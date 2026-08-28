Combien d’heures de cours au lycée : le détail par niveau et par voie

Vingt-six heures et demie en seconde, un peu plus de vingt-sept en première et en terminale : la charge hebdomadaire bouge peu au lycée, mais sa composition change du tout au tout. Le détail des grilles horaires officielles, voie générale, technologique et professionnelle, et ce qui explique les écarts d’un lycée à l’autre.

La question tombe presque toujours le jour de la rentrée, emploi du temps en main. Elle revient une seconde fois en fin de seconde, quand il faut choisir trois spécialités sans bien mesurer ce qu’elles ajoutent à la semaine. La réponse tient en une phrase et en un paradoxe : la charge hebdomadaire bouge très peu de la seconde à la terminale, autour de vingt-sept à vingt-neuf heures, mais sa composition change du tout au tout. Cette page complète nos ressources pour progresser au lycée (seconde à terminale).

Nous reprenons ci-dessous les grilles horaires officielles, niveau par niveau et voie par voie, en indiquant à chaque fois ce qui est fixé nationalement et ce qui dépend de l’établissement. Les chiffres proviennent des arrêtés en vigueur et des tableaux publiés par éduscol, mis à jour en janvier 2026.

Sommaire

La réponse rapide, niveau par niveau

Voici les volumes d’enseignements obligatoires, hors options et hors travail personnel.

Niveau Enseignements obligatoires par semaine Seconde générale et technologique 26 h 30 Première générale 27 h 30, ou 29 h sans la spécialité mathématiques Terminale générale 27 h Première technologique (exemple STMG) 29 h Terminale technologique (exemple STMG) 29 h Bac professionnel 2 350 h sur trois ans, plus 16 à 20 semaines en entreprise

Le volume hebdomadaire varie peu d’un niveau à l’autre. C’est sa composition qui change.

Ces totaux n’incluent ni les options, qui ajoutent 3 h par enseignement dans la plupart des cas, ni les heures de vie de classe, ni l’accompagnement personnalisé, dont nous parlons plus bas parce que leur traitement explique une bonne part des écarts observés.

En seconde : 26 h 30 pour tout le monde

La seconde générale et technologique est une classe de détermination. Tous les élèves y suivent exactement les mêmes enseignements, avec les mêmes horaires et les mêmes programmes. Le total des enseignements communs s’élève à 26 h 30.

Enseignement commun Horaire élève Français 4 h Mathématiques 4 h Histoire-géographie 3 h Physique-chimie 3 h Langues vivantes A et B (enveloppe globalisée) 5 h 30 Sciences économiques et sociales 1 h 30 Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30 Sciences numériques et technologie 1 h 30 Éducation physique et sportive 2 h Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Deux détails de lecture méritent l’attention. D’abord, les langues vivantes A et B ne sont pas comptées séparément : l’arrêté fixe une enveloppe globalisée de 5 h 30 que l’établissement répartit, ce qui explique qu’un lycée puisse afficher 3 h et 2 h 30 là où le voisin met 2 h 45 partout. Ensuite, l’enseignement moral et civique est exprimé en heures annuelles, pas hebdomadaires : il apparaît souvent par blocs sur l’emploi du temps, ou adossé à une autre discipline.

À ces 26 h 30 peuvent s’ajouter au maximum deux enseignements optionnels, un général et un technologique. Les options générales pèsent 3 h, sauf les arts du cirque qui montent à 6 h. Les options technologiques les plus courantes, management et gestion, santé et social, biotechnologies, sciences et laboratoire, sciences de l’ingénieur, création et innovation technologiques, ne pèsent que 1 h 30. Deux exceptions notables à 6 h : création et culture design, et culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre. Le latin et le grec, eux, peuvent se cumuler en plus des autres options.

Un élève qui empile une option générale à 3 h et une option technologique à 1 h 30 arrive donc à 31 h de cours hebdomadaires. Un élève en arts du cirque et création et culture design dépasse les 38 h. C’est rare, mais la grille l’autorise. Pour préparer cette année et anticiper les choix qui suivent, nos ressources de le programme de seconde couvrent l’ensemble du tronc commun.

En première générale : le tronc commun recule, les spécialités arrivent

Le passage en première générale opère un basculement que les chiffres rendent visible. Le tronc commun perd plus de dix heures d’un coup, et trois spécialités viennent occuper la place libérée.

