinit le format à partir de la session 2027. Qui est concerné, quelles formules, quels coefficients et comment se déroulent l’écrit et l’oral.

Un élève scolarisé valide ses langues vivantes au bac grâce à ses moyennes de bulletin, dans le cadre du contrôle continu. Un candidat libre, lui, n’a pas de bulletin : il passe une épreuve dédiée, appelée évaluation ponctuelle. Une note de service publiée au Bulletin officiel du 23 juillet 2026 vient d’en redéfinir le format, à compter de la session 2027, en tenant compte des nouveaux programmes de langues. digiSchool aide les candidats à réviser au lycée en ligne ; voici précisément qui est concerné par cette évaluation ponctuelle de langues vivantes, les deux formules possibles, les coefficients et le déroulé de chaque épreuve.

Les deux formules d’évaluation ponctuelle de langues vivantes, telles que définies par la note de service du 3 juillet 2026, applicables à compter de la session 2027.

Sommaire

Qui passe une évaluation ponctuelle de langues

Le contrôle continu suppose une scolarité dans un établissement qui remonte des moyennes annuelles. Quand cette scolarité n’existe pas, l’évaluation ponctuelle prend le relais. La note de service vise nommément les candidats dits individuels, c’est-à-dire quatre situations.

Les candidats qui ne suivent les cours d’aucun établissement, autrement dit les candidats libres au sens strict.

Les candidats inscrits dans un établissement privé hors contrat.

Les candidats inscrits dans un établissement français à l’étranger qui ne bénéficie pas d’une homologation pour le cycle terminal.

Les candidats inscrits au Centre national d’enseignement à distance en scolarité libre.

Le même format peut servir dans deux autres cas. Les sportifs de haut niveau, ou assimilés, peuvent demander au recteur à en bénéficier pour les enseignements relevant du contrôle continu. Et les services académiques ou les chefs d’établissement peuvent l’utiliser pour organiser des évaluations de remplacement, lorsque la moyenne annuelle d’un candidat scolaire fait défaut.

Si vous préparez l’examen sans être scolarisé, l’organisation générale de votre inscription et de vos épreuves est détaillée dans notre guide pour passer le bac en candidat libre. Le présent article se concentre sur le seul volet des langues vivantes.

Deux formules au choix au moment de l’inscription

C’est le point le plus important à comprendre avant de s’inscrire, car le choix est ensuite verrouillé. Deux modalités d’organisation existent, et le candidat en retient une lors de son inscription.

Deux évaluations ponctuelles. Une première à la fin de l’année de première, sur le programme de première. Une seconde à la fin de l’année de terminale, sur le programme de terminale.

Une première à la fin de l’année de première, sur le programme de première. Une seconde à la fin de l’année de terminale, sur le programme de terminale. Une évaluation ponctuelle unique, à la fin du cycle terminal, portant sur le programme des deux années.

Ce choix devient définitif une fois l’inscription close, sauf situation exceptionnelle et sous réserve de l’autorisation du recteur. Le candidat qui a opté pour les deux évaluations ne peut pas, en cours de route, modifier la répartition entre la première et la terminale.

Pour comprendre le mécanisme d’ensemble ➜ le contrôle continu du bac

Les coefficients : ce que vaut chaque évaluation

Le poids de chaque évaluation dépend de la formule retenue. La règle est simple à retenir.

Formule Sur quoi porte l’évaluation Coefficient Deux évaluations Programme de première 3 Deux évaluations Programme de terminale 3 Évaluation unique Ensemble du cycle terminal 6

Dans les deux cas de figure, le total pour une langue atteint donc le coefficient 6, réparti sur deux épreuves ou concentré sur une seule. Ces coefficients s’appliquent à la langue vivante A comme à la langue vivante B, chacune étant évaluée séparément.

Le déroulé en fin de première

L’évaluation qui porte sur le seul programme de première est une épreuve écrite. Il n’y a pas d’oral à ce stade.

L’épreuve dure 1 heure 30. Le candidat reçoit l’intégralité du sujet dès le début et gère son temps comme il l’entend. Elle se compose de deux parties d’égal poids, notées chacune sur 10 points, pour un total sur 20.

Compréhension de l’écrit. Un ou deux documents, dont la longueur cumulée est comprise entre 2 300 et 4 000 signes. Le candidat en rend compte en français ou en langue cible, selon la consigne.

Un ou deux documents, dont la longueur cumulée est comprise entre 2 300 et 4 000 signes. Le candidat en rend compte en français ou en langue cible, selon la consigne. Expression écrite en langue cible, à partir d’une ou deux questions liées au thème du document. Le sujet peut s’appuyer sur un document iconographique.

Les niveaux visés à ce moment du parcours sont un cran en dessous de la fin de terminale : B1 à B2 pour la langue A, A2 à B1 pour la langue B.

Le déroulé en fin de terminale

L’évaluation qui porte sur le programme de terminale, elle, comporte deux temps : un écrit puis un oral.

Le temps écrit

Il dure 1 heure 30, hors temps d’écoute du document audio ou vidéo. Le candidat reçoit tout le sujet dès le début. L’écrit combine trois compétences.

Compréhension de l’oral. Un document audio ou vidéo d’une durée maximale de 1 minute 30, écouté ou visionné trois fois, chaque passage étant espacé d’une minute. La prise de notes est autorisée pendant les écoutes.