Enseignement Horaire en première Français 4 h Histoire-géographie 3 h Langues vivantes A et B (enveloppe globalisée) 4 h 30 Enseignement scientifique 2 h, ou 3 h 30 Éducation physique et sportive 2 h Enseignement moral et civique 18 h annuelles Trois enseignements de spécialité, 4 h chacun 12 h

Le tronc commun tombe à 15 h 30, les spécialités apportent 12 h, le total s’établit à 27 h 30. Les treize spécialités de la voie générale pèsent toutes exactement 4 h en première, sans exception. Choisir arts, mathématiques ou sciences économiques et sociales ne change donc rien au volume, seulement au contenu et aux débouchés, sujet que nous détaillons dans notre guide sur les spécialités du bac général.

La ligne « enseignement scientifique » est celle qu’il faut lire deux fois. Les élèves qui ne prennent pas la spécialité mathématiques en première suivent, en plus des 2 h d’enseignement scientifique, un enseignement de mathématiques spécifique d’une heure trente hebdomadaire, intégré à cet enseignement scientifique. Autrement dit, renoncer à la spécialité mathématiques ne libère pas 4 h dans la semaine : elle en rend 4, mais en reprend 1 h 30. Le total passe alors à 29 h, soit une heure et demie de plus que pour un élève qui a gardé la spécialité.

Cette mécanique surprend chaque année des familles persuadées d’alléger l’emploi du temps en écartant les maths. Elle mérite d’être connue avant le conseil de classe du deuxième trimestre de seconde, au moment où les vœux de spécialités se formulent. Nos ressources pour réviser en première suivent le découpage réel du tronc commun et des spécialités.

Un enseignement optionnel supplémentaire, à 3 h, reste possible en première : langue vivante C, latin, grec, éducation physique et sportive, arts ou langue des signes française.

En terminale générale : deux spécialités qui pèsent 12 heures

En terminale, le français cède la place à la philosophie, une spécialité est abandonnée, et les deux qui restent passent de 4 h à 6 h.

Enseignement Horaire en terminale Philosophie 4 h Histoire-géographie 3 h Langues vivantes A et B (enveloppe globalisée) 4 h Enseignement scientifique 2 h Éducation physique et sportive 2 h Enseignement moral et civique 18 h annuelles Deux enseignements de spécialité, 6 h chacun 12 h

Le tronc commun tient désormais en 15 h et les deux spécialités en 12 h, pour un total de 27 h. Le rapport de force s’est inversé par rapport à la seconde : en septembre de l’année de seconde, un élève suivait 26 h 30 d’enseignements strictement identiques à ceux de tous ses camarades. Deux ans plus tard, près de la moitié de sa semaine lui est propre. C’est aussi ce déplacement que traduisent les coefficients du bac, où les épreuves de spécialité pèsent le plus lourd.

Deux cas particuliers modifient ce total. La spécialité sciences de l’ingénieur est complétée par 2 h de sciences physiques en terminale, ce qui porte la semaine à 29 h. Et les options propres à la terminale, mathématiques complémentaires pour ceux qui abandonnent la spécialité maths, mathématiques expertes pour ceux qui la gardent, droit et grands enjeux du monde contemporain, ajoutent chacune 3 h. Un élève peut suivre jusqu’à deux options en terminale, latin et grec pouvant s’ajouter par-dessus.

Nos ressources pour réviser en terminale et pour réviser le bac sont organisées selon cette répartition.

Dans la voie technologique : moins de tronc commun, plus de technologie

Les sept séries technologiques partagent un tronc commun identique, dont les horaires et les programmes sont les mêmes pour tous : 14 h en première, 13 h en terminale. C’est nettement moins que dans la voie générale, et l’écart part directement dans les enseignements de spécialité.

Tronc commun technologique Première Terminale Français 3 h Philosophie 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Mathématiques 3 h 3 h Langues vivantes A et B, dont 1 h d’ETLV 4 h 4 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

Une ligne mérite un commentaire, parce qu’elle n’existe pas dans la voie générale : l’ETLV, enseignement technologique en langue vivante. Cette heure hebdomadaire est prise sur l’enveloppe de langues et co-assurée par un professeur de discipline technologique et un professeur de langue. Elle n’est pas une heure de langue supplémentaire, elle est une heure de technologie enseignée en anglais ou dans la langue vivante B.

Les spécialités, ensuite, dépendent de la série. En STMG, la plus fréquentée, elles pèsent 15 h en première, réparties entre sciences de gestion et numérique pour 7 h, management pour 4 h et droit et économie pour 4 h. En terminale, elles montent à 16 h : 10 h de management, sciences de gestion et numérique adossées à l’un des quatre enseignements spécifiques, et 6 h de droit et économie. Le total atteint donc 29 h en première comme en terminale.

Une remarque utile pour comparer les deux voies. Un élève de terminale STMG suit 13 h de tronc commun contre 15 h en terminale générale, mais 16 h de spécialité contre 12 h. Le total est plus élevé de deux heures, et la part disciplinaire propre à la série y est bien plus grande. Ceux qui décrivent la voie technologique comme un parcours allégé se trompent de lecture : elle est plus spécialisée, pas plus légère.

En bac pro : un volume sur trois ans, pas un horaire hebdomadaire

La voie professionnelle ne se lit pas de la même façon, et c’est la principale source de confusion. L’arrêté du 21 novembre 2018, modifié par l’arrêté du 22 janvier 2024 applicable depuis la rentrée 2024, ne fixe pas un horaire hebdomadaire mais un volume horaire de référence sur l’ensemble du cursus, calculé sur 80 semaines d’enseignement, 20 semaines de période de formation en milieu professionnel et 2 semaines d’examen.

Volume annuel Seconde pro Première pro Terminale pro Total Enseignements professionnels 450 h 420 h 319 h 1 189 h Enseignements généraux 390 h 350 h 330 h 1 070 h Soutien au parcours 30 h 28 h 33 h 91 h Total 870 h 798 h 682 h 2 350 h Périodes en milieu professionnel 4 à 6 semaines 6 à 8 semaines 6 semaines 16 à 20 semaines

Ce volume de 2 350 h est identique quelle que soit la spécialité de baccalauréat professionnel préparée, ce qui n’est pas anodin : un élève en métiers de la relation client et un élève en maintenance des véhicules suivent le même total, avec des contenus différents.

Le total baisse d’année en année, de 870 h à 682 h, mais l’élève n’en travaille pas moins : les semaines libérées partent en périodes de formation en milieu professionnel, et la terminale ouvre en plus un parcours différencié. Ceux qui visent l’insertion professionnelle ajoutent 6 semaines de stage complémentaire ; ceux qui visent la poursuite d’études suivent 6 semaines à raison de 30 h par semaine. La question de l’après se prépare en parallèle, sur la procédure Parcoursup.

Deux précisions sur les enseignements généraux. Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique forment un bloc unique de 120 h en seconde. Et les heures de français et de mathématiques de seconde et de première font l’objet de groupes à effectifs réduits, financés par un volume complémentaire d’heures-professeur dont au moins 15 % doit être dédié à ces deux disciplines.

Pourquoi deux lycées voisins n’ont pas le même emploi du temps

Un même niveau, une même voie, deux établissements, et des emplois du temps qui ne se ressemblent pas. Ce n’est pas une anomalie : c’est prévu par les textes, et cela tient à trois mécanismes.

Les enveloppes globalisées. Les langues vivantes A et B ne sont pas comptées séparément dans les grilles. L’établissement reçoit une enveloppe, 5 h 30 en seconde, 4 h 30 en première générale, 4 h en terminale, et la répartit entre les deux langues comme il l’entend.

Les enveloppes à disposition de l’établissement. Les grilles prévoient une dotation destinée aux activités pédagogiques en effectif réduit : 12 h par semaine et par division en seconde, 8 h par semaine et par division dans le cycle terminal général. Dans la voie technologique, la règle est proportionnelle, à raison de 8 h pour 29 élèves. Un lycée peut décider de dédoubler massivement en sciences, un autre en langues. Le nombre d’heures de présence de l’élève ne change pas toujours, mais la taille des groupes, si.

Les trois dispositifs sans volume national. L’accompagnement personnalisé, l’accompagnement au choix de l’orientation et les heures de vie de classe figurent bien dans toutes les grilles, mais sans horaire fixé. Le premier est déterminé selon les besoins des élèves, le deuxième est indiqué à 54 h par an et par élève, à titre indicatif seulement, et le troisième relève de l’organisation de l’établissement. Trois lignes sans chiffre opposable, donc trois marges d’interprétation locale.