Un document audio ou vidéo d’une durée maximale de 1 minute 30, écouté ou visionné trois fois, chaque passage étant espacé d’une minute. La prise de notes est autorisée pendant les écoutes. Compréhension de l’écrit. Un ou deux documents, d’une longueur cumulée comprise entre 2 500 et 4 300 signes.

Un ou deux documents, d’une longueur cumulée comprise entre 2 500 et 4 300 signes. Expression écrite en langue cible, en lien avec le dossier de documents.

Le temps oral

L’oral est individuel. Il dure 10 minutes, après 10 minutes de préparation. L’examinateur propose deux axes culturels du programme ; le candidat en choisit un. Pour l’axe retenu, l’examinateur soumet des pistes de discussion sous la forme de deux documents iconographiques, ou de deux citations, ou d’un document et d’une citation. Le candidat explique en langue cible, pendant cinq minutes au maximum, lequel illustre le mieux l’axe choisi et pourquoi. Un entretien plus large suit cette présentation.

La note globale est sur 20, la compréhension et l’expression comptant à parts égales. Les niveaux attendus sont ici B2 pour la langue A et B1 pour la langue B.

Organiser ses révisions matière par matière ➜ réviser le bac

La formule unique en fin de cycle terminal reprend cette structure d’écrit puis d’oral, avec une particularité sur les axes du programme : la partie écrite porte alors sur des axes de terminale, tandis que la partie orale porte sur des axes de première. Un dispositif transitoire est prévu pour la seule session 2027, le temps que le nouveau programme se déploie sur les deux années.

Le cas de l’ETLV en voie technologique

En voie technologique, une des deux langues sert de support à l’enseignement technologique en langue vivante, l’ETLV. Pour cette langue, la partie orale prend une forme spécifique.

L’oral dure 10 minutes, sans temps de préparation. Il commence par une prise de parole en continu de 5 minutes au maximum, appuyée sur des ressources produites par le candidat, puis se poursuit par un entretien. Le jury réunit deux enseignants, l’un pour l’enseignement technologique concerné, l’autre pour la langue. Le support varie selon la série : projet technologique ou scientifique en STL, STI2D et STD2A, organisation d’entreprise en STMG, question de santé ou de bien-être en ST2S, projet artistique en S2TMD, situation professionnelle en STHR.

Niveaux visés et attestation de langues

Les évaluations sont adossées au Cadre européen commun de référence pour les langues. Les niveaux attendus à la fin des études du second degré sont fixés par le Code de l’éducation : B2 pour la langue choisie en langue vivante A, B1 pour celle choisie en langue vivante B.

Tout candidat qui présente cette évaluation ponctuelle reçoit une attestation de langues vivantes adossée à ce cadre européen. Cette attestation accompagne le diplôme et sert de repère reconnu, notamment pour un dossier d’études ou une candidature à l’étranger.

À retenir. Le choix entre deux évaluations à coefficient 3 chacune ou une évaluation unique à coefficient 6 se fait à l’inscription et n’est plus modifiable ensuite. La première est un écrit ; la terminale et le cycle terminal ajoutent un oral de 10 minutes. Les niveaux visés sont B2 en langue A et B1 en langue B.

Ce qui change avec la note de 2026

La note de service du 3 juillet 2026 abroge et remplace deux textes de 2021 qui régissaient jusqu’ici ces évaluations ponctuelles. Elle s’aligne sur l’arrêté du 5 mai 2025 relatif aux nouveaux programmes de langues vivantes du lycée, qui s’appliquent en première et en terminale à la rentrée 2026.

Concrètement, la logique d’ensemble reste la même : deux formules au choix, un écrit en première, un écrit et un oral en terminale. Ce qui évolue, ce sont les axes de programme sur lesquels portent les épreuves, désormais choisis dans les thématiques des nouveaux programmes et soumis à une rotation selon les années paires et impaires. Un candidat qui prépare la session 2027 a donc intérêt à vérifier, sur le site institutionnel éduscol, les axes exacts de l’année où il se présente, plutôt que de s’appuyer sur des annales antérieures à la réforme.

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Questions fréquentes

Un candidat libre passe-t-il ses langues vivantes en contrôle continu ? Non. Sans scolarité dans un établissement qui remonte des moyennes, il n’y a pas de contrôle continu possible. Le candidat individuel présente à la place une évaluation ponctuelle, en langue vivante A et en langue vivante B. Vaut-il mieux choisir deux évaluations ou une seule ? Les deux formules aboutissent au même coefficient total de 6 pour une langue. La formule en deux temps répartit l’effort entre la fin de première et la fin de terminale, avec des niveaux attendus plus accessibles en première. La formule unique concentre tout en fin de cycle. Le choix dépend surtout du calendrier de préparation du candidat, et il est définitif une fois l’inscription close. Y a-t-il un oral pour l’évaluation de première ? Non. L’évaluation qui porte sur le seul programme de première est un écrit de 1 heure 30, avec compréhension de l’écrit et expression écrite. L’oral n’intervient que pour l’évaluation de terminale et pour la formule unique de fin de cycle terminal. Quels niveaux sont attendus en langue vivante A et B ? Les niveaux du cadre européen visés en fin d’études sont B2 pour la langue vivante A et B1 pour la langue vivante B. En fin de première, les attendus sont un cran en dessous, autour de B1 à B2 en langue A et A2 à B1 en langue B. À partir de quand ce format s’applique-t-il ? À compter de la session 2027 du baccalauréat. La note de service qui le définit a été publiée au Bulletin officiel du 23 juillet 2026 et remplace les textes de 2021. Un dispositif transitoire est prévu pour la seule session 2027.

Sources