Concrètement, un élève qui compare son emploi du temps avec celui d’un ami dans un autre lycée peut constater deux heures d’écart sans qu’aucun des deux établissements ne soit hors des clous. En revanche, un volume manifestement inférieur au tronc commun réglementaire, sur la durée, se signale d’abord au professeur principal, puis à la direction, et se documente par écrit.

Ce que la grille ne dit pas de la charge de travail

Les grilles horaires décrivent le temps passé en classe. Elles ne disent rien du travail personnel, qui n’est encadré par aucun texte réglementaire au lycée et qui constitue pourtant la variable la plus lourde en terminale.

Trois éléments s’ajoutent au volume officiel, et il vaut mieux les intégrer dès septembre plutôt que de les découvrir en janvier.

Les devoirs surveillés. Ils sont souvent placés le samedi matin ou sur des créneaux banalisés, en dehors de la grille. Leur fréquence varie fortement d’un établissement à l’autre.

Ils sont souvent placés le samedi matin ou sur des créneaux banalisés, en dehors de la grille. Leur fréquence varie fortement d’un établissement à l’autre. Les évaluations du contrôle continu. Elles se déroulent dans les heures de cours ordinaires, mais elles alimentent les moyennes qui comptent pour le baccalauréat, ce qui change le rapport au travail au quotidien.

Elles se déroulent dans les heures de cours ordinaires, mais elles alimentent les moyennes qui comptent pour le baccalauréat, ce qui change le rapport au travail au quotidien. La préparation du grand oral et des épreuves anticipées. Elle mobilise du temps hors classe, sans ligne dédiée dans la grille.

Un point d’honnêteté pour finir sur ce chapitre : la seule chose que la grille garantit, c’est un volume d’enseignement. Aucun horaire, si chargé soit-il, ne fait à lui seul un résultat. Ce qui se joue entre deux cours, dans la régularité du travail personnel et dans la façon de réviser, compte au moins autant.

Questions fréquentes

Combien d’heures de cours par semaine en seconde ? Les enseignements communs de la classe de seconde générale et technologique totalisent 26 h 30, identiques pour tous les élèves. À ce socle peuvent s’ajouter au maximum deux enseignements optionnels, un général et un technologique, de 1 h 30 à 6 h chacun selon l’option retenue. Y a-t-il plus d’heures en première ou en terminale ? En voie générale, la première est légèrement plus chargée : 27 h 30 contre 27 h en terminale, et jusqu’à 29 h en première pour les élèves qui n’ont pas pris la spécialité mathématiques. La différence tient au passage de trois spécialités à 4 h à deux spécialités à 6 h, et au remplacement du français par la philosophie. Combien d’heures pèse une spécialité au lycée ? Dans la voie générale, chacune des treize spécialités pèse 4 h en première et 6 h en terminale, sans exception. La spécialité sciences de l’ingénieur est complétée par 2 h de sciences physiques en terminale. Dans la voie technologique, les volumes dépendent de la série : en STMG, ils atteignent 15 h en première et 16 h en terminale. Abandonner la spécialité mathématiques allège-t-il l’emploi du temps ? Beaucoup moins qu’on ne le croit. Les élèves de première qui ne suivent pas la spécialité mathématiques reçoivent un enseignement de mathématiques spécifique d’une heure trente hebdomadaire, intégré à l’enseignement scientifique, qui passe ainsi de 2 h à 3 h 30. Le total hebdomadaire s’établit alors à 29 h, contre 27 h 30 pour un élève ayant conservé la spécialité. Combien d’heures de cours en bac professionnel ? Le baccalauréat professionnel ne se compte pas en heures hebdomadaires mais en volume de référence sur trois ans : 2 350 h au total, réparties en 870 h en seconde, 798 h en première et 682 h en terminale, auxquelles s’ajoutent 16 à 20 semaines de périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l’examen. Ce volume est identique quelle que soit la spécialité préparée. Pourquoi mon emploi du temps diffère de celui d’un ami dans un autre lycée ? Parce que plusieurs lignes des grilles ne sont pas fixées nationalement. Les langues vivantes A et B sont attribuées sous forme d’enveloppe globalisée que l’établissement répartit, l’accompagnement personnalisé et les heures de vie de classe n’ont pas de volume opposable, l’accompagnement à l’orientation est indiqué à 54 h annuelles à titre indicatif, et chaque établissement dispose d’une enveloppe pour les groupes à effectif réduit, 12 h par division en seconde et 8 h dans le cycle terminal.

Sources